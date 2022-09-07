رئيس الإقليم يبحث مع وفد بريطاني دعم البيشمركة

البارزاني وليف يدعوان إلى عبور تحديات المرحلة

اربيل – فريد حسن

شدد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ووفد امني بريطاني ،على اهمية توصل الأطراف السياسية إلى تفاهم واتفاق لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق،فيما بحثا اعادة تنظيم قوات البيشمركة لديمومة مواجهة مخاطر داعش.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني، استقبل في اربيل، المستشار العسكري البريطاني الأعلى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سامي سامبسون والوفد المرافق له،وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وزير شؤون البيشمركة في حكومة الاقليم، مناقشة علاقات بريطانيا مع العراق والاقليم،وآخر مستجدات الوضع السياسي في العراق ومخاطر الإرهاب وتحركات داعش، وعملية الإصلاح في الوزارة وعلاقات بغداد اربيل)، واعرب البارزاني عن (شكر وامتنان الاقليم للمملكة المتحدة على المساعدات والمساندة التي قدمتها خلال الحرب على داعش)، مشددا على (ضرورة استمرار مساندة بريطانيا والأصدقاء في المجتمع الدولي لمواجهة مخاطر الإرهاب وإنجاح عملية إصلاح وإعادة تنظيم البيشمركة)، واضاف البيان ان (الجانبين اتفقا على اهمية توصل الأطراف السياسية إلى تفاهم لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق وحماية الأمن والاستقرار السياسي في البلد، وشددا على أهمية توحيد صف الأطراف السياسية في كردستان). فيما اكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، لا مانع لدى الاقليم من إجراء انتخابات مبكرة ،شريطة تهيئة أرضية سياسية وقانونية ملائمة لها.

واشار بيان تلقته (الزمان) امس الى ان (البارزاني التقى في مصيف صلاح الدين باربيل ، وفد امريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف والوفد المرافق لها)، واكد البارزاني انه (يجب حل القضايا الأساسية بين بغداد واربيل في اطار الدستور وتنفيذ كل اتفاق بوضوح وبجدية). من جانبه ، قالت ليف أن (الرئيس بايدن ينظر إلى كردستان بأهمية بالغة، وأن الإقليم يعد من أولويات السياسة الخارجية للبلاد)، مؤكدة أنه (يرى أن سيادة واستقرار الاقليم والعراق هي أساس الاستقرار والتنمية في المنطقة). معربة عن (قلق بلادها الشديد على العلاقات بين بغداد واربيل، مثمنةً دور الرئيس البارزاني في معالجة الخلافات وفق مبادئ الدستور، من خلال نفوذه وحكمته المعهودة في علاج المشاكل). في غصون ذلك ، قال نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد الطالباني، أن ما يهمنا في الملف النفطي مستحقات وحقوق الإقليم وليس الجهة التي تتولى بيعه.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الطالباني التقى ليف، وجرى استعراض آخر المستجدات السياسية في العراق والخلافات بين أربيل وبغداد بشأن ملف النفط والغاز)، واضاف الطالباني ان (جوهر خلافات الطرفين بشأن الملف تكمن في تأمين ميزانية ومستحقات وحقوق الاقليم الدستورية)، داعيا الولايات المتحدة إلى (التعاون أكثر في حل خلافات بغداد واربيل ضمن أطر الدستور).

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