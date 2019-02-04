الانواء الجوية في العراق خلال أربعة ايام

بغداد – الزمان

توقع الخبير الجوي نائل العلي، ان تكون الأجواء مستقرة خلال الأربعة أيام المقبلة في المناطق العراقية كافة، في حين ستشهد البلاد منخفضا ماطرا نهاية الاسبوع .

وذكر العلي في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ان “الاجواء ستكون مستقرة خلال اليوم الإثنين ومعتدلة نهاراً باردة ليلاً ، والطقس صحو في عموم البلاد “.

واضاف “تكون الأجواء مستقرة خلال الأربعة أيام القادمة في المناطق كافة ..وإجواء معتدلة نهاراً .. بارده ليلاً.. ولاتوجد اي موجات برد قوية .

واشار العلي الى ان “الأجواء ستكون باردة في المناطق الشمالية نهارا وباردة ليلا إلى باردة جدا في المنطقة الشمالية والغربيةودرجات الحرارة خلال اليوم كالاتي:

المنطقة الشمالية 10 إلى 15

المنطقة الوسطى 15 إلى 18

المنطقة الجنوبية 18 إلى 19

المنطقة الغربية.. 13 إلى 14

فيما ستكون درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال الفجر….

المنطقة الشمالية صفر إلى 3 ..

المنطقة الوسطى 4 إلى 6

المنطقة الجنوبية.. 6 إلى 7

المنطقة الغربية.. صفر إلى 2 .