بغداد تحتج على مقتل مواطن بنيران تركية

البارزاني: شكلنا لجنة للتحقيق في حادثة شيلادزي

اربيل – فريد حسن

اعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث شيلادزي التي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين إثر اقتحام مجموعة من المحتجين موقعا عسكريا تابعا للجيش التركي في ناحية شيلادزي التابعة لمحافظة دهوك. وقال البارزاني في تصريح امس (شكلنا لجنة تحقيقية للوقوف على أحداث شيلادزي ومنع تكرارها)، لافتا الى ان (من غير المقبول استخدام الأراضي العراقية للهجوم على الدول المجاورة)، واوضح ان (ما حدث في شيلادزي مؤسف جدا ونعلن عن تضامننا مع الضحايا لكن سياسة كردستان تتجسد في عدم استخدام أراضينا لزعزعة أمن دول الجوار). وذكر مسؤولون أكراد إن محتجا قُتل وأصيب عشرة آخرون عندما اقتحموا معسكرا للجيش التركي قرب دهوك وأحرقوا دبابتين ومركبات أخرى. واكد المسؤول الصحي في المنطقة نجيب سعيد إن (الجنود الأتراك أطلقوا النار على المحتجين وأن حرق المركبات والمعدات تسبب في انفجارات عدة). واستدعت وزارة الخارجية السفير التركي لدى بغداد غداة الاحتجاجات. وقالت الوزارة في بيان امس (ندين ما قامت به القوات التركية من فتح نيران أسلحتها على مواطنينا في شيلاديزي ومجمع سبريي ضمن قضاء العماديّة الذي أدى لسقوط ضحية وعدد من الجرحى)، وأضافت أن (ذلك أعقبه قيام الطيران العسكريِ التركي بالتحليق على ارتفاعات منخفِضة مما تسبب بحالة من الذعر بين المواطنين)، وتابع البيان أن (الوزارة ستقوم باستدعاء السفير التركي لدى بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج بشأن الحادث والمطالبة بعدم تكراره).

بدوره ، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي في تصريح امس إنه (في حال عدم اتخاذ الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان اجراءات عاجلة ، فان القصف التركي على بعض قرى المحافظة سيستمر ويتكرر)، مشددا على (ضرورة تعاون الجانبين وخلق اجواء ايجابية مع تركيا لاخراج قوات حزب العمال الكردستاني من مناطق الاقليم بما ينهي اعذارها في قصف المناطق والقرى العراقية)، واضاف (لانريد ان يكون ابناء كردستان ضحايا جراء ذلك القصف المتكرر). ووجهت الرئاسة التركية اصابع الاتهام الى حزب العمال بالوقوف وراء الهجوم على قاعدتها.

وقال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة فخر الدين ألطون في تصريح امس إن (المعتدين على القاعدة التركية بدهوك اندسوا بين المدنيين بهدف تعكير صفو العلاقات بين الجيش التركي والأهالي)، داعيا الى (توخي الحذر بشأن أنشطة حزب العمال )، مشيرا الى ان (التنظيم الذي وصفه بالانفصالي مارس التضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالاعتداء)، مؤكدا (عدم وجود خسائر بشرية بين أفراد الجيش في ما اقتصرت الأضرار على بعض المعدات)، وأضاف أن (القوات المسلحة التركية اتخذت التدابير اللازمة للتعامل مع الواقعة في القاعدة والحيلولة دون وقوع خسائر في صفوف المدنيين)، مشددا على أن (تركيا مصممة على مواصلة التعاون الوثيق مع أهالي المحافظة). واقتحم محتجون أكراد السبت الماضي مقراً عسكرياً للجيش التركي في دهوك مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين اسفرت عن مقتل مواطن ما دفع المتظاهرين الى اضرام النار بآليات عسكرية تركية.