البابا في كازاخستان داعماً منطق التعددية لمواجهة تكتلات أفرزتها حرب أوكرانيا

نور سلطان (كازاخستان)-(أ ف ب) – اشاد البابا فرنسيس الثلاثاء بالتعددية في مواجهة منطق «الكتل» الذي يؤجج خطر وقوع نزاعات جديدة، في اليوم الأول من زيارته لكازاخستان، على خلفية توتر مرتبط بالحرب في اوكرانيا.
ودعا البابا (85 عاما) الذي وصل بعد ظهر الثلاثاء في زيارة تستمر ثلاثة أيام يتنقل خلالها على كرسي متحرك بسبب آلام في الركبة، الى «تجنب تأجيج الخصومات وحان الوقت لكي نقوم بتقوة الكتل المتعارضة».
وأعلن أمام السلطات والسلك الدبلوماسي «نحن بحاجة إلى قادة على المستوى الدولي سمحون للشعوب بأن تفم بعضا بعضا وتتحاور، فلدون +روح لسنكي+ جددة وبناء عالم فه المزد من الاستقرار والسلام» في إشارة إلى اتفاقيات 1975 التي كرست الهدنة بين الغربيين والسوفيات.
قبل ذلك بدقائق، كانت سلة شرف في استقبال البابا وتباحث مع الرئيس قاسم جومارت توكاييف الذي قال إن استضافته «شرف كبير».
خلال رحلته الثامنة والثلاثين الى الخارج منذ انتخابه في عام 2013، سيشارك البابا الأربعاء في قمة بين الأديان في نور سلطان بحضور مئة وفد من نحو 50 دولة.
وردا على سؤال خلال رحلته عن لقاء محتمل مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي سيكون في نور سلطان خلال زيارة البابا، أجاب الاخير ان «لا معلومات لديه». وأضاف «إني مستعد دائما لزيارة الصين».
وتثير زيارة شي الذي سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اليوم التالي في أوزبكستان التكهنات بشأن تحرك محتمل لدبلوماسية الفاتيكان بشأن النزاع في أوكرانيا.
وأعرب سكان من نور سلطان قابلتهم وكالة فرانس برس الثلاثاء عن سعادتهم لمثل هذه الزيارة لأنها تسلط الضوء على كازاخستان على الساحة الدولية.
قال جوماش وهو مقاول يبلغ من العمر 58 عامًا إن «سلطة كازاخستان ستنمو، والغاية هي اعلام الدول الأخرى بوجود مثل هذا البلد».
وأثار الإعلان عن حضور رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل المؤيد بشدة للرئيس فلاديمير بوتين فعاليات مؤتمر الأديان في 14 و15 أيلول/سبتمبر، أملا في عقد لقاء مع البابا فرنسيس، غير أنه عدل في نهاية المطاف عن المجيء من دون تحديد الاسباب.
وندد البابا بـ»حرب وحشية عبثية» في أوكرانيا ، بينما دافع كيريل عن «العملية العسكرية» التي ينفذها بوتين وعن تصدي روسيا لــ»الأعداء في الداخل والخارج».
أثارت مشاركته المحتملة التي تخوفت منها كييف، في البداية احتمال حصول لقاء جديد مع البابا فرنسيس، بعد ست سنوات من لقاء تاريخي في كوبا، الأول منذ انشقاق كنائس الشرق والغرب في 1054.
يفترض أن تبقى الحرب في أوكرانيا تظل ملفا رئيسيا خلال الزيارة لكازاخستان الحليف التقليدي لموسكو والتي رفضت دعم غزو أوكرانيا.
وقال البابا «أصبحت الحاجة إلى توسع نطاق الالتزام الدبلوماسي لصالح الحوار واللقاء ملحة. نحن بحاجة الى تفاهم وصبر وحوار مع الجميع واكرر مع الجميع» في اشارة ضمنية الى روسيا.
سيلقي البابا فرنسيس كلمة الأربعاء عند افتتاح دورة المؤتمر السابع لقادة الأديان العالمية والتقليدية، على أن يقيم قداسا بعد الظهر.
