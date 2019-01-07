البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬قلق‭ ‬من‭ ‬تصاعد‭ ‬النزعات‭ ‬القومية

الفاتيكان‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعرب‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬الإثنين‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬لصعود‭ ‬الحركات‭ ‬القومية‭ ‬الذي‭ ‬يّضعف‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬أمام‭ ‬أعضاء‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭. ‬وأشار‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬موقع‭ ‬“أخبار‭ ‬الفاتيكان”‭ ‬مقتطفات‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“عودة‭ ‬النزعات‭ ‬القومية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬تقوّض‭ ‬جهود‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬لتوفير‭ ‬مساحة‭ ‬حوار‭ ‬والتقاء‭ ‬لكافة‭ ‬الدول”‭. ‬وأشار‭ ‬البابا‭ ‬إلى‭ ‬“ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬الحوار‭ ‬الصادق‭ ‬والبنّاء‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬الراهنة‭ ‬والتي‭ ‬تتبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عجز‭ ‬الجماعة‭ ‬الدولية‭ ‬عن‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬لبعض‭ ‬الصراعات‭ ‬المستمرة‭ ‬ومواجهة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة”‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬“ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬السياسة‭ ‬بعيدة‭ ‬النظر،‭ ‬إذ‭ ‬ينبغي‭ ‬ألا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬القصيرة‭ ‬المدى”‭. ‬وشبّه‭ ‬الحبر‭ ‬الأعظم‭ ‬صعود‭ ‬النزهات‭ ‬القومية‭ ‬بما‭ ‬شهده‭ ‬العالم‭ ‬بين‭ ‬الحربين‭ ‬العالميتين‭. ‬وقال‭ ‬البابا‭ ‬إن‭ ‬“بروز‭ ‬بعض‭ ‬النزعات‭ ‬القومية‭ ‬والشعبوية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬يُضعف‭ ‬تدريجياً‭ ‬المنظومة‭ ‬المتعددة‭ ‬الأطراف،‭ ‬ويُفقد‭ ‬الثقة،‭ ‬ويُولّد‭ ‬أزمةَ‭ ‬مصداقية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬السياسة‭ ‬الدولية،‭ ‬وتهميشاً‭ ‬لبعض‭ ‬مكونات‭ ‬العائلة‭ ‬البشرية”‭.‬

والأحد‭ ‬وجّه‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬“نداءً‭ ‬عاجلاً”‭ ‬إلى‭ ‬القادة‭ ‬الأوروبيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبداء‭ ‬“تضامن‭ ‬ملموس”‭ ‬مع‭ ‬49‭ ‬مهاجرًا،‭ ‬بينهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬عالقين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬سفينتي‭ ‬إغاثة‭ ‬تابعتين‭ ‬لمنظمتين‭ ‬إنسانيّتين،‭ ‬وينتظرون‭ ‬موافقة‭ ‬دول‭ ‬على‭ ‬استقبالهم،‭ ‬وبعضهم‭ ‬ينتظر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭.‬

وأشار‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬“ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تدرك‭ ‬حكومات‭ ‬الدول‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يهربون‭ ‬من‭ ‬بلدانهم‭ ‬بسبب‭ ‬الفقر‭ ‬المدقع‭ ‬والجوع‭ ‬والعنف‭ ‬والاضطهاد،‭ ‬لذا‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬أن‭ ‬تُتخذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بدمجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬المضيفة”‭.‬

وأعلن‭ ‬الحبر‭ ‬الأعظم‭ ‬أنه‭ ‬سيجري‭ ‬قريبا‭ ‬زيارتين‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬والإمارات‭. ‬وقال‭ ‬البابا‭ ‬إن‭ ‬هاتين‭ ‬الزيارتين‭ ‬“ستشكلان‭ ‬فرصة‭ ‬هامة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الأديان،‭ ‬والتعارف‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬مؤمني‭ ‬الديانتين”،‭ ‬مشيرا‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬تزامنهما‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬الثامنة‭ ‬لزيارة‭ ‬القديس‭ ‬فرنسيس‭ ‬الأسيزي‭ ‬إلى‭ ‬سلطان‭ ‬مصر‭ ‬إبان‭ ‬حقبة‭ ‬الحروب‭ ‬الصليبية‭.‬