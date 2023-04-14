زيدان يبحث بباريس مع المسؤولين الفرنسيين التعاون القضائي

البارزاني يؤكّد لبابا الفاتيكان تعزيز التعايش في العراق

روما – صلاح السلام

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ،لبابا الفاتيكان فرنسيس الاول ، الالتزام بمواصلة تعزيز السلام والتعايش المشترك في العراق.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني التقى في الفاتيكان البابا فرنسيس)، وأضاف أن (الحبر الاعظم أكد خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على السلام والتآخي بين المجتمعات العراقية)، وجدد البارزاني (الالتزام بمواصلة تعزيز السلام والتعايش المشترك في كردستان والعراق وخارجه)، واضاف انه (اهدى لوحه التعايش المشترك بين الأديان في الاقليم إلى البابا فرنسيس). وناقش رئيس الاقليم ،مع رئيس وزراء الفاتيكان بيترو بارولين ، أوضاع العراق وأحوال المكونات في كردستان. وقال البيان ان (البارزاني وبارولين تباحثا في أوضاع العراق بصورة عامة وأحوال المكونات في كردستان ، ولاسيما المسيحيين ومناطقهم، حيث تم تسليط الضوء على الجهود الرامية لإبقاء المسيحيين بالعراق)، وعبر بارولين عن (الشكر والتقدير لدور رئيس الاقليم ومساعيه في سبيل الجمع بين الأطراف وحل المشاكل في العراق وكردستان).كما التقى البارزاني برئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني. واشار البيان الى ان (الجانبين جددا الالتزام بتوسيع العلاقات بين الاقليم وايطاليا). ووصل البارزاني روما اول امس ، تلبية لدعوة رسمية من رئيسة الوزراء الايطالية. وقال بيان مقتضب ان (البارزاني ، سيعمل خلال هذه الزيارة على تعزيز التعاون المشترك مع إيطاليا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي باريس ،التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، وزير العدل الفرنسي ايريك ديبون موريتي، فيما زار الجمعية الوطنية وبحث مع نائبة رئيسها فاليري رابو التعاون المشترك.وقال بيان تلقته إن (زيدان التقى في باريس موريتي، وجرى بحث سبل التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي والقانوني)، وتابع البيان ان (زيدان زار أيضا الجمعية الوطنية الفرنسية، والتقى بنائبة رئيسها التي ناقش معها التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص تشريع القوانين)، واشار الى ان (زيدان اطلع على متحف الجمعية الوطنية الذي يضم كتبا تأريخية تحتوي على تأريخ العراق بمختلف مدنه)، وتابع البيان ان (زيدان زار محكمة استئناف باريس ، والتقى المدعي العام ريمي هيتز وعدداً من القضاة المختصين بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال فيها). وشهدت الزيارة توقيع المعهد القضائي ، مذكرة للتفاهم والتعاون القضائي مع المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء. واوضح البيان انه (تم توقيع الاتفاقية على هامش زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى الى باريس ولقائه عددا من المسؤولين فيها)، واشار الى ان (المذكرة وقعها مدير عام المعهد القضائي فاتن محسن، وعن الجانب الفرنسي مدير عام المدرسة الوطنية للقضاء نتالي روريه). ووصل زيدان والوفد المرافق له ، إلى العاصمة الفرنسية باريس الاربعاء الماضي ،لتوقيع مذكرة تفاهــــم للتعاون في مجال التدريب القضائي بين المعهد القضائي العراقي والمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، إضافة الى إجراء عدد من اللقاءات مع المختصين في القضاء الفرنسي.