الطالباني يعتذر من الأكراد بسبب تراجع الخدمة

البارزاني وأمير الآيزيديين يبحثان إتفاق سنجار

اربيل – فريد حسن

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، مع أمير الإيزديين حازم تحسين بك ،اتفاق تطبيع الاوضاع في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء ناقش أحوال الإيزديين في مخيمات النازحين وفي سنجار وخارج البلاد، مع تسليط الضوء على الاستمرار في عملية تحرير المختطفين الإيزديين والحالة المعيشية للناجين منهم وسبل تقديم العون والمساعدة لهم).

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وشدد الجانبان على (أهمية الاهتمام المتواصل بأحوال الإيزديين وتنفيذ اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار المبرمة بين حكومة الاقليم والمركز، لتمكين أبناء المنطقة من العودة إلى ديارهم، ومساعدتهم على مستوى كردستان والعراق والعالم لإعادة إعمار سنجار والمنطقة عموماً)، واكد البارزاني (الاستمرار في تقديم كل الدعم للإيزديين وحماية حقوقهم في العراق والاقليم ، كما قدم تطمينات بأن عملية تحرير المختطفين والكشف عن مصائرهم ستستمر، وأنه لن يكون هناك تقصير في تأمين كل ما يلزم لتحريرهم ومساعدتهم).

من جانبه، عبر أمير الإيزديين عن (شكره للدعم والمساعدة المتواصلين من جانب البارزاني ،ولاسيما في مجال تحرير المختطفين الإيزديين والدفاع عن حقوقهم). واحيا الاكراد ذكرى انتفاضة شعب كردستان في مدينة رانية بحضور رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني. وقال الطالباني خلال المناسبة ان (شعب كردستان قدم تضحيات كبيرة للتحرر من الديكتاتورية)، مشددا على (ضرورة تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين)، وتابع (نحن نعتذر من الشعب الكردي لاننا لم نقدم خدمات افضل)، مؤكدا ان (الاتحاد الوطني اكثر قوة الآن ولديه علاقات واسعة وكبيرة وان شعب كردستان تعرض الى ظلم كبير ولم يحصل على الخدمات بمستوى التضحيات التي قدمها)، وتساءل الطالباني (هل انتم راضون عن الاوضاع الراهنة في الاقليم ، وهل تقدمتم كما هو مطلوب؟، نعم انتم غير راضين والاتحاد ايضا غير راض عن الاوضاع ويريد تصحيح المسار بالتعاون معكم) على حد تعبيره. واوضح الطالباني (منذ سنتين يسعى الحزب لملء الفراغ الذي تركته الحكومة، فنحن غير راضين عن الاوضاع التي يمر بها الاقليم ، وانت كشعب تعرضتم للظلم، وادعوكم الى التفاؤل، كون الاتحاد في افضل مراحله وعلينا احترام تضحيات شعبنا وشهدائنا وان نعمل معاً لتنفيذ جميع الاهداف وخدمة المواطنين بافضل صورة)، مجددا تأكيده (سنعمل مع القوى الخيرة واخوتنا وحلفائنا في بغداد من اجل عراق مزدهر وتقديم افضل الخدمات للمواطنين)، مشدداً على ان (جميع مشاكل الاقليم تعالج في بغداد عن طريق الدستور والحوار والتفاهم الاخوي).

امين عام

والتقى الطالباني في وقت سابق ،بحضور امين عام عائب اهل الحق قيس الخزعلي ووامين عام حركة بابليون ريان الكلداني ،الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش. واظهرت صورة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي (توسط غوتــيريش الصورة التي التقطها مع الخزعلي والكلداني والطالباني).