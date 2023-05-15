البارزاني .. كلنا في الإنسانية أخوة - وليدالشطري
لفت أنتباهي حديث القائد الإنسان للشعب الكردي الشقيق مسعود البارزاني في مراسيم حفل أفتتاح متحف والدهِ الزعيم الخالد المرحوم (( ملا مصطفى البارزاني ))
مسعود البارزاني
تطرق لنقطة جوهرية وفي غاية الأهمية.!؟ عن الحروب في كردستان العراق (( تحدث عن شجاعة وأنسانية ملا مصطفى البارزاني وقلبهِ المفعم بالمروءة والشهامة والإيثار ))
قالها بصريح العبارة الحروب في كردستان كانت مع الأنظمة الدكتاتورية وليست مع الشعب العراقي فالجندي العراقي كان مجبر على الحرب لذلك لا يتحمل المسؤولية لا الجندي ولا الشعب العراقي
(( نحنُ في الإنسانية أخوة ))
هذا هو فكر القائد الحقيقي ملا مصطفى البارزاني ياساسة الزمن الأغبر..!؟ تعلموا من حكمة هذا الرجل الشجاعة والحكمة والإنسانيةفي أتخاذ القرار في مواجهة المواقف المصيرية الصعبة..القائد الحقيقي يتمتع بضبط النفس والقدرة على السيطرة والتأثير.. لديه قدرات جسدية وعقلية وقوة الشخصية ..نصيحتي للسياسين ساسة الزمن الأغبر ممن حضر مراسيم حفل أفتتاح متحف الزعيم الخالد ((ملا مصطفى البارزاني )) تعلموا معنى القيادة من الزعيم الكردي الخالد ((ملا مصطفى البارزاني القائد الأنسان معنى القيادة)) فالقيادة ألتزام أخلاقي قبل كلِ شيء ..!؟ القائد الحقيقي هو المفكر والعقل النير والرأي السديد..!!التاريخ خلد تشي جيفارا ونيلسون مانديلا والشهيد الصدر رضوان الله عليه ولم يخلد الطغاة أعداء الشعب أعداء الحياة..( رسالتي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لنتعلم كيف يكون القائد الحقيقي من القائد الأنسان ملا مصطفى البارزاني الذي أبهرني بأنسانيتهِ وقلبهِ المفعم بالإيثار والتسامح والعفو عند المقدرة) وأوجه نصيحتي لساسة الزمن الأغبر اللذين جرعونا مر العلقم تعلموا معنى الإنسانية والقيادة الصح من سيرة القادة العظام فالقيادة ألتزام أخلاقي قبل كلِ شيء .!؟ ضبط النفس في أصعب الظروف شجاعة القائد الواعي المثقف .!؟