البابا يندّد بـعقبات السلام وإحياء عيد الفصح في القدس

الفاتيكان- القدس – الزمان أعرب البابا فرنسيس الأحد خلال إحيائه قداس عيد الفصح، عن «قلقه البالغ» إزاء دوامة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مندّداً في الوقت ذاته بـ»عقبات» عديدة تعوق السلام في العالم.وقال البابا في رسالته أمام 100 ألف مؤمن تجمّعوا في ساحة القديس بطرس، إنّ الهجمات «تهدّد جو الثقة والاحترام المتبادل المنشود والضروري لاستئناف الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين حتى يسود السلام المدينة المقدسة والمنطقة كلها». وأشار البابا الأرجنتيني، الذي دخل المستشفى الأسبوع الماضي بسبب التهاب الشعب الهوائية، إلى العديد من «العقبات» أمام السلام، مكرّساً حيزا خاصا في رسالته للحرب في أوكرانيا. وقال متضرّعاً إلى الرب «ساعد الشعب الأوكراني الحبيب في مسيرته نحو السلام، وأفِض النور الفصحي على الشعب الروسي». وأضاف «عزِّ الجرحى والذين فقدوا أحباءهم بسبب الحرب واجعل الأسرى يعودون بأمان إلى عائلاتهم».كذلك، تحدّث البابا عن النزاعات حول العالم، من سوريا إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية، وصلّى من اجل «المتضررين من الزلزال العنيف في تركيا وسوريا»
.فيما توافد آلاف المؤمنين الأحد إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة بمناسبة عيدي الفصح اليهودي والمسيحي اللذين يتزامنان مع شهر رمضان، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن الإسرائيلية في ظل دوامة العنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
ووصل المؤمنون المسيحيون من جميع أنحاء العالم إلى أزقة البلدة القديمة في القدس الشرقية للاحتفال بعيد الفصح وفق التقويم الغربي، بينما احتشد آلاف اليهود عند حائط «المبكى» أو «البراق» لتأدية صلوات خاصة بعيد الفصح.
أما المسلمون فتوجهوا الى الحرم القدسي لأداء الصلاة وسط توتر مع وصول اليهود إلى باحات المسجد.
عند كنيسة القيامة التي بنيت وفقًا للتقاليد المسيحية في موقع صلب المسيح ودفنه تم توجيه المصلين نحو القبر المقدس من أجل قداس عيد الفصح.
وقال بوليوس مجاسكس (50 عاما) إنه وصل من ليتوانيا بالأمس.
وأضاف «كنت متخوفا بسبب الأحداث الأخيرة لكن قررت المجيء، وصلت بالأمس، الأمر هادئ للغاية هنا».