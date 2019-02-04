البابا‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وسوريا‭ ‬والعراق‭ ‬وليبيا

ابوظبي‭ – ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ديني‭ ‬في‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وسوريا‭ ‬والعراق‭ ‬وليبيا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬التصدي‭ ‬لسباق‭ ‬‮«‬التسلح‮»‬‭ ‬و‮»‬بناء‭ ‬الجدران‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬أمام‭ ‬شخصيات‭ ‬دينية‭ ‬وسياسية‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الأخوّة‭ ‬البشريّة‭ ‬تتطلّب‭ ‬منّا،‭ ‬كممثّلي‭ ‬الأديان،‭ ‬واجبَ‭ ‬حظر‭ ‬كلّ‭ ‬تلميح‭ ‬إلى‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬كلمة‭ ‬‭+‬حرب‭+‬‭. ‬دعونا‭ ‬نعيد‭ ‬هذه‭ ‬الكلمة‭ ‬إلى‭ ‬قسوتها‭ ‬البائسة‭. ‬فأمام‭ ‬أعيننا‭ ‬نجد‭ ‬نتائجها‭ ‬المشؤومة‭. ‬أفكّر‭ ‬بنوع‭ ‬خاص‭ ‬باليمن،‭ ‬وسوريا‭ ‬والعراق‭ ‬وليبيا‮»‬‭.‬

وشارك‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس،‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ديني‭ ‬يجمعه‭ ‬بمسؤولين‭ ‬روحيين‭ ‬من‭ ‬ديانات‭ ‬مختلفة،‭ ‬ويترأس‭ ‬غدا‭ ‬قدّاس‭ ‬ضخم‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية،‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬هو‭ ‬الأوّل‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية،‭ ‬مهد‭ ‬الإسلام‭. ‬وغابت‭ ‬عنه‭ ‬شخصيات‭ ‬اسلامية‭ ‬سعودية‭ ‬بارزة‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬زعيم‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬التي‭ ‬يبلغد‭ ‬عدد‭ ‬أتباعها‭ ‬نحو‭ ‬1,3‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬والرجل‭ ‬النافذ‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬بدأت‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقد‭ ‬يتطرق‭ ‬البابا‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬موضوع‭ ‬اليمن‭ ‬حيث‭ ‬تشارك‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬دعما‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نزاع‭ ‬متواصل‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬قتل‭ ‬فيه‭ ‬الآلاف‭ ‬وتسبّب‭ ‬بأزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬كبرى‭.‬

ودعا‭ ‬الحبر‭ ‬الأعظم‭ ‬قبل‭ ‬إقلاع‭ ‬طائرته‭ ‬من‭ ‬روما‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬أبوظبي،‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬

وتتعرض‭ ‬الإمارات‭ ‬والتحالف‭ ‬لانتقادات‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭.‬

وتتوقّع‭ ‬السلطات‭ ‬الإماراتية‭ ‬مشاركة‭ ‬نحو‭ ‬135‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬قداس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسيحضر‭ ‬آخرون‭ ‬القداس‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭. ‬وسيصل‭ ‬البابا‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الحدث‭ ‬بسيارته‭ ‬ويقوم‭ ‬بتحية‭ ‬هؤلاء‭.‬

وقال‭ ‬البابا‭ ‬«إنني‭ ‬أتابع‭ ‬بقلق‭ ‬كبير‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬لقد‭ ‬تعرّض‭ ‬السكان‭ ‬للإنهاك‭ ‬بسبب‭ ‬النزاع‭ ‬الطويل‭ ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬يعانون‭ ‬الجوع،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستودعات‭ ‬الطعام»‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬«أن‭ ‬صرخة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬وذويهم‭ ‬ترتفع‭ ‬إلى‭ ‬الله»‭.‬

وبالإضافة‭ ‬الى‭ ‬اليمن،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يناقش‭ ‬الطرفان‭ ‬«الإرهاب»‭ ‬والعنف،‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يتمتع‭ ‬باستقرار‭ ‬أمني‭ ‬كبير‭ ‬ويعتبر‭ ‬رأس‭ ‬حربة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التطرّف‭ ‬الإسلامي‭ ‬وجماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭.‬

