البارزاني ووفد أمريكي يجدّدان الرغبة في تنفيذ مشاريع مشتركة

اربيل – فريد حسن

اعرب رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ووفد امريكي يزور اربيل ،عن تطلعهما الى بناء لتنفيذ مشاريع في اربيل.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل في اربيل ،رئيس بلدية ناشفيل جون كوبر والوفد المرافق له الذي يضم عدداً من أعضاء مجلس المدينة، ورئيس وأعضاء مجلس المدن التوائم لناشفيل، وشهد الاجتماع التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين الاقليم والولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيّما بين أربيل وناشفيل اللتين ستصبحان قريباً مدينتين توأماً في مجالي الثقافة والتعليم)، وأثنى الاجتماع على (الدور الإيجابي لأبناء الجالية الكردستانية في مدينة ناشفيل، كما أعرب وفد مدينة ناشفيل عن سعادته بزيارة الاقليم ، وجددوا استعدادهم لتنفيذ مشاريع مشتركة مع مدينة أربيل).

كما طالب البارزاني ،الجهات المختصة في الاقليم الى مراجعة التخطيط العمراني وتحديد مسارات مرورية لذوي الاحتياجات الخاصة. وقال البارزاني على هامش حضوره معرض اعمال اربيل الدولي للبناء والاعمار بمشاركة 214 شركة من 15 دولة (طلبنا من الشركات إجراء مراجعة للتخطيط العمراني للمدن ،بحيث يؤخذ بالمساحات الخضراء، وبتحديد مسارات مرورية لذوي الاحتياجات الخاصة).

تعميم تجربة

واشار الى انه (تم عرض 20 ألف وحدة سكنية للمناقصة، وخططنا لتوفير وحدات سكنية بالمجان لعوائل الشهداء ، وقد أنجزنا ذلك في دهوك، وهو يشرف على التمام في أربيل، وسنعمم التجربة في كل المحافظات والإدارات المستقلة)، اضاف ان (كل مبنى يتم إنشاؤه في الاقليم يجب أن يتناسب مع صورة كردستان ويكون شيئاً جميلاً، ولا يجوز أن يكون خفض السعر على حساب النوعية بل يجب أن يطمئن المواطن إلى أن المباني وانها قادرة على الصمود في حال التعرض لزلازل، كما أن الأسعار تتغير حسب تغير الطلب). وشدد على (ضرورة وجود مجمعات سياحية ومساكن وفنادق ومنازل للتأجير لمبيت السياح القادمين إلى الاقليم ، وأن دراسات علمية أجريت بشأن هذه المرافق مع مراعاة زيادة الخدمات التي تقدم فيها من اجل تنشيط حركة السياحة).

الى ذلك ،دانت محكمة في الولايات المتحدة ،مواطنا أمريكيا بتعذيب زميل إستوني سابق له على مدى 39 يوما في الاقليم .

وقالت وزارة العدل ان (محكمة فدرالية دانت في 19 ايار الجاري روس روجيو البالغ من العمر 54 عاما من ولاية بنسلفانيا بارتكاب جرائم عدة منها تعذيب مواطن إستوني في2015 بالإقليم ، بما يتّصل بتشغيل مصنع غير قانوني لصناعة الأسلحة)، واشار الى ان (روجيو ادين بتهم عدة أبرزها التعذيب والتآمر وتصدير قطع أسلحة وخدمات الى العراق من دون موافقة وزارة الخارجية، فضلا عن تبيض الاموال).

ويواجه المدان عقوبة السجن مدى الحياة، ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقه الشهر المقبل.