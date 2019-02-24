البابا‭: ‬الاعتداءات‭ ‬الجنسية‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬تشبه‭ ‬أضاحي‭ ‬الوثنيين

الفاتيكان‭ – ‬الزمان‭ ‬

شبّه‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬لرؤساء‭ ‬الكنائس‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الفاتيكان‭ ‬الأحد،‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الجنسية‭ ‬على‭ ‬القاصرين‭ ‬«بأضاحي»‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬«الطقوس‭ ‬الوثنية»‭. ‬وقال‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬المخصص‭ ‬«لحماية‭ ‬القاصرين»،‭ ‬إن‭ ‬«هذا‭ ‬يذكرني‭ ‬بالممارسة‭ ‬الدينية‭ ‬الوحشية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬شائعة‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الثقافات‭ ‬وتقضي‭ ‬بتقديم‭ ‬كائنات‭ ‬بشرية‭ ‬—‭ ‬وخصوصا‭ ‬أطفال‭ ‬—‭ ‬أضاحي‭ ‬لطقوس‭ ‬وثنية»‭.‬

ورأى‭ ‬البابا‭ ‬أن‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬الذين‭ ‬يرتكبون‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬يصبحون‭ ‬«أداة‭ ‬للشيطان»‭. ‬وكان‭ ‬البابا‭ ‬أوضح‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬يحضره‭ ‬رؤساء‭ ‬114‭ ‬أسقفية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬قارات‭ ‬العالم‭ ‬سيعودون‭ ‬محملين‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الثقافة‭ ‬والإدراك‭ ‬الى‭ ‬بلدانهم‭ ‬وأفكار‭ ‬واضحة‭ ‬لنقلها‭ ‬بدورهم‭ ‬الى‭ ‬الأساقفة‭ ‬والكهنة‭. ‬وقبل‭ ‬ان‭ ‬يتوجهوا‭ ‬الى‭ ‬روما،‭ ‬طلب‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬من‭ ‬الأساقفة‭ ‬ان‭ ‬يلتقوا‭ ‬ضحايا‭ ‬تجاوزات‭ ‬جنسية‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭. ‬ودُعي‭ ‬بعض‭ ‬الضحايا‭ ‬ايضا‭ ‬الى‭ ‬الفاتيكان‭.‬

والكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬النادرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بتحقيقات‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الجنسية‭ ‬على‭ ‬قاصرين‭.‬