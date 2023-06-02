البارزاني يبارك بالذكرى 48 لتأسيس الإتحاد الوطني

اربيل – فريد حسن

بارك رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، بالذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني، معرباً عن تمنياته بالتقدم، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه مع رئيس الاتحاد، بافل الطالباني. واشار الى (كفاح وتأريخ الاتحاد، مذكّراً بدور ومكانة الرئيس الراحل مام جلال)، واعرب بارزاني عن ( امله في ان تحفز هذه الذكرى على الوئام والتلاحم، وتشجيع وحدة الصف بين القوى السياسية، لاسيما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، من جانبه قدم الطالباني، تقديره وامتنانه لتهنئة واتصال رئيس الإقليم). في ذات السياق، قدم رئيس حركة بابليون، ريان الكلداني، التهاني الى الاتحاد. وقال في برقية تهنئة بعثها إلى الطالباني، اطلعت عليها (الزمان) امس (نتقدم بالتهاني والتبريكات الى كل الخيريين والأحبة والمضحين والشهداء، والى الجبال والقمم التي روت بدماء هؤلاء الأبطال وعلى رأسهم المؤسس رئيس الجمهورية الأسبق مام جلال الطالباني، وجميع الأعضاء في المكتب السياسي، متمنين التوفيق في مسيرتكم الطويلة المليئة بالمحطات النضالية والتضحيات الكبيرة التي قدمها الحزب من اجل الحرية والديمقراطية)، ولفت الى (اهمية تعزيز العلاقات المشتركة القائمة على الأسس الوطنية والمصالح العليا)، واضاف (نثمن الدور البارز للاتحاد ومسيرته النضالية منذ يوم تأسيسه، التي تعد رمزاً مشرقاً لمسيرة الشعوب التي تتطلع للحرية، والتخلص من الاستبداد والطغيان). من جهته بعث رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، تهنئة الى الطالباني. وقدم في البرقية التهاني الى (قيادات وملاكات الاتحاد، واسر الشهداء والبيشمركة والجماهير المساندة، مستذكراً حقبة مام جلال ومشيداً بتأريخ الاتحاد)، مبيناً ان (ذكرى التأسيس تتزامن مع حقبة جديدة للعراق والمنطقة، يحتاج فيها الجميع الى الوحدة والعمل المشترك بين جميع القوى والاحزاب السياسية، للحفاظ على المنجزات والمسيرة الديمقراطية). في غضون ذلك، بحث رئيس حكومة كردستان، مسرور البارزاني، مع الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، بحضور القنصل العام الإماراتي لدى الإقليم احمد الظاهري، تعزيز العلاقات وترسيخها بين الإقليم والإمارات، و توسيع آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات).