ضبط متلاعبين في تذاكر صرف علاج بواسط والبصرة
الامن الوطني يحرّر مختطفة بعد القبض على متهمين بكركوك
المحافظات - مراسلو (الزمان)
بغداد – الزمان
حررت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك، مختطفة من اهالي محافظة بابل ،بعد إلقاء القبض على خاطفيها.وذكر الجهاز في بيان تلقته (الزمان) امس انه (بعد ورود شكوى قضائية بشأن عملية اختطاف فتاة من محافظة بابل واستدراجها إلى كركوك، تم تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة ملابسات القضية وكل المعلومات المتوافرة، وخلال مدة قياسية لم تتجاوز 6 ساعات تم تحديد مكان الخاطفين في محافظة كركوك واستحصال الموافقات القضائية لتباشر على إثرها قوة من الجهاز بدهم المكان المذكور وتحرير الفتاة)
عملية اختطاف
واشار الى ان (العملية أسفرت عن الإطاحة بمتهمين اثنين قاما بعملية الاختطاف، فضلاً عن قيامهما بعمليات خطف وإبتزاز عدة بعد مساومة الضحايا بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي)، ولفت الى ان (تدوين أقوال المتهمين وإحالتهما إلى الجهات القضائية لينالا جزاءهما العادل وفقاً للقانون). القت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ،القبض على عصابة تتاجر بالقطع الاثارية في بغداد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (ضمن مهام الوكالة بمتابعة عصابات الجريمة المنظمة من المتاجرين بالآثار وبعملية استباقية استندت لمعلومات استخباراتية ومتابعة حثيثة ، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين يتاجرون بالقطع الاثارية وبالجرم المشهود)، واشار الى ان (المتهمين ضبط بحوزتهم قطعة اثارية عبارة عن لوحة فنية تعود الى العصور القديمة ومخفية بطريقة تساعدهم على العبور من خلال السيطرات الامنية)، وتابع أن (عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم والاطاحة بهم في بغداد ضمن محافظة بغداد)، ولفت الى (اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم). واحبطت مفارز الوكالة ، مخططا داعشيا في محافظة ديالى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم التوصل لمعلومات عن وجود شبكة داعشية تقدم الدعم لعناصرها وتزويدهم بالمواد الغذائية والاموال والمستلزمات الاخرى في ديالى ، وبعد نصب كمين محكم ومتابعة ومراقبة مستمرة، تم القبض على اربعة متهمين كانوا يقدمون الدعم لأوكار)، مؤكدا (اجهاض مخططاتهم وتحركاتهم التي كانت تشكل خطراً أمنياً على المحافظة، واجري التحقيق معهم تحت اشراف القضاء واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية). واطاحت مفارز شرطة كركوك، بمنفذي الاعتداء على امرأتين برمانة يدوية في ناحية قره هنجير.واوضح بيان تلقته (الزمان) امس انه (بعد انفجار رمانة يدوية في إحدى القرى التابعة لناحية قره هنجير وإصابة امرأتين، قامت قوة الاقتحام بالاشتراك مع مركز شرطة القرية ، بالقبض على الجناة الذين اعترفوا بقيامهم بالجريمة، بربط رمانة يدوية على باب أحدى المزارع ،مما أدى الى اصابة امرأتين).من جهة اخرى ،ضبطت هيئة النزاهة العامة، معقبين اثنين تلاعباً في تذاكر صرف علاج بواسط والبصرة.واشار بيان تلقته (الزمان) امس أن (الفريق الميدانيُّ الخاصُّ بقطاع الخدمات والتعليم في مكتب تحقيق واسط، انتقل إلى فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة، وبعد القيام بأعمال المتابعة والتحري تمكن من ضبط متهمين اثنين بحوزتهما أضابير ضريبيـة يقومان بتعقيبها دون وكالةٍ أو صفةٍ رسمية)، مؤكدا انه (تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه برفقة المتهمين على قاضي التحقيق المُختص بالنظر في قضايا النزاهة في واسط،لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهما)، واستطرد بالقول ان (فريق عمل مديرية تحقيق البصرة قام بضبط وصولات تذاكر صرف علاج تم التلاعب بها في مستشفى القرنة العام)، مبينا ان (الوصولات التي تعود صلاحية نفاذها إلى نهاية العام الماضي، تم استخدامها خلال العام الجاري، وصرف العلاج على أساسها كانت غير موجودة في سجلات التذاكر)، واضاف انه (بناءً على هـذه الوصــولات ومستـندات الإدخال والإخراج المـخزني، تم صرف 200 امبول ترامال التي لا تصرَفُ إلا بوصفة طبية، كونها تحتوي على نسبة عالية من المواد المُخدرة)، وتابع انه (تم ضبط سجل التذاكر الأصلي الذي يضم تسلسلات مختلفة غير منظَّمة وغير مطابقة للمعلومات الخاصة بالتذاكر العلاجية).