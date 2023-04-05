الإقليم يعيد 330 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية بعد إستئناف تصدير النفط

البارزاني: الحوار القائم على الدستور يؤدي للإستقرار

اربيل – فريد حسن

اعادت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان، 330 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية بعد اتفاق بغداد واربيل على استئناف تصدير النفط عبر انبوب جيهات التركي . وقال المتحدث باسم الوزارة أوميد أحمد إن (قرار محكمة التحكيم في باريس خفض 80 ميغاواط من الكهرباء في إدارة كرميان و250 ميغاواط في خورمال ،وبعد الاتفاق سيتم توفير ما معدله 18 إلى 19 ساعة من الكهرباء للمواطنين على أساس 4 الاف ميغاواط في شهر رمضان). ورحب رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني، في وقت سابق، بتوصل الحكومتين الاتحادية والإقليم إلى اتفاق بشأن تصدير نفط الاقليم. وقال البارزاني في بيان تلقته (الزمان) امس (أننا نرحب بسرور باتفاق بغداد واربيل على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان)، واشاد بـ(دور رئيسي الوزراء الاتحادي ووزراء الاقليم ، الذين تمكنا بروحية إيجابية مريدة للحل من التوصل إلى تفاهم واتفاق)، معربا عن (شكره وتقديره لفريقي الجانبين اللذين أدارا حواراً ناجحاً أسفر عن هذا الاتفاق الذي نأمل أن ينفذ كما هو ويصبح بداية لحل المشاكل الأخرى)، مجددا تأكيد أن (الاقليم مستعدا كما كان دائماً للحل من خلال الحوار والتفاهم القائم على أساس الدستور والذي يصب في مصلحة كل العراق ويؤدي إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد). من جانبه ، اعرب برلمان الاقليم عن ترحيبه بالاتفاق النفطي الذي تم التوصل اليه السوداني والبارزاني .

وقال في بيان امس (نبارك لشعب كردستان والعراق ذلك ،ونأمل ان تكون بادئة خير لتفاهم مشترك بشأن جميع الملفات الخلافية العالقة بين اربيل وبغداد ،ولكي تبدأ بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الايجابية والتعاون المشترك). بدوره كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، عن 4 بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان بشان تصدر النفط.وقال في تصريح امس إن (الاتفاق تضمن 4 بنود أساسية الأول تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من إقليم كردستان عبر شركة النفط الوطنية سومو وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة وهذا يحدث لأول مرة وتم الاقتراح بأن يكون بمنصب معاون لرئيس شركة سومو)، واشار الى ان (البند الثاني تضمن تشكيل لجنة رباعية بمعدل ممثلين إثنين من وزارة النفط الاتحادية وإثنين من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم ،حيث تشرف هذه اللجنة على بيع النفط المستخرج من كردستان في الأسواق العالمية إلى حين إصدار الموازنة أو الاتفاق على تسريع قانون النفط والغاز بمعنى أن هذه النقطة مؤقتة)، واستطرد بالقول ان (البند الثالث يتعلق باتفاقات إقليم كردستان مع 4 شركات عالمية وكثير من بنود هذه الاتفاقات فيها نقاط قانونية ملزمة ،وطالب الإقليم بموجب الاتفاق ،الاستعانة بخبراء من وزارة النفط الاتحادية لتذليل التفاوض مع هذه الشركات بهدف تطبيق الاتفاق الجديد)، واستطرد بالقول ان (البند الرابع تضمن فتح حساب بنكي تحت إشراف الحكومة المركزية ، كما طالبت بغداد بأن يكـــــــون الحساب في البنك المركزي وعدلت الصيغة بأن يكون الحساب في البنك نفســــه أو مصرف معتمد من المركزي ويخول رئيس حكومة كردستان بصلاحية الصرف تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ما يتعلق فقط بالموازنة الاتحادية للعام الجاري).