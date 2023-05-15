

البارزاني‮ .. ‬كلنا في‮ ‬الإنسانية أخوة‮ -‮ ‬وليدالشطري

لفت أنتباهي‮ ‬حديث القائد الإنسان للشعب الكردي‮ ‬الشقيق مسعود البارزاني‮ ‬في‮ ‬مراسيم حفل أفتتاح متحف والدهِ‮ ‬الزعيم الخالد‮ ‬المرحوم‮ (( ‬ملا مصطفى البارزاني‮ ))‬

مسعود البارزاني‮ ‬

تطرق لنقطة جوهرية وفي‮ ‬غاية الأهمية‮.!‬؟ عن الحروب في‮ ‬كردستان العراق‮ (( ‬تحدث عن شجاعة وأنسانية ملا مصطفى البارزاني‮ ‬وقلبهِ‮ ‬المفعم بالمروءة والشهامة والإيثار‮ ))‬

قالها بصريح العبارة الحروب في‮ ‬كردستان كانت مع الأنظمة الدكتاتورية وليست مع الشعب العراقي‮ ‬فالجندي‮ ‬العراقي‮ ‬كان مجبر على الحرب لذلك لا‮ ‬يتحمل المسؤولية لا الجندي‮ ‬ولا الشعب العراقي‮ ‬

‮(( ‬نحنُ‮ ‬في‮ ‬الإنسانية أخوة‮ ))‬

هذا هو فكر القائد‮ ‬الحقيقي‮ ‬ملا مصطفى البارزاني‮ ‬ياساسة الزمن الأغبر‮..!‬؟ تعلموا من حكمة هذا الرجل الشجاعة والحكمة والإنسانيةفي‮ ‬أتخاذ القرار في‮ ‬مواجهة المواقف المصيرية الصعبة‮..‬القائد الحقيقي‮ ‬يتمتع بضبط النفس والقدرة على السيطرة والتأثير‮.. ‬لديه قدرات جسدية وعقلية وقوة الشخصية‮ ..‬نصيحتي‮ ‬للسياسين ساسة الزمن الأغبر ممن حضر مراسيم حفل أفتتاح متحف الزعيم الخالد‮ ((‬ملا مصطفى البارزاني‮ )) ‬تعلموا معنى القيادة من الزعيم الكردي‮ ‬الخالد‮ ((‬ملا مصطفى البارزاني‮ ‬القائد الأنسان معنى القيادة‮)) ‬فالقيادة ألتزام أخلاقي‮ ‬قبل كلِ‮ ‬شيء‮ ..!‬؟ القائد الحقيقي‮ ‬هو المفكر والعقل النير والرأي‮ ‬السديد‮..!!‬التاريخ خلد تشي‮ ‬جيفارا ونيلسون مانديلا والشهيد الصدر رضوان الله عليه ولم‮ ‬يخلد الطغاة أعداء الشعب أعداء الحياة‮..( ‬رسالتي‮ ‬لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني‮ ‬لنتعلم كيف‮ ‬يكون القائد الحقيقي‮ ‬من القائد الأنسان ملا مصطفى البارزاني‮ ‬الذي‮ ‬أبهرني‮ ‬بأنسانيتهِ‮ ‬وقلبهِ‮ ‬المفعم بالإيثار والتسامح والعفو عند المقدرة‮) ‬وأوجه نصيحتي‮ ‬لساسة الزمن الأغبر اللذين جرعونا مر العلقم تعلموا معنى الإنسانية والقيادة الصح من سيرة القادة العظام فالقيادة ألتزام أخلاقي‮ ‬قبل كلِ‮ ‬شيء‮ .!‬؟ ضبط النفس في‮ ‬أصعب الظروف شجاعة القائد الواعي‮ ‬المثقف‮ .!‬؟