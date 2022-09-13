البابا في كازاخستان داعماً منطق التعددية لمواجهة تكتلات أفرزتها حرب أوكرانيا

نور‭ ‬سلطان‭ (‬كازاخستان‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اشاد‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالتعددية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬منطق‭ ‬‮«‬الكتل‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يؤجج‭ ‬خطر‭ ‬وقوع‭ ‬نزاعات‭ ‬جديدة،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬زيارته‭ ‬لكازاخستان،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬توتر‭ ‬مرتبط‭ ‬بالحرب‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭.‬

ودعا‭ ‬البابا‭ (‬85‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬تستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬يتنقل‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬متحرك‭ ‬بسبب‭ ‬آلام‭ ‬في‭ ‬الركبة،‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تجنب‭ ‬تأجيج‭ ‬الخصومات‭ ‬وحان‭ ‬الوقت‭ ‬لكي‭ ‬نقوم‭ ‬بتقوة‭ ‬الكتل‭ ‬المتعارضة‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬أمام‭ ‬السلطات‭ ‬والسلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬قادة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬سمحون‭ ‬للشعوب‭ ‬بأن‭ ‬تفم‭ ‬بعضا‭ ‬بعضا‭ ‬وتتحاور،‭ ‬فلدون‭ +‬روح‭ ‬لسنكي‭+ ‬جددة‭ ‬وبناء‭ ‬عالم‭ ‬فه‭ ‬المزد‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬والسلام‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقيات‭ ‬1975‭ ‬التي‭ ‬كرست‭ ‬الهدنة‭ ‬بين‭ ‬الغربيين‭ ‬والسوفيات‭.‬

قبل‭ ‬ذلك‭ ‬بدقائق،‭ ‬كانت‭ ‬سلة‭ ‬شرف‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬البابا‭ ‬وتباحث‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬قاسم‭ ‬جومارت‭ ‬توكاييف‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬استضافته‭ ‬‮«‬شرف‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

خلال‭ ‬رحلته‭ ‬الثامنة‭ ‬والثلاثين‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬سيشارك‭ ‬البابا‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬في‭ ‬نور‭ ‬سلطان‭ ‬بحضور‭ ‬مئة‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬دولة‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬خلال‭ ‬رحلته‭ ‬عن‭ ‬لقاء‭ ‬محتمل‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬نور‭ ‬سلطان‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬البابا،‭ ‬أجاب‭ ‬الاخير‭ ‬ان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬معلومات‭ ‬لديه‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬إني‭ ‬مستعد‭ ‬دائما‭ ‬لزيارة‭ ‬الصين‮»‬‭.‬

وتثير‭ ‬زيارة‭ ‬شي‭ ‬الذي‭ ‬سيلتقي‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬في‭ ‬أوزبكستان‭ ‬التكهنات‭ ‬بشأن‭ ‬تحرك‭ ‬محتمل‭ ‬لدبلوماسية‭ ‬الفاتيكان‭ ‬بشأن‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وأعرب‭ ‬سكان‭ ‬من‭ ‬نور‭ ‬سلطان‭ ‬قابلتهم‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬لأنها‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬كازاخستان‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.‬

قال‭ ‬جوماش‭ ‬وهو‭ ‬مقاول‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬58‭ ‬عامًا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬سلطة‭ ‬كازاخستان‭ ‬ستنمو،‭ ‬والغاية‭ ‬هي‭ ‬اعلام‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬بوجود‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬البلد‮»‬‭.‬

وأثار‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬الكنيسة‭ ‬الأرثوذكسية‭ ‬الروسية‭ ‬البطريرك‭ ‬كيريل‭ ‬المؤيد‭ ‬بشدة‭ ‬للرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأديان‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬و15‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬عدل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬عن‭ ‬المجيء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬الاسباب‭.‬

وندد‭ ‬البابا‭ ‬بـ»حرب‭ ‬وحشية‭ ‬عبثية‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬،‭ ‬بينما‭ ‬دافع‭ ‬كيريل‭ ‬عن‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬العسكرية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬بوتين‭ ‬وعن‭ ‬تصدي‭ ‬روسيا‭ ‬لــ»الأعداء‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‮»‬‭.‬

أثارت‭ ‬مشاركته‭ ‬المحتملة‭ ‬التي‭ ‬تخوفت‭ ‬منها‭ ‬كييف،‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬احتمال‭ ‬حصول‭ ‬لقاء‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس،‭ ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬تاريخي‭ ‬في‭ ‬كوبا،‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬انشقاق‭ ‬كنائس‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭ ‬في‭ ‬1054‭.‬

يفترض‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تظل‭ ‬ملفا‭ ‬رئيسيا‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬لكازاخستان‭ ‬الحليف‭ ‬التقليدي‭ ‬لموسكو‭ ‬والتي‭ ‬رفضت‭ ‬دعم‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬البابا‭ ‬‮«‬أصبحت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬توسع‭ ‬نطاق‭ ‬الالتزام‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لصالح‭ ‬الحوار‭ ‬واللقاء‭ ‬ملحة‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬تفاهم‭ ‬وصبر‭ ‬وحوار‭ ‬مع‭ ‬الجميع‭ ‬واكرر‭ ‬مع‭ ‬الجميع‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬ضمنية‭ ‬الى‭ ‬روسيا‭.‬

سيلقي‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬كلمة‭ ‬الأربعاء‭ ‬عند‭ ‬افتتاح‭ ‬دورة‭ ‬المؤتمر‭ ‬السابع‭ ‬لقادة‭ ‬الأديان‭ ‬العالمية‭ ‬والتقليدية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقيم‭ ‬قداسا‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭.‬

