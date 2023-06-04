الاهوار العراقية إرث حضاري وثقافي – محمد فاضل الخفاجي

ان الاهوار العراقية منطقة ذات حضارة عريقة وثقافة تعود لآلاف السنين، تقع جنوب العراق وتمتد على مساحة واسعة من الأراضي، تشمل ثلاث محافظات هي “البـــــــصرة وذي قار وميسان”، وتقع على حافة المدن الحضرية، ‘البصرة والناصرية والعمارة’ والبلدات الأخرى، وتــــــــعتبر ملتقى للثقافات والأديان المختلفة، من خلال المنــــــاطق السياحة .

تشتهر الاهوار العراقية بتنوع الحياة البرية والنباتية، إضافةً إلى وجود الأراضي الزراعية الغنية، مما جعلها مثالية لإستيطان الإنسان منذ آلاف السنين. حيث كانت مذخراََ غذائياََ لملايين البشر عبر ما تملكه من خزين من “الطير، والمواشي”، وقد أدت هذه الموارد الطبيعية الوفيرة إلى تطوير الثقافة والحضارة في الاهوار العراقية، وخلق ثــــــقافة فريدة وتراث حضاري يعتز بها العراقيون، بالإضافة إلى ذلك أنها “تمثل موقعاََ هاماََ في التاريخ الإنساني وتدعم العديد من المعالم التــــــاريخية الهامة، وتعكس هذه النواحي يوماً بعد الآخر مدى أهمية الحفاظ على الاهوار العراقية.

ختاماً نقول: ندعوا الجهات المختصة العمل على حماية هذا التراث الثقافي العريق وأن نركز على المحافظة بهذه الموارد الطبيعية وتوعية المجتمع بأهميتها كخط الدفاع الأول للإنسانية، كونها تعتبر ارثاََ حضارياََ واقتصادياََ”.

خارج النص

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كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) قد وافقت في السابع عشر من يوليو/ تموز 2016 على إدراج الأهوار ضمن قائمة التراث العالمي، باعتباره محمية طبيعية دولية، بالإضافة إلى مدن أثرية قديمة قريبة منها مثل أور وأريدو والوركاء.