البابي يعارض النظام الحالي ! .. – حسين محمد الفيحان

برزت كتابات الصحافي و الكاتب العراقي عبد الهادي البابي ، بعد انزلاق البلاد في منعطف الحرب الأهلية و الصراعات الطائفية في السنين التي تلت التغيير السياسي الاخير في العام 2003م ، و استمرت تلك الحرب لما يقارب العشر سنوات، فراح ضحيتها مئاتُ ألاف من الأبرياء في القتل على الهوية و السيارات المفخخة و الاغتيالات المنظمة و التهجير القسري غيرها . فكانت مقالات البابي التي تنشر و بشكل يومي بأغلب الصحف المعروفة ، طوال تلك السنوات الدامية ، حتى بلغت الـ (5) ألاف مقال ، تدعو للوحدة بين طوائف العراقيين ، و تفويت الفرصة على الإرهابيين و المخططات الخارجية ، و تؤكد على التهدئة و ضرورة استتباب الأمن و الاستقرار و حصر السلاح بيد الدولة و قواتها الأمنية ، كما كانت تدعم النظام الحالي بصورة عامة . نعم .. تلك هي مضامين مقالات البابي و كتاباته ، التي لم تقف عندها روحه الوطنية و حبه لتراب بلده ، فحسب ، بل حين سَلًمَّ ما يسمى بساسة البلاد أكثر من 40بالمئة من مساحة العراق لتنظيم (داعش) الإرهابي ، ليعلن الأخير إقامة دولته الإسلامية ! ، في هزيمة ستظل وصمة عار في تأريخ أولئك الساسة الفاشلين و الفاسدين، وصدور فتوى الجهاد الكفائي على اثر ذلك ، طَوَعَّ ولدهُ (مسلم) في الحشد الشعبي ، إضافة الى ولده الأكبر مصطفى الذي كان منتسبا في الجيش العراقي . كنت ادخل مع البابي في نقاشات حادة بمواقع التواصل الاجتماعي و أنا انتقد الأحزاب التي تسببت بهذا الدمار الهائل و الخراب الشامل الذي حل في العراق و صار به اليوم ، فكان هو يدافع عن النظام الحالي الذي أتت به الإدارة الأمريكية بعد زوالها لديكتاتورية صدام ، حتى اعتقدتهُ في بادئ الأمر وقبل معرفتي به ، بشكل أوسع ، انه يتبع لجهة سياسية و مستفيد منها جدا. تعرفت عليه بشكل أكثر و زرته إلى بيته ذات مرة ، أدهشني وفاجأني جدا ، و قد رأيته يسكن بمنزل صغير ، في حي (عشوائي) ، و لا يملك شبر ارضٍ في هذا الوطن الذي نهبته الأحزاب الفاسدة . المقاتل (مسلم) عبد الهادي البابي ، عاد من جبهات الحرب بعد النصر على تنظيم (داعش) الإرهابي و طرده من ارض العراق .. عاد و بانتظاره (حبيبةٌ) و(طفل) ، و حلم بتكوين بيت في وطنه الذي ضحى لأجله . فبنى له وبمساعدة أبيه منزلاً صغيراً جدا في حي (عشوائي) ايضا .لكن الذي حصل تهدم حلمُ (مسلم) و عائلته باليات و جرافات و شفلات مديرية بلدية كربلاء المقدسة ! ، وهي تزيل بيته من مساحة ذلك الحي (العشوائي) الذي يقطنه الفقراء . أنهار بعد ذلك (البابي) ، ليتحدث بصخب في مواقع التواصل الاجتماعي عن ظلامته و معاناته و لقاءاته بشتى المسؤولين للحصول على قطعة ارض في هذا البلد بظل النظام الذي دعم أمنه و استقراره و دافع عنه بقلمه و دماء أبنائه ، لكن لم ينصفه احدٌ منهم ، فوعود جميع المسؤولين الإسلاميين على وجه الخصوص كانت كاذبة مع إنسان صادق، وطني و شريف (مثله) . كما ان نقابة الصحفيين العراقيين و فرعها في كربلاء ، هي الاخرى قد بخست حقه، عندما وهبت قطعة أرضه و عشرات المهنيين معه في (الوجبة الاولى) ، لطارئين و منتسبين في الشرطة يعملون حمايات لنواب وأعضاء مجلس المحافظة حينها، بمعاملات مفبركة و مزورة لمصالح ومنافع شخصية .

ليعلن اليوم الكاتب والصحفي الوطني الشريف عبد الهادي البابي كما قرأت في صفحته الشخصية ، انه معارض للنظام الحالي ، و يتمنى سقوطه و زواله اليوم قبل غدا ، لسيادة شريعة الفساد والمفسدين ، الذين سرقوا خيرات و ثروات و أموال البلاد لمصالحهم و منافعهم الشخصية و تركوا الوطنيين والشرفاء في المقابر شهداء و الأحياء منهم مسلوبي الحقوق ، لم يرضوا لهم شبر ارض حتى في العشوائيات كما (مسلم).