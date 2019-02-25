الانانيون لايطمرون الحقوق – جاسم مراد

العراق ليس من الأمم التي تختفي تحت هاجس النكران لمحوريته ، والعراق لايستطيع أي أناني أن يطمر حضارته، وهو كذلك لايسامح من يحاول تحويل عاصمته الى مدينة منسية مهملة ، والعراق يبقى ذلك البلد الذي يرسم للعاملين من أجل تطوره وبناءه صور عطائهم ، وهو ايضاً يرجم بالحجارة من عمل ويعمل على تفكيكه ونهب موارده وافقار شعبه ، وبالتالي مهما توغل الانانيون لايستطيعون طمر الحقوق ،فإذا نهض البعض فكل المخلصين يجب ان يتحدوا لأجل الوطن ، فالمعركة مع النهابين لاتقل ضراوة عن معركة داعش. فرئيس الوزراء شكل لجان متابعة الفاسدين ، عساها لاتكون مثل سابقاتها ، وإنما الشروع بكشف الاسماء وتعرية الفاسدين واحدة من أهم المعارك . واحده من اهم معارك الوزارة العدلية الجديدة لقد عاش هذا الوطن حقب معقدة منذ زمان التكوين ، لكنه يظهر بدون إنذار مسبق من الركام ، اكثر قوة وفعالية وإدارة للحياة بينه وبين الامم الاخرى ، إنه وطن ليس كل الاوطان ، مشبع بالتاريخ العريق ، والشهامة والنخوة وحب الحياة بكل تفاصيلها ، إنه وطن صانع للتاريخ ، وشريك فعال للانسانية ، بل هو بالفعل من كتب صيرورة نهوض البشرية ، بالعلم ، والقوانين ، ومعرفة الحروف المعرفية ، لذلك لايسطيع كائن من كان ، أن يدفع به نحو المدن المنسية ، ولايقدر أي شخص أو مجموعة اشخاص مهما علو في المراتب أن يجعلوا من شوارعه الممزقة ، وازقته المحفورة بتراكم الاهمال ، ومدنه المهملة بطغيان النهابين، ، وشبابه الذين اصفرت وجوههم من كثرة وجع التفكير عن الحاضر والمستقبل ، أن يستمروا في لعبة الشعارات والفرقة بغية التسيد على قلب الوطن وتدمير كبد الحياة ، نعم لن يستطيعوا . فإذا كانت الشعارات والمواقف المذهبية ، قد دفعت بمن لايستحق المكان ، فإن المرحلة الراهنة المشبعة بالتضحيات الوطنية ، لن تسمح باستمرار حالة تردي كيان الدولة ، ولن تقبل ان تكون الجيوب الخلفية تتلاعب بالمال العام وبمصير الناس ، حتماً في هذه المرحلة التي تعيش حالة تململ شعبي ، وحتماً تبرز شخصيات وطنية واسلامية وطنية لمواجهة هذا التردي الذي نخر الدولة لتعيد البلاد الى حيث ان تكون قوية مدنية حضارية . الشعب والى حد كبير اكتشف بان لعبة المذاهب هو مقتل للوطنية وتدمير لبنيان الدولة والوطن ، وان الصراعات السياسية انتجت الارهاب ولاذت تحت عباءتها داعش ، وهي سبب انهيارات العلاقات المجتمعية وخرجت من مدارسها الكراهية والحقد ، نعم عرفت الجماهير كل ذلك . على وفق ذلك فان المواقف الراهنة إذا لم تستجيب لحاجات الناس وتلتفت لبناء دولة رصينة وحاكمية قانونية على الجميع فان دعاتها سينتهون بلعنة الشعب . فمرحلة مابعد الانتخابات هي الفيصل بين من يريد العراق ويستجيب لمتطلبات الناس وبين من يريد من العراق بقرة حلوب يمتصها حتى الثمالة ، وهذا النوع من الناس لايتصور بانه قادر ان يفلت من العقاب وحكم الشعب . من هنا يمكن القول بانه لم يعد بالامكان التعكز على المذهبية والتحالفات الطائفية والجهوية النهابة ، فالناس لم تعد هي ذات الناس التي تلهث وراء الوعود ، وإنما باتت تساؤلاتها المخفية تخرج للعلن اشارات واضحة عن المواقف العملية مابعد الانتخابات . نعتقد ، عسى الاعتقاد ان يكون صحيحاً بان الوزارة الجديدة ستخرج بشئ من الاستجابة لحقوق المواطنين ، ونأمل ان تكون هناك كتلة برلمانية وازنة تحقق بكل شيء وتقف بالضد ضد النهابين ومصاصي اركان الدولة ، وتجعل من المال العام نارا تحرق وجوه من يتلاعب به لمصالح انانية فاسدة . لم يعد بالامكان بعد كل السنوات الماضية ان يحصد الناس وعود الوهم ، وان تبقى السيارات المضللة والاسلحة السائبة والعشائرية الثأرية والكتل الكونكترية الحافظة للفاسدين ، هي الحاكم الناهي بمصير عباد الله ، وإنما نريد برامج سياسية تعتمد على المواطنة ، ولانريد تدوير الازمات بغية تحقيق مخرجات التسلط ، ونريد مشاريع اقتصادية ومعالجة حقيقية للمصالحة الوطنية ، ونطالب بان نرى المصانع العراقية هي المنتجة ، وحل حقيقي موضوعي للمشردين عن مدنهم ، كذلك نريد قضاءا عراقيا ملزما وحاكما قويا لكل متلاعب بالمال العام ، ونأمل بان نرى سلطة قوية تديرها الكفاءات الوطنية ، ونتمنى أن يدير بغداد من يعترف بحضورها التاريخي ومدنها وشوارعها المدنية . فليس بعد الان مقبولبة لوعود الوهم ، وانما الحقائق التي يتلمسها الجميع في كل الاحياء والمدن العراقية هي الفواصل الحاكمة بين الحقيقة ووهم الوعود ..