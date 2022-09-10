البارزاني لخريجي جامعة أربيل الطبية: بقدراتكم سيرتقي الإقليم ويواصل عملية التغيير والإصلاح

اربيل – فريد حسن

أكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني، أن مستوى جامعات الاقليم يشهد ارتفاعاً في التصنيف العالمي. وهنأ البارزاني على هامش حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة جامعة اربيل الطبية (الخريجين،وتمنى لهم النجاح والتوفيق في حياتهم المهنية التي تعد واجباً إنسانياً مقدساً)، مؤكدا انه (مع تخرجكم من الجامعة، ستنتهي مرحلة من حياتكم، لكن التعليم لن ينتهي، لأنه عملية مستمرة)، واوضح البارزاني ان (مستوى جامعات الاقليم يشهد ارتفاعاً في التصنيف العالمي، كما أن حكومة كردستان وافقت مؤخراً على تأسيس هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي بهدف الارتقاء بالمؤسسات العلمية)، وتابع ان (القطاع الصحي في الاقليم يواجه مشاكل، إلا أن تحسين جودة المستشفيات وإدخال الإصلاحات في مجال استيراد الأدوية وفحصها، يعد من أهم ركائز برنامج التشكيلة التاسعة)، واضاف (يحدوني أمل كبير في أن يؤدي الخريجون الشباب دورهم المحوري في عملية التغيير والإصلاح والتنمية في الاقليم).