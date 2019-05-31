الايرانيون يهتفون ضد (صفقة القرن) في يوم القدس

الوكالة‭ ‬الذرية‭: ‬مخزون‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬النووية‭ ‬ارتفع‭ ‬لكنه‭ ‬ضمن‭ ‬الحدود‭ ‬المسموح‭ ‬بها

فيينا‭ – ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬مخزون‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬الثقيلة‭ ‬واليورانيوم‭ ‬المخصّب‭ ‬ارتفع‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬الحدود‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬المبرم‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

وأكد‭ ‬التقرير‭ ‬الفصلي‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬تصدره‭ ‬الوكالة‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ايار/مايو‭ ‬أنها‭ ‬ستتوقف‭ ‬عن‭ ‬الالتزام‭ ‬بالحد‭ ‬الذي‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬الاتفاق،‭ ‬أن‭ ‬مخزون‭ ‬المياه‭ ‬الثقيلة‭ ‬ارتفع‭ ‬قليلا‭ ‬إلى‭ ‬125,2‭ ‬طن‭ ‬منذ‭ ‬26‭ ‬أيار/مايو‭ ‬لكنه‭ ‬بقي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬(130‭ ‬طنا)‭.‬

واعتبارا‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬أيار/مايو،‭ ‬ارتفع‭ ‬مخزون‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬إلى‭ ‬174,1‭ ‬كيلوغرام‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ163,8‭ ‬كلغ‭ ‬في‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬لكنه‭ ‬بقي‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬البالغ‭ ‬300‭ ‬كلغ‭.‬

فيما‭ ‬شارك‭ ‬آلاف‭ ‬الإيرانيين‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مسيرات‭ ‬سنوية‭ ‬داعمة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬وأعلنوا‭ ‬رفضهم‭ ‬خطة‭ ‬السلام‭ ‬الاميركية‭ ‬المرتقبة‭ ‬لتسوية‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬والفلسطينيين‭.‬

وتحيي‭ ‬ايران‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الاخير‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬«يوم‭ ‬القدس»‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬اليه‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬روح‭ ‬الله‭ ‬الخميني‭ ‬دعما‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وأحرق‭ ‬المتظاهرون‭ ‬أعلاما‭ ‬أميركية‭ ‬وإسرائيلية‭ ‬ودمى‭ ‬تمثل‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭.‬

ورفعوا‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬«القدس،‭ ‬العاصمة‭ ‬الأبدية‭ ‬لفلسطين»‭ ‬و»لا‭ ‬لصفقة‭ ‬القرن»‭.‬

و»صفقة‭ ‬القرن»‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬موضع‭ ‬اهتمام‭ ‬ولم‭ ‬يكشف‭ ‬تفاصيلها‭ ‬بعد‭ ‬مهندسها‭ ‬صهر‭ ‬ترامب‭ ‬جاريد‭ ‬كوشنر،‭ ‬رفضها‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬الذين‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬سياسات‭ ‬ترامب‭ ‬تظهر‭ ‬انحيازا‭ ‬صارخا‭ ‬لإسرائيل‭.‬

وشارك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المسيرات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬ورئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬علي‭ ‬لاريجاني‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬إرنا‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬روحاني‭ ‬قوله‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬المسيرات‭ ‬«لا‭ ‬شك،‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬ستتحول‭ ‬إفلاس‭ ‬القرن»‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬أنها‭ ‬ستتوقف‭ ‬عن‭ ‬الالتزام‭ ‬بالحدود‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الاتفاق،‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬واشنطن‭ ‬الاحادي‭ ‬الجانب‭ ‬منه‭ ‬وإعادة‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬على‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬

لكن‭ ‬القرار‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬قوبل‭ ‬بإدانات‭ ‬واسعة‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬انسحاب‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬2015،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬طهران‭ ‬ملتزمة‭ ‬ببنود‭ ‬أخرى‭ ‬واردة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مواصلة‭ ‬الخضوع‭ ‬لرقابة‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬الصارمة‭ ‬على‭ ‬أنشطتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأمهلت‭ ‬إيران‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬حتى‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬تموز/يوليو‭ ‬لإخراج‭ ‬قطاعيها‭ ‬المصرفي‭ ‬والنفطي‭ ‬من‭ ‬عزلتهما‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬تعليقها‭ ‬تنفيذ‭ ‬تعهدات‭ ‬أخرى‭ ‬واردة‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭.‬

ويهدف‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والدول‭ ‬الكبرى‭ ‬(الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬وروسيا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا)‭ ‬لضمان‭ ‬بقاء‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭ ‬سلميا‭ ‬مقابل‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مفروضة‭ ‬عليها‭.‬

لكن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أعلن‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬انسحاب‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭.‬