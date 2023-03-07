الامازيغية أو العربية شرطاً للحصول على الجنسية المغربية

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

لأول‭ ‬مرة‭ ‬بالمغرب،‭ ‬أصبح‭ ‬شرط‭ ‬المعرفة‭ ‬الكافية‭ ‬بالعربية‭ ‬والأمازيغية‭ ‬أو‭ ‬إحداهما،‭ ‬للراغبين‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬المغربية،‭ ‬هذا‭ ‬الشرط‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬وضعتة‭ ‬الحكومة،‭ ‬جاء‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬بتاريخ‭ ‬27‭ ‬شباط‭ (‬فبراير‭) ‬2023‭. ‬وكشفت‭ ‬مصادر‭ ‬أن‭ ‬الشروط‭ ‬الأخرى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬المغربية‭ ‬لم‭ ‬يطرأ‭ ‬عليها‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬الإقامة‭ ‬الاعتيادية‭ ‬والعادية‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬للسنوات‭ ‬الخمس‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب،‭ ‬مع‭ ‬‮«‬حسن‭ ‬السلوك‭ ‬والأخلاق‭ ‬الحميدة‮»‬‭ ‬وتبرير‭ ‬‮«‬وسائل‭ ‬العيش‭ ‬الكافية‮»‬‭. ‬ويشار‭ ‬أن‭ ‬دستور‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬سنة‭ ‬2011،‭ ‬أقر‭ ‬بدستورية‭ ‬اللغة‭ ‬الأمازيغية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬ودائما‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬العلاقات‭ ‬والتعاون‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬وبعد‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون،‭ ‬هل‭ ‬يتوجه‭ ‬العراق‭ ‬لفتح‭ ‬قنصلية‭ ‬بالصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فتح‭ ‬مؤخرا‭ ‬المغرب‭ ‬سفارته‭ ‬بالعراق‭ ‬بعد‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬إغلاقها،‭ ‬حيث‭ ‬يلاحظ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬أصبح‭ ‬يتعامل‭ ‬وفق‭ ‬المنهجية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬بمناسبة‭ ‬ثورة‭ ‬الملك‭ ‬والشعب‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬لجعل‭ ‬قضية‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬المنظار،‭ ‬الذي‭ ‬تنظر‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬العالم،‭ ‬وهذا‭ ‬يتقاطع‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬سياسة‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬بدوره‭ ‬يتوجه‭ ‬نحو‭ ‬إعادة‭ ‬الاعتبار‭ ‬لأهمية‭ ‬العلاقات‭ ‬التضامنية‭ ‬والوحدوية‭. ‬فيما‭ ‬يشار‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2017‭ ‬أصبحت‭ ‬مدن‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ (‬العيون‭ ‬والداخلة،‭..) ‬واجهة‭ ‬للتمثيليات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬المغرب‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي،‭ ‬لتسارع‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬قنصليات‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الصحراوية‭. ‬وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي،‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬جدد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬دعمه‭ ‬للوحدة‭ ‬الترابية‭ ‬للمملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬إشارة‭ ‬مهمة‭ ‬بثقة‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الجديد‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬تحديث‭ ‬العمل‭ ‬القنصلي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والمراكز‭ ‬القنصلية‭ ‬للمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬أصبح‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬منح‭ ‬التأشيرة‭ ‬الإلكترونية‮»»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬منحها‭ ‬للمواطنين‭ ‬الأجانب‭ ‬الخاضعين‭ ‬لهذا‭ ‬الإجراء‭. ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬التأشيرة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ترخيصا‭ ‬لشخص‭ ‬واحد،‭ ‬تمتد‭ ‬صلاحيتها‭ ‬ل180‭ ‬يوما‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إصدارها،‭ ‬وتتيح‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬التراب‭ ‬المغربي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإقامة‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭. ‬وستستفيد‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الأجانب‭ ‬من‭ ‬التأشيرة‭ ‬الالكترونية،‭ ‬وهم‭ ‬مواطنو‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البلدان،‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬موضوعة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬المختصة‭ (‬تايلاند‭ ‬وإسرائيل‭ ‬كمرحلة‭ ‬أولى‭)‬،‭ ‬والمواطنون‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬يتوفرون‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬بالإقامة‭ ‬أو‭ ‬بالإقامة‭ ‬المؤقتة‭ ‬ساري‭ ‬المفعول‭ ‬180‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬عند‭ ‬تاريخ‭ ‬إيداع‭ ‬طلب‭ ‬التأشيرة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والمقيمون‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وأستراليا،‭ ‬وكندا،‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬واليابان،‭ ‬والنرويج،‭ ‬ونيوزيلندا،‭ ‬وسويسرا،‭ ‬وكذلك‭ ‬الرعايا‭ ‬الأجانب‭ ‬الحاملون‭ ‬لإحدى‭ ‬التأشيرات‭ ‬غير‭ ‬الإلكترونية‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬شنغن،‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وأستراليا،‭ ‬وكندا،‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وإيرلندا،‭ ‬ونيوزيلندا،‭ ‬متعددة‭ ‬الدخول‭ ‬وصالحة‭ ‬لمدة‭ ‬90‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إيداع‭ ‬طلب‭ ‬التأشيرة‭ ‬الالكترونية‭. ‬

وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬أن‭ ‬معالجة‭ ‬الطلبات‭ ‬المقدمة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المواطنين‭ ‬المعنيين،‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬رقمية‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بتأشيرات‭ ‬‮«‬السياحة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬الأعمال‮»‬،‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬‮«‬تأشيرة‭ ‬سريعة‮»‬‭ (‬Visa Express‭) ‬و‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬‮«‬تأشيرة‭ ‬موحدة‮»‬‭ (‬Visa Standard‭).‬