وسيشارك البابا الأرجنتيني الذي أجبره ألم في الركبة على التنقل على كرسي متحرك وأقر بأن عليه إبطاء وتيرة السفر أو التنحي، في قمة بين الأديان في العاصمة نورسلطان (أستانا سابقا).
وغادر الحبر الأعظم مطار فيوميتشينو الساعة 7,35 صباحا (05,35 ت غ) على متن طائرة تابعة للخطوط الوطنية الإيطالية (آي تي إيه).
وكان البابا البالغ 85 عاما قد أعلن الأحد أن زيارته الثامنة والثلاثين إلى الخارج منذ انتخابه في 2013 ستكون «فرصة … لإجراء حوار كإخوة، تحركنا الرغبة المشتركة في السلام الذي يتعطش إليه عالمنا». وبعث الإعلان لفترة عن حضور رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل المؤيد بشدة للرئيس فلاديمير بوتين، أملا في عقد لقاء مع البابا فرنسيس، غير أنه عدل في نهاية المطاف عن المجيء.
ودعا البابا إلى السلام وندد بـ»حرب وحشية عبثية»، بينما دافع كيريل عن «العملية العسكرية» التي ينفذها بوتين وعن تصدي روسيا لــ»الأعداء في الداخل والخارج».
ويتوقع أن يشارك 100 وفد من 50 دولة في الفعالية في كازاخستان، الجمهورية السوفياتية السابقة التي استقلت عام 1991.
وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني الإثنين إن «الحوار والتلاقي والبحث عن السلام بين مختلف العوالم الدينية والثقافية هي في قلب هذه الرحلة».
ويتوقع أن تحط طائرة البابا قبيل السادسة مساء الثلاثاء (12,00 ت غ) في نورسلطان، ومنها يتوجه إلى القصر الرئاسي ويلقي خطابه الأول أمام السلطات والسلك الدبلوماسي. وقبل ذلك سيستقبله الرئيس قاسم جومارت توكاييف. وتوكاييف (69 عاما) حليف لموسكو ولو أن توترا ظهر بين البلدين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير. وامتنع توكاييف عن دعم الهجوم الروسي في حين تعيش في شمال بلاده جالية روسية كبيرة ما يثير مخاوف من عودة طموحات موسكو الإمبراطورية في هذه المناطق.
ولكازاخستان حدود مع جمهوريات سوفياتية أخرى ومع الصين وبحر قزوين.
وسيلقي البابا فرنسيس كلمة الأربعاء عند افتتاح دورة المؤتمر السابع لقادة الأديان العالمية والتقليدية، قبل إقامة قداس بعد الظهر. وينهي زيارته الخميس بلقاء مسؤولين كاثوليك.
وسيكون الرئيس الصيني شي جينبينغ في نور سلطان خلال زيارة البابا، لكن لم يُعلن عن أي لقاء بينهما علما بأن الفاتيكان يأمل في تجديد اتفاق تاريخي يتعلق بتعيين أساقفة في الصين.
وكازاخستان الغنية بالطاقة أكبر دول آسيا الوسطى ويبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة بينهم غالبية كبرى من المسلمين السنة (70%) و26% من المسيحيين، غير أن الكاثوليك يمثلون أقل من 1% من السكان.
وبعد وصوله إلى السلطة في 2019، باشر توكاييف سلسلة من الإصلاحات، غير أن البلد شهد مطلع 2022 أعمال شغب دامية على ارتباط بزيادة أسعار المحروقات، أوقعت اكثر من 200 قتيل وأساءت إلى صورة الاستقرار التي كان يعكسها هذا البلد.
والبابا فرنسيس ثاني بابا يزور كازاخستان بعد يوحنا بولس الثاني في أيلول/سبتمبر 2001.
وقال الأسبوع الماضي إن الأطباء منعوه من السفر إلى أوكرانيا أو موسكو في الوقت الحالي ريثما يتعافى من مشكلة في الركبة أجبرته على إلغاء العديد من الفعاليات في الفاتيكان.