رئيس الاقليم يشارك السعوديين إحياء ذكرى اليوم الوطني

البارزاني يبحث مع مسؤول كوري فرص الإستثمار المتاحة بالإقليم

اربيل – فريد حسن

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، مع القنصل العام الجديد لكوريا الجنوبية لدى اربيل جو كيجونك، العلاقات الثائية، وتشجيع القطاع الخاص الكوري وفرص الاستثمار المتاحة في الاقليم للشركات الكورية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني ،هنأ القنصل الجديد بمباشرته مهام منصبه، وأبدى كل الدعم لإنجاح مهامه)، معربا عن (شكر وامتنان الاقليم للمساعدات الإنسانية وفي بناء المهارات والدعم الذي قدمته كوريا الجنوبية للإقليم من خلال فريق الزيتون العسكري ووكالة كويكا الكورية)، من جانبه، وصف جو كيجونك (العلاقات بين بلاده والاقليم ،المتميزة).

مستويات اعلى

معرباً عن (أمله في التمكن من رفعها إلى مستويات أعلى وأوسع، وقدم نبذة عن حضور ونشاطات بلده في الاقليم وتشجيع القطاع الخاص الكوري وفرص الاستثمار المتاحة في كردستان للشركات الكورية)، وشدد الجانبان على (تعزيز العلاقات وتوسيع التواصل الثقافي والتعاون والتنسيق بين الجانبين ،ولاسيما في مجال التربية والتعليم، وناقشا الأوضاع السياسية في العراق وكردستان). وشارك رئيس الاقليم ، في مراسم إحياء الذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، التي نظمتها القنصلية العامة السعودية بأربيل. وقدم البارزاني خلال المراسم (تهانيه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وحكومة وشعب السعودية، معرباً عن أمله لهم بالنجاح والرفا). من جانبه، عبر القنصل العام السعودي في أربيل، محمد بن سليمان العسيري (الشكر والتقدير لرئيس الاقليم لمشاركته في إحياء المناسبة الوطنية لبلده)، واضاف (يغمرنا التفاؤل بمستقبل مشرق لعلاقات السعودية والعراق، واصفاً إياها بعلاقة راسخة وأزلية)، مشيرا الى ان (الاقليم يحضر بكل حب في هذه العلاقة، كمكون اساسي في العراق الشقيق، لما يتمتع به من قيادة وشعب، بتقدير خاص ومحبة من قيادة وشعب المملكة العربية السعودية)، مجددا (شكره لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ورئيسا الاقليم والحكومة والوزراء ومعاونيهم، على كل ما يقدمونه للقنصلية من تعاون، وشراكة حقيقية من أجل تحقيق افضل النتائج والمنجزات).