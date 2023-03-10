الحلبوسي يزور المنامة للمشاركة في إجتماعات الجمعية العامة

البارزاني وآل نهيان يتّفقان على التعاون بمجالي الأمن والطاقة

المنامة – الزمان

اربيل- فريد حسن

عاد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ،الى اربيل بعد اختتام زيارته لدولة الامارات ،التي التقى خلالها رئيس الدولة محمد بن زايد ال نهيان ،لمناقشة سبل توطيد التعاون المشترك والعلاقات بين أربيل وبغداد وملفي الأمن والطاقة،فيما وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في أعمال اجتماعات الجمعية العامة 146. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني وصل اربيل ،مختتماً زيارة أجراها للإمارات تلبية لدعوة وجهها له آل نهيان ،بحثا خلالها العلاقات الثنائية للإقليم والعراق مع الإمارات، و سبل توطيد التعاون المشترك، العلاقات بين أربيل وبغداد، وملفي الأمن والطاقة). وكتب البارزاني في تغريدة على توتير عقب لقائه ال نهيان تابعتها (الزمان) امس ، (سعدت بلقاء ال نهيان ،رئيس دولة الامارات تلبيةً لدعوته الكريمة،حيث بحثنا العلاقات الثنائية بين العراق ،ولاسيما الاقليم والامارات وسبل تعزيزها وتنميتها على جميع المستويات، كما ناقشنا عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك). واتفق الجانبان خلال اللقاء الذي جمهما في ابو ظبي على (تعزيز العلاقات في المجالات كافة وبحثا الفرص والأرضية الملائمة لتشغيل رؤوس الأموال واستثمارات القطاع الخاص الإماراتي وتوسيع التبادل التجاري بين الإمارات والاقليم والعراق)، وبشأن الحوار بين المركز وبغداد، اتفق الجانبان في الرأي بأن (حل مشاكل أربيل وبغداد يسهم في استتباب الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق ويوسع آفاق التقدم فيهما)، وتابع ان (اللقاء ناقش وناقش الجانبان التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة والعالم، كالتغيير المناخي وسبل مواجهة مخاطره، والتهديدات الإرهابية والفكر المتطرف والعنف ؤالتصدي لها، ومجالات التربية والتعليم والمياه والصحة وغيرها من المجالات)، مؤكدا انهما (تبادلا الآراء بشان التطورات في المنطقة بدقة ،وأكدا أهمية توطيد التعاون المشترك بين الجميع من أجل حفظ الأمن والاستقرار وحل المشاكل والخلافات بالطرق السلمية). من جانبه ، كشف رئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي حريري، عن بعض مضامين اللقاء الذي جمع البارزاني وال نهيان.وقال أن (زيارة البارزاني الى الإمارات كانت مهمة جداً)، واضاف أنه (سيتم التوقيع على عدّة مذكرات تفاهم بين العراق والإمارات قريباً) ،). الى ذلك ، توجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،الى العاصمة البحرينية المنامة. وقال بيان مقتضب تلقته (الزمان ) امس ان (زيارة الحلبوسي للمنامة تاتي في اطار المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة 146 والدورة 211 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي).