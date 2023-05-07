البارزاني وريتشاردسون يشدّدان على إجراء إنتخابات الإقليم بموعدها مجلس النواب يضيّف عبد الغني لمناقشة إتفاق تصدير نفط كردستان

بغداد – ندى شوكت

اربيل – فريد حسن

أكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني والسفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون ،أهمية وضرورة تطبيق اتفاقية سنجار واجراء انتخابات الاقليم في موعدها المقرر العام الجاري. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني وريتشاردسون بحثا خلال لقاء جمعهما في اربيل ،آخر مستجدات العلاقات بين اربيل وبغداد لحلحلة مشاكلهما، وكذلك الوضع الداخلي في الاقليم ومسألة الانتخابات وتطبيع اوضاع سنجار)، واضاف ان (الجانبين تحدثا بشكل ايجابي عن التطورات والتفاهمات بين اربيل وبغداد لمعالجة المشاكل بينهما، وتطابقت آرائهما في ما يتعلق بأهمية حل الخلافات السياسية الداخلية في الاقليم واجراء الانتخابات في وقتها المحدد). كما بحث رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، مع ريتشاردسون اتفاق تصدير نفط الاقليم وتأكيد اهمية اجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع، الذي حضرته القنصل العام البريطاني لدى الإقليم روزي كيف،شهد التباحث بشأن الوضع الداخلي في الاقليم ، وأهمية حل القضايا الخلافية بين بغداد واربيل)،وأشار البارزاني الى انه (وبعد توقيع الاتفاق الخاص بالنفط، سيكون الاقليم قد أوفى بجميع واجباته والتزاماته، وننتظر أن تؤدي الحكومة الاتحادية واجباتها ومسؤولياتها تجاه كردستان). وفي بغداد ، ضيفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، وزير النفط حيان عبد الغني، لمناقشة الاتفاقية بين بغداد وأربيل بشأن توحيد الصادرات عبر منفذ جيهان التركي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة برئاسة النائب هيبت الحلبوسي ،ضيفت بحضور اعضائها، عبد الغني ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع، وعدد من المديرين العامين، لمناقشة دعم تخصيصات الوزارة ضمن الموازنة)، واكد الحلبوسي أن (اللجنة ناقشت قيمة موازنة الوزارة التشغيلية والاستثمارية للعام الجاري، والاتفاقية المبرمة بين بغداد واربيل بشأن توحيد صادرات النفط عبر منفذ جيهان التركي، وبيان مستحقات الشركات العاملة ضمن جولات التراخيص)، مجددا (دعم اللجنة للوزارة بالتخصيصات المالية التي تحتاجها لديمومة عملها وتطوير صناعتها، وتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل الوزارة وخاصة في ما يتعلق بالنقل والتصدير). وافصحت الوزارة في وقت سابق ،عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع النبراس للبتروكيمياويات. وقال المتحدث باسم النفط عاصم جهاد في تصريح امس إن (أحد المشاريع التي تعتمد على استثمار الغاز في المنطقة الجنوبية هو مشروع النبراس الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة وشركة شل)، مؤكدا (إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع النبراس للبتروكيمياويات، كما تم عقد جلسات لمناقشة تلك الدراسات)، ولفت الى ان (الحكومة والوزارات المعنية بهذا المشروع، تأمل أن يكون أحد المشاريع الرائدة في العراق والمنطقة، وبالتالي ننتظر أن تُستكمل جميع الجوانب والدراسات الفنية والتعاقدية وغير ذلك، ليتم إعلان المشروع)، ومضى الى القول ان (إحدى خطط الوزارة، هو مشروع مصفى الفاو بطاقة إنتاجية 300 ألف برميل، وهو مشروع استثماري سيكون مع مصنع البتروكيمياويات)، وتابع ان (مشروع مصفى الفاو لم يعلن حتى الآن، وهو جزء من الفرص الاستثمارية التي توفرها الحكومة والوزارات المعنية ومنها النفط للتعاون في هذا الإطار).