البارزاني: الإقليم سيظل وطناً للجميع – عبد الستار رمضان

تأكيد نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان-العراق في بالبيانات التي يصدرها، او التغريدات واللقاءات التي يجريها في كل المناسبات على مبادئ حماية حقوق الانسان واحترام الحقوق والحريات ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش والمساواة بين كل المكونات الاثنية والدينية والقومية في اقليم كوردستان، هو تأكيد لرسالة الاقليم وشعبه بالاحترام الكبير لكل ابناء الشعب العراقي والشعوب المجاورة والعالم اجمع.

ويؤكد هذه المواقف التنوع الموجود حاضرا وماضيا في الاقليم وأسلوب الحياة والعيش المشترك الذي يعيشه الناس بكل امان وحرية واطمئنان الى الحد الذي اصبح الاقليم الملاذ الآمن ليس للعراقيين وحدهم بل لابناء الدول المجاورة والبعيدة، حيث يقدم الكورد اجمل صور التعايش والعيش المشترك بين الانسان واخيه الانسان والذي يجعل البارزاني يؤكد على أن “إقليم كوردستان سيظل وطناً للجميع كما هو دائماً”.

وتمثل رسالة رئيس الاقليم بمناسبة عيد أكيتو أو رأس السنة الآشورية البابلية الذي هو أقدم عيد في تاريخ البشرية، ويحتفل به حتى يومنا هذا في الاول من شهر نيسان من كلّ عام، وتقام بهذه المناسبة المهرجانات والأنشطة الشعبية والفلكورية لابناء هذا المكون الاصيل من مكونات الاقليم والعراق، رسالة حب وتقدير ليس لابناء هذا المكون بل لجميع العراقيين الذي يشاركون اخوانهم المسيحيين هذا الاحتفال.

واضاف بارزاني (أتقدم بأحر التهاني إلى الأخوات والإخوة الكلدانيين والآشوريين والسريان في إقليم كوردستان والعراق وكل بقاع العالم، أرجو لهم جميعاً الموفقية وعيداً وعطلة سعيدة وآمنة).

وأكد بارزاني (نجدد تأكيدنا على حماية المساواة والحقوق والحريات وتوطيد ثقافة التعايش وقبول الآخر والتسامح بين كل المكونات الدينية والقومية لكوردستان، ونطمئن أخواتنا وإخواننا المسيحيين وكل المكونات إلى أن إقليم كوردستان سيظل وطناً للجميع كما هو دائما) ومبارك عيد أكيتو للجميع وكل عام وأنتم بخير.