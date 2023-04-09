البابا يندّد بـعقبات السلام وإحياء عيد الفصح في القدس

الفاتيكان‭- ‬القدس‭ – ‬الزمان‭ ‬أعرب‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬الأحد‭ ‬خلال‭ ‬إحيائه‭ ‬قداس‭ ‬عيد‭ ‬الفصح،‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‭ ‬البالغ‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬دوامة‭ ‬العنف‭ ‬بين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين،‭ ‬مندّداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بـ»عقبات‮»‬‭ ‬عديدة‭ ‬تعوق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬وقال‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬أمام‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬مؤمن‭ ‬تجمّعوا‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬القديس‭ ‬بطرس،‭ ‬إنّ‮ ‬الهجمات‭ ‬‮«‬تهدّد‭ ‬جو‭ ‬الثقة‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬المنشود‭ ‬والضروري‭ ‬لاستئناف‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬حتى‭ ‬يسود‭ ‬السلام‭ ‬المدينة‭ ‬المقدسة‭ ‬والمنطقة‭ ‬كلها‮»‬‭.‬‮ ‬وأشار‭ ‬البابا‭ ‬الأرجنتيني،‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬المستشفى‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬التهاب‭ ‬الشعب‭ ‬الهوائية،‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬‮«‬العقبات‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬السلام،‭ ‬مكرّساً‭ ‬حيزا‭ ‬خاصا‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬‮ ‬وقال‭ ‬متضرّعاً‭ ‬إلى‭ ‬الرب‭ ‬‮«‬ساعد‭ ‬الشعب‭ ‬الأوكراني‭ ‬الحبيب‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬نحو‭ ‬السلام،‭ ‬وأفِض‭ ‬النور‭ ‬الفصحي‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الروسي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬عزِّ‭ ‬الجرحى‭ ‬والذين‭ ‬فقدوا‭ ‬أحباءهم‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬واجعل‭ ‬الأسرى‭ ‬يعودون‭ ‬بأمان‭ ‬إلى‭ ‬عائلاتهم‮»‬‭.‬كذلك،‭ ‬تحدّث‭ ‬البابا‭ ‬عن‭ ‬النزاعات‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬وصلّى‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬‮«‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬العنيف‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‮»‬

‭.‬فيما‭ ‬توافد‭ ‬آلاف‭ ‬المؤمنين‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيدي‭ ‬الفصح‭ ‬اليهودي‭ ‬والمسيحي‭ ‬اللذين‭ ‬يتزامنان‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬وسط‭ ‬انتشار‭ ‬مكثف‭ ‬لقوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دوامة‭ ‬العنف‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والفلسطيني‭.‬

ووصل‭ ‬المؤمنون‭ ‬المسيحيون‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬أزقة‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬للاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬الفصح‭ ‬وفق‭ ‬التقويم‭ ‬الغربي،‭ ‬بينما‭ ‬احتشد‭ ‬آلاف‭ ‬اليهود‭ ‬عند‭ ‬حائط‭ ‬‮«‬المبكى‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬البراق‮»‬‭ ‬لتأدية‭ ‬صلوات‭ ‬خاصة‭ ‬بعيد‭ ‬الفصح‭.‬‮ ‬

أما‭ ‬المسلمون‭ ‬فتوجهوا‭ ‬الى‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي‭ ‬لأداء‭ ‬الصلاة‭ ‬وسط‭ ‬توتر‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬اليهود‭ ‬إلى‭ ‬باحات‭ ‬المسجد‭.‬‮ ‬

عند‭ ‬كنيسة‭ ‬القيامة‭ ‬التي‭ ‬بنيت‭ ‬وفقًا‭ ‬للتقاليد‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬صلب‭ ‬المسيح‭ ‬ودفنه‭ ‬تم‭ ‬توجيه‭ ‬المصلين‭ ‬نحو‭ ‬القبر‭ ‬المقدس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قداس‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬بوليوس‭ ‬مجاسكس‭ (‬50‭ ‬عاما‭) ‬إنه‭ ‬وصل‭ ‬من‭ ‬ليتوانيا‭ ‬بالأمس‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬متخوفا‭ ‬بسبب‭ ‬الأحداث‭ ‬الأخيرة‭ ‬لكن‭ ‬قررت‭ ‬المجيء،‭ ‬وصلت‭ ‬بالأمس،‭ ‬الأمر‭ ‬هادئ‭ ‬للغاية‭ ‬هنا‮»‬‭.‬‮ ‬