إنطلاق العام الدراسي الجديد في كردستان

البارزاني للمسيحيين: تربطنا علاقات أخوية ومصير مشترك

اربيل – فريد حسن

اكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ، أن للتعايش الأخوي المشترك بين الاكراد والآشوريين يمتد لاكثر من مئة عام . وقال خلال افتتاح المقر البطريركي للكنيسة الآشورية الشرقية في أربيل امس أنه (لآ ?وجد اجمل وأفضل من ان نع?ش معاً في بلاد واحدة، والمهم أننا جمع?ا نعبد الله)، مشددا على (ضرورة أن يعيش الجميع في بلدنا أخوة باعتزاز وحرية)، وتابع ان (هذه المناسبة التي ترمز الى العلاقة التاريخية التي تأسست قبل مائة عام بين الشهيدين الشيخ عبد السلام البارزاني والمار شمعون، ففي ذلك الوقت مبد? التعا?ش السلمي والاخاء)، مؤكدا (سنواصل دعم جميع أبناء الشعب ، بغض النظر عن القوم?ة أو الدين أو الطائفة،ويجب أن يعيش الجميع أخوة باعتزاز وحرية لانه يربطنا مصير مشترك). وحضر فعاليات الافتتاح ، مسؤولين حكوميين وسفراء ورجال الدين من مختلف الأديان والطوائف في إقليم كردستان، من بينهم بطريرك كنيسة المشرق الآشورية مار آوا الثالث والرئيس الأعلى للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو. الى ذلك ، باشر نحو مليوني تلميذ وطالب ،الدوام في مدارس الاقليم . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مراسم بدء العام الدراسي جرت بحضور رئيس الحكومة مسرور البارزاني في مدرسة أيلول بقضاء بردرش). بدوره ، اعرب البارزاني عن (سعادته بقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد، مقدماً التهاني للطلبة والملاكات التدريسية)، واضاف (اتمنى عام سعيد ومرحلة ملؤها العطاء والنجاح ومستقبلا زاهراً لجميع الطلبة). وفي بغداد ، أصدرت وزارة التربية، قراراً يخص الهيئات التعليمية والتدريسية المكلفين منهم للعمل في ممثليات في الاقليم.وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس إن (القرار ينص على موافقة الوزير علي حميد الدليمي ،باستمرار تكليف المتمتعين من الهيئات التعليمية والتدريسية بـإجازة الأمومة، إجازة بدون راتب وبراتب اسمي والتفرغ وإجازة دراسية، للعمل في ممثليات التربية بكردستان، من دون الحاجة إلى إنهاء تكليفهم بعد صدور أوامر الإجازات آنفة الذكر). من جهة اخرى،أكد رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني، والسفير القطري لدى العراق، خالد بن حمد السليطي، الرغبة في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين أربيل والدوحة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل في اربيل، السليطي،وجرى مناقشة علاقات العراق والاقليم مع دولة قطر، والأوضاع السياسية المحلية وآخر مستجداتها، إضافة لجهود افتتاح قنصلية عامة قطرية في أربيل مستقبلاً، وفرص الاستثمار القطري في كردستان)، واكد الجانبان (الرغبة في زيادة تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بينهما وتمهيد الأرضية الملائمة للاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات والمجالات في الاقليم والعراق)، مشددين على (تفعيل الرحلات المباشرة للخطوط الجوية القطرية إلى العراق والاقليم)، واشار الجانبان الى ان (أهمية الأمان والاستقرار السياسي العراقي لعموم المنطقة، وعلاقات العراق والاقليم مع الدول المجاورة والمنطقة، ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك).