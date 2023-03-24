البارزاني يتلقّى رسالة من أوستن تتضمن تأكيد الشراكة مع الإقليم

اربيل – فريد حسن

تلقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، رسالة من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ،اعرب فيها عن شكره على الاستقبال والترحيب به عند زيارته أربيل مطلع الشهر الجاري.

وجاء في رسالة اوستن (كان من دواعي سروري تأكيد متانة وأهمية الشراكة بين أمريكا والاقليم)، مشددا على (ضرورة التعاون المستمر بين أمريكا والاقليم بالتنسيق مع بغداد، من أجل عراق آمن ومستقر ذي سيادة)، مشيداً بـ(دور البارزاني في إدارة عملية تنظيم وإصلاح وزارة شؤون البيشمركة على أساس مذكرة التفاهم المشتركة بين البنتاغون شؤون البيشمركة في حكومة الاقليم)، وجدد (رغبة بلاده في مواصلة العمل المشترك والشراكة مع الاقليم).

وكان البارزاني قد دعا الملسمين الى اتخاذ القيم الانسانية وعبر ومعاني شهر رمضان ،فرصة جديدة للتسامح والتصالح. وهنّأ البارزاني في بيان (المسلمين في الاقليم والعالم بحلول شهر رمضان، متمنياً أن يحمل الشهر الفضيل الخير والسعادة والأمان والطمأنينة للجميع)، داعيا الى (اتخاذ القيم الإنسانية وعبر ومعاني هذا الشهر الكريم فرصة جديدة للتسامح والتصالح)، وشدد على (الاستفادة من الشهر المبارك كفرصة للسعي المشترك من أجل الوئام وتوحيد الصف والعمل المشترك، للتمكّن من تجاوز المشكلات والخلافات وتقديم خدمات أفضل لكافة الشعب).