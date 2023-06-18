البارزاني: خطاب التحريض والكراهية يثير القلق

اربيل – فريد حسن

شدد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ، على ضرورة تعزيز التعايش وقبول الاخر لنبذ خطابات التحريض والكراهية التي تثير القلق . وقال خلال مناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية التي نظمتها وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في الاقليم انه (على امتداد تاريخ البشرية وإلى يومنا هذا، أدت الخطابات والشعارات العدائية والتحريض على العنف إلى كوارث جسيمة، وحتى في عصر التقدم والتكنولوجيا الحالي، لا تزال هذه الخطابات مثيرة للقلق، إذ نرى عواقبها جلّية للعيان، فالحروب وأعمال العنف ما زالت تدور رحاها في العديد من البلدان والمناطق في العالم)، واضاف ان (كردستان على مر الزمان مركزاً للتعايش السلمي، وقد احتضنت منطقتنا هذه، منذ آلاف السنين، تنوعاً من مختلف القوميات والديانات والمعتقدات، وأصبح التعايش وقبول الآخر جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا ونمط حياتنا).

واضاف (انا شخصياً انتمي إلى منطقة تحتضن المسجد والكنيسة والكنيس وكلها تقع في نفس القرية، وسأظل افتخر واعتز دائماً بهذه الثقافة، وسأبذل قصارى جهدي للحفاظ على هذه الثقافة الرائعة وترسيخها). كما جدد البارزاني ، تأكيد العمل على ارساء نظام مصرفي في الاقليم مطابق للمعايير العالمية. واكد خلال افتتاح المبنى الجديد للإدارة العامة والفرع الرئيس لمصرف جيهان (أهمية دور المصارف في تحقيق الانتعاش الاقتصادي لأي دولة، كما أكد أن الركيزة الأساسية للحركة الاقتصادية في أي بلد من العالم تكمن في المصارف، وقال يجب على مصارف الاقليم أن تتبع المعايير العالمية في أداء أعمالها)، واضاف ان (مشروع حسابي في مراحله الأولى ويهدف إلى شمول أكثر من مليون و200 ألف موظف حكومي خلال عامين، على أن يُوسّع نطاق المشروع في المستقبل ليشمل القطاع الخاص وسائر المواطنين في الداخل والخارج). في غضون ذلك ،استقبل البارزاني، وفداً من مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات برئاسة رئيس المجلس بسّام سالم. وقدم أعضاء الوفد خلال اللقاء (شرحا عن الاعمال والنشاطات والمشاريع في مجال الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كذلك أعربوا عن استعدادهم للتنسيق والتعاون مع حكومة الاقليم).