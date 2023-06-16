البارزاني يؤكّد الإسراع بإجراء إنتخابات برلمان الإقليم

اربيل – فريد حسن

دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الى الإسراع باتخاذ الخطوات الضرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية في الاقليم. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس إن (البارزاني اجتمع الخميس، مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، التي تزور أربيل بناء على دعوة وجهها للمفوضية للتحاور بشأن الخطوات والاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية في الاقليم). وأضاف أنه (في الاجتماع الذي حضرته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وفريق متخصص من بعثة يونامي ورئيس وأعضاء مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات العراقية، أكد الرئيس نيجيرفان البارزاني على الإسراع في اتخاذ الخطوات لإجراء انتخابات إقليم كردستان وأبدى استعداد رئاسة وحكومة وجميع الجهات المعنية في إقليم كردستان لإنجاح العملية الانتخابية). وعبرت بلاسخارت وفريق يونامي، من جانبهم، عن دعمهم لخطوات الرئس البارزاني، معبرين عن (الاستعداد لتقديم المساعدة لإجراء وإنجاح الانتخابات). وأشار البيان إلى، أن (رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس المفوضين، شكر البارزاني على الدعوة واهتمامه بتبادل الآراء والحوار، وأبدى الاستعداد لإجراء انتخابات إقليم كردستان بموجب القانون وبعد تأمين المستلزمات والاتفاق على موعد مناسب لإجرائها،). وختم بالقول أنه (في هذا الصدد تقرر الاستمرار في التواصل بهدف تحديد موعد لإجراء الانتخابات).