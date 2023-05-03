البارزاني يبحث مع إيطاليا توسيع التعاون الأمني

اربيل – فريد حسن

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، توسيع التعاون الامني.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين ناقشا خلال اللقاء، سبل تعزيز علاقات إيطاليا مع العراق والاقليم ،والزيارة الأخيرة للبارزاني إلى روما، والأوضاع السياسية في العراق وعلاقات المركز والاقليم، ودور إيطاليا ضمن التحالف الدولي للقضاء على داعش)، وجدد البارزاني (شكر الاقليم لدور إيطاليا ودعمها العسكري للعراق وكردستان في محاربة داعش)، معبراً عن (رغبة الاقليم في تطوير علاقاته مع إيطاليا، وتوسيع التعاون المشترك في المجال الأمني بصورة خاصة)، واشاد البارزاني بـ(دور القوات الإيطالية العاملة في الاقليم في مجال تدريب قوات البيشمركة)، من جانبه ، اكد كروسيتو (استمرار بلاده في تقديم الدعم العسكري للعراق والاقليم والتعبير عن تقدير إيطاليا لدور كردستان في هزيمة داعش)، واشار الى ان (بلاده تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق والاقليم)، مبينا ان (استقرار الاقليم والعراق مهمين للمنطقة والعالم). كما استقبل رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، كروسيتو.وشهد الاجتماع (التباحث بشأن الوضع العام في العراق، بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد العلاقات بين الاقليم وإيطاليا)، ونقل كروسيتو (دعوة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى البارزاني لزيارة روما)، مؤكدا انه (يعدّ نفسه صديقاً لشعب كردستان)، ولفت الى (التزام بلاده في مواصلة دعم البيشمركة من أجل مكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والسلام في المنطقة)، ووجه البارزاني (شكره إلى إيطاليا على علاقاتها الودّية مع الاقليم ومساندتها لشعب كردستان)، معربا عن امله (بالمضي في تعزيز العلاقات بين الإقليم وإيطاليا في جميع المجالات، ولا سيّما في ظل وجود العديد الفرصة المواتية للارتقاء بالعلاقات والاستفادة من الخبرة الإيطالية المتقدمة).