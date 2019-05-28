الا مَن يتوسط لسلمان العودة؟ – شامل حمد الله بردان

توسط عبدالسلام عارف للافراج عن سيد قطب، و قبل جمال عبدالناصر وساطته، و كتب محسن الحكيم رسالة في محنة قطب الثانية، عله يؤثر في قرار عبدالناصر لتخفيف حكم الاعدام الذي صدر عقب ادانته بمحاولة قلب نظام الحكم، ولكن ناصر صادق على التنفيذ في الاول من اب/ 1966. سلمان العودة ليس مثل سيد قطب، فالعودة لم يكن منظرا لفكر مثل الفكر ” الجهادي” الذي كان غذاء و نشاطا و عقيدة و سلاحا، عصف بمنطقتنا، و “عمّ” على سابع جار، حتى صار “الجهاديون” يقتلون انور السادات، ثم يسافرون الى جمهوريات سوڤياتية لمحاربة الماركسية. سلمان العودة داعية، سعودي، تعاطف مع الربيع العربي، و قبلها كان له موقفه من حرب تحرير الكويت ان لا تتم بجهد عسكري غربي، وسجن وقبلها منع من السفر، وله مؤلفات مصادرة، وعلاقته مع السعودية الشقيقة فيها” زعلات” كثيرة، لكنه يواجه اتهامات و مطالبات من الادعاء السعودي بأنزال عقوبة الاعدام، ومعه عوض القرني الذي يوصف بعدو الحداثة و اعلامي هو علي العمري الذي يقال انه محجوز في منشأه عقابية وقد يكون تعرض للتعذيب. وحيث ان العلاقات العراقية السعودية بدأت بالمصالحة بشكل ملحوظ، وان شخصيات دينية ورسمية عراقية تحظى بتقدير مميز متبادل يمثلها سعوديا الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان، وان الرجال الثلاثة لهم اسهامات لا تنكر في الفكر الاسلامي، وايضا لا يصح لي ان اطعن في لائحة الانهام التي قدمها الادعاء السعودي، غير ان مجرد التفكير بتتفيد عقوبة الاعدام بهذا النفر، سيقدم رسالة مؤلمة، ستتغير فجيعتها الى ارتياح، لو ان زعامات سياسية عراقية، تأثرت بوساطة عارف و الحكيم، و مالت بخاطرها على الملك وولي عهده، للحفاظ على سلامة هذه المشايخ. ان سلامة حياة اي انسان، ولاسيما المشتغلين في حقل الدراسات العقائدية، هي مسؤولية كبرى عظيمة مؤثرة، ولا يمكن- و ايا كان الظرف السياسي و الواقع- ان يدفعا بعدم التدخل، و لو بنظرة انسانية تبقي الرؤوس على الرقاب، وثقوا ايها السادة انكم ستنجحون في مسعى الخير هذا.

أربيل