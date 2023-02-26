البارزاني يتلقى دعوة لزيارة دولة الإمارات

اربيل – فريد حسن

تلقى رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ، دعوة من رئيس دولة الامارات محمد بن زايد ال نهيان ،لزيارة الامارات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل القنصل العام لدولة الإمارات في اربيل أحمد إبراهيم سعيد الزاهري، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات العراق والاقليم مع دولة الإمارات وتوسيع آفاق التعاون المشترك بينهم، وتطرقا الى الأوضاع السياسية والاقتصادية للعراق والاقليم وعلاقات أربيل وبغداد)، واضاف ان (الزاهري سلم البارزاني دعوة رسمية من آل نهيان ، لزيارة الإمارات)، واشار البيان الى ان (ال نهيان اعرب خلال الدعوة ،رغبة واهتمام بلاده بعلاقاتها مع الاقليم والتعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المتنوعة، معبراً عن تطلعه للقاء البارزاني في الإمارات لتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن المصالح والعلاقات المشتركة). من جانبه ، عبر البارزاني عن (قبوله بسرور الدعوة لزيارة الإمارات)، مشدداً على (أهمية علاقات الإمارات مع العراق وإقليم كردستان).