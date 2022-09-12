الا نعتبر من الحسين ثائرا؟ – عادل الزبيدي

كل عام تأتي علينا ذكرى ابا الاحرار الحسين عليه السلام وعلى جده وابويه وآل بيته جميعا انه الثائر الأول في التاريخ الانساني الذي قال عن نفسه وهو يحدو ركب الثوار ماخرجت اشرا ولابطرا إنما خرجت لإصلاح أمة جدي رسول الله كيف لا وهو سبط الرسول (ص) وابن حيدرة خليل رسول الله (ع)

نعم لم يأت طمعا في جاه أو مال إنما جاء ليثبت مباديء الحق والمساواة والعدالة في أمة تآمر عليها إعداؤها واعداء فكرها الإنساني .

والسؤال أين نحن من الحسين ؟

واين نحن من مباديء الحسين؟

واين نحن من تضحيات الحسين؟

واين واين واين؟

الا تستحق هذه الذكرى لنعود عما نحن فيه إلى الثراء في القيم الإنسانية التي ضحى من أجلها حسيننا عليه السلام ؟

كلام اوجهه إلى من يعنيه الأمر بل نحن جميعا بحاجة إلى اعادة النظر في أفكارنا وسلوكنا ونتخلص من الازدواجية في أفعالنا ان أمة تمتلك أرثا فكريا سطره عظماؤنا بمداد من ذهب وفي ظروف كالتي نمر بها الان أليس لنا الحق في الريادة قبل غاندي ومانديلا وكل ثوار العالم الذي نهلوا من فكر الحسن الثائر طريقا لغد افضل الا نعود لنعتبر من الحسين(ع)ثائر.