البارزاني والصدر يشاركان بمراسم توديع ملكة بريطانيا

لندن – الزمان

شارك رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني والسفير العراقي لدى لندن جعفر الصدر ،البريطانيين وقادة العالم ،مراسم توديع الملكة إليزابيث الثانية خلال مراسم جنازة مهيبة ،حضرتها شخصيات بارزة ،تكريما لملكة كرست اعوام عهدها السبعين لإشراق التاج البريطاني.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني والصدر ،شاركا في مراسم توديع ملكة المملكة المتحدة الراحلة إليزابيث الثانية، كما حضرا مجلس عزاء أقيم في ويستمنستر آبي ببرلمان المملكة المتحدة)، واضاف ان (البارزاني قدم تعازي شعب وحكومة الاقليم للملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة وشعب وحكومة المملكة المتحدة ودول الكومنويلث). وبعد حداد وطني امتد عشرة أيام تخللته مراسم تكريم وطقوس تعود لمئات السنين، شارك ألفي شخص في المراسم الدينية في كاتدرائية ويستمنستر. ومن بين الحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وامبراطور اليابان ناروهيتو والرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين. وغادر النعش الكاتدرائية ،يليه الملك تشارلز الثالث وقرينته كاميلا وأفراد من العائلة الملكية الى قلعة وندسور تمهيدا لاجراء مراسم الدفن.