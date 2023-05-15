

ضبط متلاعبين في‮ ‬تذاكر صرف علاج بواسط والبصرة

الامن الوطني‮ ‬يحرّر مختطفة بعد القبض على متهمين بكركوك‮ ‬

المحافظات‮ ‬- مراسلو‮ (‬الزمان‮)‬

بغداد‮ – ‬الزمان‮ ‬

حررت مفارز جهاز الأمن الوطني‮ ‬في‮ ‬محافظة كركوك،‮ ‬مختطفة من اهالي‮ ‬محافظة بابل‮ ‬،بعد إلقاء القبض على خاطفيها.وذكر الجهاز في‮ ‬بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس انه‮ (‬بعد ورود شكوى قضائية بشأن عملية اختطاف فتاة من محافظة بابل واستدراجها إلى كركوك،‮ ‬تم تشكيل فريق عمل خاص لمتابعة ملابسات القضية وكل المعلومات المتوافرة،‮ ‬وخلال مدة قياسية لم تتجاوز‮ ‬6 ساعات تم تحديد مكان الخاطفين في‮ ‬محافظة كركوك واستحصال الموافقات القضائية لتباشر على إثرها قوة من الجهاز بدهم المكان المذكور وتحرير الفتاة‮)‬

عملية اختطاف

‮ ‬واشار الى ان‮ (‬العملية أسفرت عن الإطاحة بمتهمين اثنين قاما بعملية الاختطاف،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن قيامهما بعمليات خطف وإبتزاز عدة بعد مساومة الضحايا بمبالغ‮ ‬مالية مقابل عدم نشر صورهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي‮)‬،‮ ‬ولفت الى ان‮ (‬تدوين أقوال المتهمين وإحالتهما إلى الجهات القضائية لينالا جزاءهما العادل وفقاً‮ ‬للقانون‮). ‬القت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية‮ ‬،القبض على عصابة تتاجر بالقطع الاثارية في‮ ‬بغداد.وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس أنه‮ (‬ضمن مهام الوكالة بمتابعة عصابات الجريمة المنظمة من المتاجرين بالآثار وبعملية استباقية استندت لمعلومات استخباراتية ومتابعة حثيثة‮ ‬،‮ ‬تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين‮ ‬يتاجرون بالقطع الاثارية وبالجرم المشهود‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬المتهمين ضبط بحوزتهم قطعة اثارية عبارة عن لوحة فنية تعود الى العصور القديمة ومخفية بطريقة تساعدهم على العبور من خلال السيطرات الامنية‮)‬،‮ ‬وتابع أن‮ (‬عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم والاطاحة بهم في‮ ‬بغداد ضمن محافظة بغداد‮)‬،‮ ‬ولفت الى‮ (‬اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم‮). ‬واحبطت مفارز الوكالة‮ ‬،‮ ‬مخططا داعشيا في‮ ‬محافظة ديالى‮. ‬وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس انه‮ (‬تم التوصل لمعلومات عن وجود شبكة داعشية تقدم الدعم لعناصرها وتزويدهم بالمواد الغذائية والاموال والمستلزمات الاخرى في‮ ‬ديالى‮ ‬،‮ ‬وبعد نصب كمين محكم ومتابعة ومراقبة مستمرة،‮ ‬تم القبض على اربعة متهمين كانوا‮ ‬يقدمون الدعم لأوكار‮)‬،‮ ‬مؤكدا‮ (‬اجهاض مخططاتهم وتحركاتهم التي‮ ‬كانت تشكل خطراً‮ ‬أمنياً‮ ‬على المحافظة،‮ ‬واجري‮ ‬التحقيق معهم تحت اشراف القضاء واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية‮). ‬واطاحت مفارز شرطة كركوك،‮ ‬بمنفذي‮ ‬الاعتداء على امرأتين برمانة‮ ‬يدوية في‮ ‬ناحية قره هنجير.واوضح بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس‮ ‬انه‮ (‬بعد انفجار رمانة‮ ‬يدوية في‮ ‬إحدى القرى التابعة لناحية قره هنجير وإصابة امرأتين،‮ ‬قامت قوة الاقتحام بالاشتراك مع مركز شرطة القرية‮ ‬،‮ ‬بالقبض على الجناة الذين اعترفوا بقيامهم بالجريمة،‮ ‬بربط رمانة‮ ‬يدوية على باب أحدى المزارع‮ ‬،مما أدى الى اصابة امرأتين‮).‬من جهة اخرى‮ ‬،ضبطت هيئة النزاهة العامة،‮ ‬معقبين اثنين تلاعباً‮ ‬في‮ ‬تذاكر صرف علاج بواسط والبصرة.واشار بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس أن‮ (‬الفريق الميدانيُّ‮ ‬الخاصُّ‮ ‬بقطاع الخدمات‮ ‬والتعليم في‮ ‬مكتب تحقيق واسط،‮ ‬انتقل إلى فرع الهيئة العامَّة للضرائب في‮ ‬المحافظة،‮ ‬وبعد القيام بأعمال المتابعة والتحري‮ ‬تمكن من ضبط متهمين اثنين بحوزتهما أضابير ضريبيـة‮ ‬يقومان بتعقيبها‮ ‬دون وكالةٍ‮ ‬أو صفةٍ‮ ‬رسمية‮)‬،‮ ‬مؤكدا انه‮ (‬تم تنظيم محضر ضبط أصولي،‮ ‬وعرضه برفقة المتهمين على قاضي‮ ‬التحقيق المُختص بالنظر في‮ ‬قضايا النزاهة في‮ ‬واسط،لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهما‮)‬،‮ ‬واستطرد بالقول ان‮ (‬فريق عمل مديرية تحقيق البصرة قام بضبط وصولات تذاكر صرف علاج تم التلاعب بها في‮ ‬مستشفى القرنة العام‮)‬،‮ ‬مبينا ان‮ (‬الوصولات التي‮ ‬تعود صلاحية نفاذها إلى نهاية العام الماضي،‮ ‬تم استخدامها خلال العام الجاري،‮ ‬وصرف العلاج على أساسها كانت‮ ‬غير موجودة في‮ ‬سجلات التذاكر‮)‬،‮ ‬واضاف انه‮ (‬بناءً‮ ‬على هـذه الوصــولات ومستـندات الإدخال والإخراج المـخزني،‮ ‬تم صرف‮ ‬200 امبول ترامال التي‮ ‬لا تصرَفُ‮ ‬إلا بوصفة طبية،‮ ‬كونها تحتوي‮ ‬على نسبة عالية من المواد المُخدرة‮)‬،‮ ‬وتابع انه‮ (‬تم ضبط سجل التذاكر الأصلي‮ ‬الذي‮ ‬يضم تسلسلات مختلفة‮ ‬غير منظَّمة وغير مطابقة للمعلومات الخاصة بالتذاكر العلاجية‮). ‬