البارزاني وبلاسخارت يؤكدان إجراء إنتخابات برلمان الإقليم

اربيل – فريد حسن

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ،ملف انتخابات برلمان الاقليم. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين ناقشا اوضاع الاقليم وقد اتفقا على أن تُجرى انتخابات برلمان كوردستان في أقرب وقت)، وشدد البارزاني على (ضرورة عدم تأجيل الانتخابات مرة أخرى والتضحية بها، امتثالاً لرغبات أي قوة أو طرف يسعى إلى تأجيل العملية الديمقراطية)، وتابع البيان ان (اللقاء ناقش آخر تطورات الوضع العراقي ومستجداته، وتأكيد على ضمان الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية للإقليم). وعاد البارزاني الى اربيل امس بعد اختتام زيارته الى العاصمة التركية انقرة التقى خلالها الرئيس رجب طيب اردوغان. وجرى خلال اللقاء (بحث سبل التعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات الاقتصادية ،فضلا عن مناقشة اوضاع العراق والمنطقة).