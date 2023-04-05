رئيس الإقليم يشرف على إجراءات توحيد قوتين في البيشمركة

البارزاني يبحث مع التحالف الدولي جهود التصدّي لداعش

اربيل – فريد حسن

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ،مع القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، الجنرال ماثيو ماكفارلن، استمرار التنسيق في مجال التصدي لداعش.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل في اربيل ماكفارلن والوفد العسكري المرافق له ، وجرى تأكيد أهمية تعزيز التنسيق بين قوات التحالف الدولي للقضاء على داعش وبين الاقليم في مجال التصدي للإرهاب)، وأكدا (مواصلة التعاون المشترك لهزيمة داعش والقضاء عليه نهائياً)، واثنى ماكفارلن على (خطوات البارزاني في مجال توحيد قوات البيشمركة وعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة). وكان رئيس الاقليم ، قد حضر مراسم بدء مهام الفرقتين الأولى والثانية من قوات البيشمركة.

منظومة دفاعية

وأكد البارزاني في كلمته أن (السيادة العراقية مشتركة، ويستطيع البيشمركة أن يكونوا شريكاً رئيساً في حمايتها، لأن البيشمركة جزء من المنظومة الدفاعية العراقية)، واشار الى انه (من الضرورة أن يؤدي العراق واجباته في دعم القوة العسكرية للبيشمركة والاهتمام بها وتأمين احتياجاتها على أكمل وجه)، وتابع إن (الإعلان عن هاتين الفرقتين المشتركتين ،هو جزء من عملية توحيد وإعادة تنظيم البيشمركة في هيكلية عصرية حديثة، وهذا واحد من أهداف رئاسة الاقليم وجزء مهم من عملية الإصلاح التي تجريها الكابينة التاسعة لحكومة كردستان).

مضيفا (مستمرون في السعي لحل المشاكل والخلافات السياسية، ومن دواعي الارتياح أنه برغم الخلافات السياسية، لم تتوقف عملية توحيد وإعادة تنظيم البيشمركة،وقد تقدمت خطوات جيدة إلى الأمام، لكننا بلا شك نتطلع إلى المزيد وعلينا أن نعمل عليه باستمرار)، واشار الى انه (تم حتى الآن نقل قوتي الإسناد الأولى والثانية واللواء العشرين من الوحدات 70 و80 بالكامل إلى ملاك البيشمركة، كما تم تشكيل لواءين مشتركين مع الجيش للعمل في المناطق المتنازع عليها وتم تخصيص الميزانية اللازمة لهما في مشروع قانون الموازنة الاتحادية ، وبعد المصادقة عليها سيباشر اللواءان مهامهما)، ومضى البارزاني الى القول ان (الأمر الذي يبعث على الارتياح البالغ، هو نشوء وعي عالي المستوى عند البيشمركة وضباط وقيادات البيشمركة، بضرورة توحيد البيشمركة، وإنهم لا يريدون أن تتوقف عملية توحيد وإعادة تنظيم البيشمركة، لأنهم لا يريدون أن يوصفوا بأي صفة سياسية أو حزبية، بل يريدون أن يكونوا بيشمركة كردستان وليس بيشمركة حزب ما، وهذا هو المبدأ الأصيل والحقيقي للبيشمركة)، ولفت الى انه (ابلغ وزيرُ الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارته إلى بغداد وأربيل الشهر الماضي ، بنية وقرار أمريكا مواصلة مساندتها للبيشمركة كشريك رئيس للتحالف الدولي للقضاء على داعش، كما أن وزارة الدفاع الأمريكية تساعد في عملية إصلاح وتوحيد البيشمركة)، واعرب عن (شكره لمساندة أمريكا والتحالف الدولي للقضاء على داعش، ودعمهم المتواصل للبيشمركة، ونقول لهم: إن الإرهاب لا يزال خطراً حقيقياً يهدد العراق، لذا فإن البيشمركة بحاجة إلى مساندتكم في القضاء النهائي على داعش.

وقد بدأنا هذا الطريق معاً وعلينا أن نكمله معاً. مهمتنا نحن مع التحالف الدولي للقضاء على داعش، لم تنته بعد، ولا زال أمامنا عمل مشترك لننجزه).