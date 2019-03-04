البابا‭ ‬سيفتح‭ ‬باب‭ ‬أسرار‭ ‬الفاتيكان‭ ‬عام‭ ‬2020

الفاتيكان–روما–‭ ‬الزمان‭ ‬–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أعلن‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬الأرشيف‭ ‬السري‭ ‬للفاتيكان‭ ‬حول‭ ‬حبرية‭ ‬بيوس‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬(1939-1958)‭ ‬سيُفتح‭ ‬في‭ ‬اذار/مارس‭ ‬2020،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أعماله‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬

وظل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬يطالبون‭ ‬لسنوات‭ ‬بالتمكن‭ ‬من‭ ‬معرفة‭ ‬اسباب‭ ‬عدم‭ ‬تدخل‭ ‬بيوس‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬ضد‭ ‬المحرقة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬اليهود،‭ ‬وهو‭ ‬موقف‭ ‬تندد‭ ‬به‭ ‬المنظمات‭ ‬اليهودية‭ ‬كشكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التستر‭. ‬وقال‭ ‬البابا‭ ‬لدى‭ ‬استقباله‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الارشيف‭ ‬«لقد‭ ‬قررت‭ ‬فتح‭ ‬أرشيف‭ ‬الفاتيكان‭ ‬حول‭ ‬حبرية‭ ‬بيوس‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬اذار/مارس‭ ‬2020»‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬ال‭ ‬81‭ ‬لانتخابه‭ ‬في‭ ‬سدة‭ ‬البابوية‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬«الكنيسة‭ ‬ليست‭ ‬خائفة‭ ‬من‭ ‬التاريخ»،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بيوس‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الكنيسة‭ ‬«في‭ ‬احدى‭ ‬أحلك‭ ‬اللحظات‭ ‬وأكثرها‭ ‬قتامة‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬العشرين»‭. ‬وتابع‭ ‬الحبر‭ ‬الاعظم‭ ‬في‭ ‬كلامه‭ ‬عما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬البابا‭ ‬بيوس‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬«قد‭ ‬تبدو‭ ‬للبعض‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تردد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬محاولات‭ ‬(‭…‬)‭ ‬للحفاظ،‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الظلمات‭ ‬والقسوة،‭ ‬على‭ ‬شعلة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬الخفية‭ ‬لكن‭ ‬النشطة»‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬تطويب‭ ‬خلفائه‭ ‬يوحنا‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرون‭ ‬(1958-1963)‭ ‬،‭ ‬بولس‭ ‬السادس‭ ‬(1963-1978)‭ ‬ويوحنا‭ ‬بولس‭ ‬الثاني‭ ‬(1978-2005)،‭ ‬توقفت‭ ‬عملية‭ ‬تطويب‭ ‬بيوس‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬البابا‭ ‬بنديكتوس‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬،‭ ‬بسبب‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬دوره‭ ‬ابان‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬

ويعتقد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المؤرخين‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬مواجهة‭ ‬المجزرة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬اليهود‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬النازيين‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬حزما،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك‭ ‬لتجنب‭ ‬تعريض‭ ‬الكاثوليك‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬المحتلة‭ ‬للخطر‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬مؤرخين‭ ‬آخرين‭ ‬يؤكدون‭ ‬أنه‭ ‬أنقذ‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬اليهود‭ ‬الإيطاليين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مطالبة‭ ‬الأديرة‭ ‬بفتح‭ ‬أبوابها‭ ‬لهم‭.‬

في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أعلنت‭ ‬ادارة‭ ‬«ياد‭ ‬فاشيم»‭ ‬النصب‭ ‬التذكاري‭ ‬للمحرقة‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬طالب‭ ‬بفتح‭ ‬هذه‭ ‬المحفوظات‭ ‬لسنوات‭ ‬«حتى‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬بحث‭ ‬موضوعي‭ ‬حول‭ ‬موقف‭ ‬الفاتيكان‭ ‬خصوصا‭ ‬والكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬خلال‭ ‬المحرقة»‭.‬

وعبر‭ ‬عن‭ ‬«الأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬الباحثون‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الكامل‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الوثائق‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الأرشيف»‭.‬

في‭ ‬واشنطن،‭ ‬رحبت‭ ‬اللجنة‭ ‬اليهودية‭ ‬الأميركية،‭ ‬احدى‭ ‬أكبر‭ ‬المنظمات،‭ ‬بقرار‭ ‬البابا‭ ‬فتح‭ ‬أرشيف‭ ‬الفاتيكان‭ ‬حول‭ ‬بيوس‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭.‬

واعتبرت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬بادرة‭ ‬«مهمة‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعلاقات‭ ‬اليهودية‭ ‬الكاثوليكية»‭.‬