البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬يتعهد‭ ‬ألا‭ ‬تبقى‭ ‬الجرائم‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭ ‬بدون‭ ‬عقاب

الفاتيكان‭- ‬روما‭ -‬الزمان

تعهد‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬الجمعة‭ ‬ألا‭ ‬تبقى‭ ‬‮«‬فظائع‮»‬‭ ‬الجرائم‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الكنيسة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عقاب،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬سلسلة‭ ‬انتهاكات‭ ‬ارتكبها‭ ‬رجال‭ ‬دين‭ ‬وكُشف‭ ‬عنها‭ ‬النقاب‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭.‬

وقال‭ ‬البابا‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬الكنيسة‭ ‬لن‭ ‬توفّر‭ ‬جهدا‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الفظائع‭ ‬وتسليم‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬جرائم‭ ‬كهذه‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التوضيح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المقصود‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬‭(‬القائم‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬الكنسي‭)‬‭ ‬أو‭ ‬مسار‭ ‬القضاء‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬الدول‭.‬

ولا‭ ‬يلزم‭ ‬القانون‭ ‬الكنسي‭ ‬الكهنة‭ ‬بإبلاغ‭ ‬هيئات‭ ‬التقاضي‭ ‬المدني‭ ‬بالجرائم،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نصّت‭ ‬تشريعات‭ ‬بلدانهم‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬وسبق‭ ‬ان‭ ‬نُقل‭ ‬كهنة‭ ‬كثيرون‭ ‬اشتُبه‭ ‬بأنهم‭ ‬تحرّشوا‭ ‬بأطفال‭ ‬إلى‭ ‬أبرشيات‭ ‬أخرى،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬ثقافة‭ ‬التكتّم‭ ‬الراسخة‭ ‬الجذور‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭. ‬وطلب‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬من‭ ‬مرتكبي‭ ‬الجرائم‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬عموما‭ ‬والكنيسة‭ ‬خصوصا‭ ‬تسليم‭ ‬أنفسهم‭ ‬للعدالة‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭. ‬وصرّح‭ ‬‮«‬أتوجّه‭ ‬إلى‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬يستغلّون‭ ‬قاصرين‭ ‬لأقول‭ ‬لهم‭:‬‭ ‬توبوا‭ ‬وسلّموا‭ ‬أنفسكم‭ ‬لعدالة‭ ‬الأرض‭ ‬واستعدّوا‭ ‬للعدالة‭ ‬السماوية‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬البابا‭ ‬إلى‭ ‬التمييز‭ ‬بوضوح‭ ‬بين‭ ‬حالات‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬الفعلية‭ ‬وتلك‭ ‬المزعومة‭ ‬لأغراض‭ ‬الافتراء‭. ‬وهزّت‭ ‬تحقيقات‭ ‬ومحاكمات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭ ‬وتشيلي‭ ‬وأستراليا‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬ازدياد‭ ‬الشكاوى‭ ‬المقدّمة‭ ‬من‭ ‬ضحايا‭ ‬اعتداءات‭ ‬جنسية‭. ‬ودعا‭ ‬الحبر‭ ‬الأعظم‭ ‬رؤساء‭ ‬المجامع‭ ‬الأسقفية‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬مرتقبة‭ ‬جدا‭ ‬حول‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬القاصرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2019‭ ‬ينبغي‭ ‬للمشاركين‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬يجتمعوا،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحضيراتهم،‭ ‬مع‭ ‬ضحايا‭ ‬اعتداءات‭ ‬جنسية‭ ‬ارتكبها‭ ‬رجال‭ ‬دين‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭.‬

وتعهّد‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬السنوي‭ ‬أمام‭ ‬الكوريا‭ ‬الرومانية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬مقام‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الفاتيكان‭ ‬‮«‬ألا‭ ‬تحاول‭ ‬الكنيسة‭ ‬أبدا‭ ‬وأد‭ ‬أي‭ ‬حالة‭ ‬أو‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬أهميتها‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬يستغلون‭ ‬مواقعهم‭ ‬لإلحاق‭ ‬الأذى‭ ‬بالضعفاء‭.‬

وأقرّ‭ ‬ختاما‭ ‬بأن‭ ‬الكنيسة‭ ‬شهدت‭ ‬أوقاتا‭ ‬صعبة‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تنفير‭ ‬مؤمنين‭ ‬منها‭.‬