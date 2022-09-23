البارزاني للطلبة الأوائل: تفوّقكم مبعث فخر وإعتزاز للإقليم

اربيل – فريد حسن

كرّم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، ، الطلبة الأوائل في الصف السادس الاعدادي على مستوى الاقليم والمناطق خارج إدارة كردستان، للعام الدراسي الماضي. وجرت مراسم تكريم الطلبة المتفوقين بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وأسر الطلبة. وهنأ رئيس الحكومة خلال كلمة تابعتها (الزمان) امس ، (الطلبة الأوائل بتفوقهم الدراسي، ووجّه خالص شكره لأسرهم والهيئة التدريسية، وعبّر عن أمله بأن يكمل الطلبة الأوائل حياتهم الجامعية بالعزيمة نفسها)، مؤكدا ان (طلبة كردستان تفوقوا في دراستهم ونجحوا في تجاوز الظروف العصيبة التي مرت بهم، ولا سيما في ذروة تفشي كورونا، عندما أصبحت دراستهم أون لاين، وهذا مدعاة فخر واعتزاز لهم ولعوائلهم على ما بذلوه من جهد)، وأضاف أن (التشكيلة الوزارية التاسعة وضعت القطاع التربوي في أولوياتها وضمن برنامجها الإصلاحي الهادف لخلق بيئة سلمية للطلبة والتلاميذ من خلال بناء عدد من المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير المستلزمات المدرسية، وبما يليق بهذا القطاع)، واضاف (لقد تعلمتم الكثير من أساتذتكم في هذه المرحلة، وبينما تشقون طريقكم إلى مرحلة أخرى، عليكم احترام الآخر والأديان ومختلف القوميات، فهذه الثقافة التي تنعم بها كردستان، مبعث فخر واعتزاز لنا جميعاً،فكونوا أشخاصاً مؤثرين في المجتمع). فيما استقبل رئيس حكومة الاقليم ، القنصل العام الكوري الجديد لدى كردستان تشو كيجونغ. وهنأ رئيس الحكومة (القنصل العام الكوري على تسلّم عمله الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه، كما أشار إلى العلاقة التاريخية والمتميزة التي تربط كردستان بكوريا، وكذلك جدد رغبته في توطيد العلاقات الثنائية على الصعد كافة).