وسيشارك‭ ‬البابا‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الذي‭ ‬أجبره‭ ‬ألم‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬على‭ ‬التنقل‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬متحرك‭ ‬وأقر‭ ‬بأن‭ ‬عليه‭ ‬إبطاء‭ ‬وتيرة‭ ‬السفر‭ ‬أو‭ ‬التنحي،‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬نورسلطان‭ (‬أستانا‭ ‬سابقا‭).‬

وغادر‭ ‬الحبر‭ ‬الأعظم‭ ‬مطار‭ ‬فيوميتشينو‭ ‬الساعة‭ ‬7‭,‬35‭ ‬صباحا‭ (‬05,35‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬للخطوط‭ ‬الوطنية‭ ‬الإيطالية‭ (‬آي‭ ‬تي‭ ‬إيه‭).‬

وكان‭ ‬البابا‭ ‬البالغ‭ ‬85‭ ‬عاما‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬زيارته‭ ‬الثامنة‭ ‬والثلاثين‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬فرصة‭ … ‬لإجراء‭ ‬حوار‭ ‬كإخوة،‭ ‬تحركنا‭ ‬الرغبة‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬الذي‭ ‬يتعطش‭ ‬إليه‭ ‬عالمنا‮»‬‭. ‬وبعث‭ ‬الإعلان‭ ‬لفترة‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬الكنيسة‭ ‬الأرثوذكسية‭ ‬الروسية‭ ‬البطريرك‭ ‬كيريل‭ ‬المؤيد‭ ‬بشدة‭ ‬للرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬عدل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬عن‭ ‬المجيء‭.‬

ودعا‭ ‬البابا‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬وندد‭ ‬بـ»حرب‭ ‬وحشية‭ ‬عبثية‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬دافع‭ ‬كيريل‭ ‬عن‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬العسكرية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬بوتين‭ ‬وعن‭ ‬تصدي‭ ‬روسيا‭ ‬لــ»الأعداء‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‮»‬‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬100‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬كازاخستان،‭ ‬الجمهورية‭ ‬السوفياتية‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬استقلت‭ ‬عام‭ ‬1991‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الفاتيكان‭ ‬ماتيو‭ ‬بروني‭ ‬الإثنين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحوار‭ ‬والتلاقي‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬العوالم‭ ‬الدينية‭ ‬والثقافية‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‮»‬‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تحط‭ ‬طائرة‭ ‬البابا‭ ‬قبيل‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ (‬12,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬في‭ ‬نورسلطان،‭ ‬ومنها‭ ‬يتوجه‭ ‬إلى‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬ويلقي‭ ‬خطابه‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬السلطات‭ ‬والسلك‭ ‬الدبلوماسي‭. ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬سيستقبله‭ ‬الرئيس‭ ‬قاسم‭ ‬جومارت‭ ‬توكاييف‭. ‬وتوكاييف‭ (‬69‭ ‬عاما‭) ‬حليف‭ ‬لموسكو‭ ‬ولو‭ ‬أن‭ ‬توترا‭ ‬ظهر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بعد‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭. ‬وامتنع‭ ‬توكاييف‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬بلاده‭ ‬جالية‭ ‬روسية‭ ‬كبيرة‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬طموحات‭ ‬موسكو‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭.‬

ولكازاخستان‭ ‬حدود‭ ‬مع‭ ‬جمهوريات‭ ‬سوفياتية‭ ‬أخرى‭ ‬ومع‭ ‬الصين‭ ‬وبحر‭ ‬قزوين‭.‬

وسيلقي‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬كلمة‭ ‬الأربعاء‭ ‬عند‭ ‬افتتاح‭ ‬دورة‭ ‬المؤتمر‭ ‬السابع‭ ‬لقادة‭ ‬الأديان‭ ‬العالمية‭ ‬والتقليدية،‭ ‬قبل‭ ‬إقامة‭ ‬قداس‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭. ‬وينهي‭ ‬زيارته‭ ‬الخميس‭ ‬بلقاء‭ ‬مسؤولين‭ ‬كاثوليك‭.‬

وسيكون‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬في‭ ‬نور‭ ‬سلطان‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬البابا،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يُعلن‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬لقاء‭ ‬بينهما‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الفاتيكان‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬اتفاق‭ ‬تاريخي‭ ‬يتعلق‭ ‬بتعيين‭ ‬أساقفة‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

وكازاخستان‭ ‬الغنية‭ ‬بالطاقة‭ ‬أكبر‭ ‬دول‭ ‬آسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬19‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬بينهم‭ ‬غالبية‭ ‬كبرى‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬السنة‭ (‬70%‭) ‬و26‭% ‬من‭ ‬المسيحيين،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الكاثوليك‭ ‬يمثلون‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬1‭% ‬من‭ ‬السكان‭.‬

وبعد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬باشر‭ ‬توكاييف‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإصلاحات،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬البلد‭ ‬شهد‭ ‬مطلع‭ ‬2022‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬دامية‭ ‬على‭ ‬ارتباط‭ ‬بزيادة‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات،‭ ‬أوقعت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬قتيل‭ ‬وأساءت‭ ‬إلى‭ ‬صورة‭ ‬الاستقرار‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يعكسها‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

والبابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬ثاني‭ ‬بابا‭ ‬يزور‭ ‬كازاخستان‭ ‬بعد‭ ‬يوحنا‭ ‬بولس‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2001‭.‬

وقال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬الأطباء‭ ‬منعوه‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أو‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬ريثما‭ ‬يتعافى‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬أجبرته‭ ‬على‭ ‬إلغاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬الفاتيكان‭.‬