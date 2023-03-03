البارزاني وغوتيريش يشدّدان على حل الملفات العالقة وتطبيع أوضاع سنجار

إشادة بدور العراق في إجلاء رعاياه من الهول ودعوة الدول إلى إجراء مماثل

اربيل – فريد حسن

اشاد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش،بدور العراق في اجلاء رعاياه من مخيم الهول السوري ،ودعا الدول الى اجراء مماثل لانهاء خطر ما وصفه بالقنبلة الموقوتة. فيما شدد رئيس اقليم كردستان نييجرفان البارزاني على ضرورة تطبيع الاوضاع في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى ليكون حافزا لعودة العوائل النازحة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل في اربيل ،الامين العام للامم المتحدة والوفد المرافق له،وجرى مناقشة آخر التطورات السياسية في العراق والاقليم ، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار لحل المشاكل العالقة بينهما، والمنهاج الوزاري للحكومة وأوضاع سنجار)، واستعرض البارزاني خلال اللقاء (نبذة عن أسس واتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية ومنهاجها الوزاري)، واشار الى (وجود أجواء إيجابية تسود العلاقات بين المركز والاقليم باتجاه حل المشاكل، ووجود توقعات بان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاد في تنفيذ المنهاج الوزاري)، وقيم البارزاني (عالياً دور الأمم المتحدة في العراق والاقليم)، من جانبه ، اعرب غوتيريش عن (ارتياحه” لخطوات الحوار بين المركز والاقليم)، مؤكداً (مساندة الأمم المتحدة لمساعي حل المشاكل بينهما)، وسلط الطرفان (الضوء على انتخابات الاقليم ، حيث أكد البارزاني أنه سيحدد موعد إجراء الاستحقاق ضمن الاطار القانوني ،وأنها يجب أن تجرى خلال العام الجاري)، واتفق الجانبان في الرأي على (أهمية تنفيذ اتفاقية الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليم لتطبيع الأوضاع في سنجار، ليكون ذلك حافزاً وممهداً لعودة النازحين الإيزديين إلى ديارهم ومناطقهم وإعادة إعمارها)، ورأى غوتيريش أن (حل المشاكل الداخلية ووحدة صف الأطراف السياسية في الاقليم يعززان مكانة كردستان على صعيد العراق وفي الخارج). كما اكد رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، أهمية إيجاد حل جذري للمشاكل بين المركز والاقليم بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.واستقبل البارزاني في أربيل غوتيريش،الذي اعرب عن (سعادته بزيارة الاقليم)، مشيداً بـ(ما يشهده الاقليم من تقدم وازدهار)،وعبّر البارزاني عن (شكره وتقديره إلى الأمم المتحدة على ما تقدمه من دعم ومساندة، لاسيما من خلال ما تؤديه بعثة يونامي من دور فاعل في العراق وكردستان)، مشددا على (أهمية إيجاد حل جذري للمشاكل بين المركز والاقليم بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي). ودعا غوتيريش، في وقت سابق ،الأطراف العراقية إلى تحويل التزامهم الجدي للمضي نحو الأمام إلى واقع، مطالبا الدول التي لديها رعايا مبخيم الهول الذي وصفه بالموقوت إلى أن تحذو حذو العراق في استعادتهم للبلاد. وقال خلال مؤتمر صحفي في اربيل ان (الانتقال من حل الأزمات المستمرة إلى الحوار البناء سيصب في مصلحة الجميع)، واضاف (شعرت بالتزام جدي للغاية بالمضي نحو الأمام، وأدعو جميع الأطراف أن يحولوا هذا الالتزام إلى واقع)، ووصف غوتيريش المخيم السوري بـ(القنبلة الموقوتة)، داعياً الدول التي لديها رعايا فيه الى (تحذو حذو العراق من خلال استعادتهم للبلاد ودمجهم مع المجتمع مجدداً وفق خطط جدية). ووصل غوتيريش برفقة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، إلى محافظة نينوى للاطلاع على أوضاع النازحين. وقالت الوزارة إن (جابرو رافقت الأمين العام للأمم المتحدة في جولته بمحافظة نينوى على رأس وفد عالي المستوى)، واضافت ان (زيارة غوتيريش تأتي بهدف الاطلاع على أوضاع الأسر النازحة في مخيمات الإيواء بالمحافظة المحاذية لحدود شمال شرقي سوريا). في غضون ذلك ،قال امين عام حركة بابليون ريان الكلداني في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس انه (بعد ست سنوات، يأتينا غوتيريس، ليعلن تضامنه ودعمه للمؤسسات الديمقراطية العراقية، حللت أهلاً ونزلت سهلاً، ونستبشر خيراً بحضورك ،فالعراق مهد الحضارة، ولا تقوم الانسانية بلا قيامة العراق).