والإمارات‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمواجهة‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬2014،‭ ‬وقد‭ ‬صنّفت‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬انضمامها‭ ‬لهذا‭ ‬الحلف‭ ‬83‭ ‬جماعة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬«منظمات‭ ‬إرهابية»‭.‬

وتقدّم‭ ‬الإمارات‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬أنّها‭ ‬مكان‭ ‬للتسامح‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬المختلفة،‭ ‬وتسمح‭ ‬بممارسة‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكنائس،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬الأخرى‭ ‬إجمالا،‭ ‬باستثناء‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تحظر‭ ‬ممارسة‭ ‬أي‭ ‬ديانة‭ ‬غير‭ ‬الإسلام‭.‬

وتتبع‭ ‬الامارات‭ ‬التي‭ ‬يشكل‭ ‬الاجانب‭ ‬نحو‭ ‬85‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬سكانها،‭ ‬إسلاما‭ ‬محافظا،‭ ‬لكنّها‭ ‬تفرض‭ ‬رقابة‭ ‬على‭ ‬الخطب‭ ‬في‭ ‬المساجد‭ ‬وعلى‭ ‬النشاطات‭ ‬الدينية‭ ‬فيها‭ ‬لمنع‭ ‬تحولّها‭ ‬الى‭ ‬منابر‭ ‬للتطرّف‭.‬

وتأخذ‭ ‬منظمتا‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬و»هيومن‭ ‬رايتش‭ ‬ووتش»‭ ‬على‭ ‬الإمارات‭ ‬منعها‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية،‭ ‬وتحكّمها‭ ‬بالإعلام‭ ‬المحلي،‭ ‬وملاحقة‭ ‬النشطاء،‭ ‬وطالبتا‭ ‬البابا‭ ‬بطرح‭ ‬مسألة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭.‬

وأشاد‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬مصوّرة‭ ‬عن‭ ‬الإمارات‭ ‬قبل‭ ‬وصوله‭ ‬ب»الأرض‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬نموذجا‭ ‬للتعايش‭ ‬والأخوّة‭ ‬الإنسانية»‭.‬

وسيزور‭ ‬البابا‭ ‬الاثنين‭ ‬مسجد‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬«مؤتمر‭ ‬الأخوّة‭ ‬الإنسانية»‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬أحمد‭ ‬الطيب‭ ‬ومسؤولين‭ ‬دينيين‭ ‬آخرين،‭ ‬بينهم‭ ‬حاخامات‭. ‬وستحضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬حوالى‭ ‬700‭ ‬شخصية‭.‬

وعقد‭ ‬الحبر‭ ‬الأعظم‭ ‬وشيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬لقاءات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬أحدها‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭. ‬ويترأّس‭ ‬الشيخ‭ ‬الطيب‭ ‬«مجلس‭ ‬حكماء‭ ‬المسلمين»‭ ‬الذي‭ ‬تأسّس‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬بهدف‭ ‬«تعزيز‭ ‬السِلم‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬المسلمة»،‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬موقعه‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للفاتيكان،‭ ‬فإن‭ ‬حضور‭ ‬اللقاء‭ ‬الديني‭ ‬المرتقب‭ ‬هو‭ ‬«رسالة»‭ ‬الزيارة‭ ‬الـ27‭ ‬للبابا‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭.‬

وسيزور‭ ‬البابا‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬آذار/مارس‭. ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكرّر‭ ‬دعواته‭ ‬إلى‭ ‬الانفتاح‭ ‬والحرية‭ ‬الدينية‭ ‬والأخوّة‭ ‬والسلام،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الحوار‭ ‬الديني،‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬المسلمين،‭ ‬حظي‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬سدّة‭ ‬البابوية‭ ‬قبل‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭.‬

ويعيش‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬كاثوليكي،‭ ‬جميعهم‭ ‬من‭ ‬الأجانب،‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬حيث‭ ‬توجد‭ ‬ثماني‭ ‬كنائس‭ ‬كاثوليكية،‭ ‬وهو‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬المجاورة‭ ‬(أربع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬واليمن،‭ ‬وواحدة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وواحدة‭ ‬في‭ ‬قطر)‭.‬

وتسمح‭ ‬الإمارات‭ ‬بممارسة‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية‭ ‬داخل‭ ‬الكنائس،‭ ‬وهي‭ ‬المرّة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يقام‭ ‬فيها‭ ‬قدّاس‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭.‬