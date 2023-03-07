الامازيغية أو العربية شرطاً للحصول على الجنسية المغربية

الرباط – عبدالحق بن رحمون
لأول مرة بالمغرب، أصبح شرط المعرفة الكافية بالعربية والأمازيغية أو إحداهما، للراغبين من الأجانب في الحصول على الجنسية المغربية، هذا الشرط الجديد الذي وضعتة الحكومة، جاء بناء على القرار الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 شباط (فبراير) 2023. وكشفت مصادر أن الشروط الأخرى المتعلقة بالحصول على الجنسية المغربية لم يطرأ عليها أي تغيير في الوقت الحالي، والتي تشمل الإقامة الاعتيادية والعادية في المغرب للسنوات الخمس التي تسبق تقديم الطلب، مع «حسن السلوك والأخلاق الحميدة» وتبرير «وسائل العيش الكافية». ويشار أن دستور المملكة المغربية سنة 2011، أقر بدستورية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.
على صعيد آخر، ودائما في موضوع العلاقات والتعاون الدبلوماسي، وبعد الاعلان عن مرحلة جديدة للتعاون، هل يتوجه العراق لفتح قنصلية بالصحراء المغربية بعد أن فتح مؤخرا المغرب سفارته بالعراق بعد 18 عاما من إغلاقها، حيث يلاحظ في هذا السياق أن المغرب أصبح يتعامل وفق المنهجية التي رسمها العاهل المغربي بمناسبة ثورة الملك والشعب في صيف سنة 2022 لجعل قضية الصحراء المغربية المنظار، الذي تنظر به المملكة إلى العالم، وهذا يتقاطع مع توجه سياسة العراق الذي بدوره يتوجه نحو إعادة الاعتبار لأهمية العلاقات التضامنية والوحدوية. فيما يشار هنا أن في سنة 2017 أصبحت مدن الصحراء المغربية (العيون والداخلة،..) واجهة للتمثيليات الدبلوماسية العربية في المملكة المغربية، بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، لتسارع الدول إلى فتح قنصليات لها في المدن الصحراوية. وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، جدد في وقت سابق دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية، من جانبه أشار ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على أن هذه الخطوة التي تمثل إشارة مهمة بثقة المغرب في العراق الجديد. على صعيد آخر، وفي إطار تحديث العمل القنصلي على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية أصبح التقدم بطلب منح التأشيرة الإلكترونية»» وذلك بهدف تسهيل منحها للمواطنين الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء. وتعتبر هذه التأشيرة الإلكترونية ترخيصا لشخص واحد، تمتد صلاحيتها ل180 يوما كحد أقصى، ابتداء من تاريخ إصدارها، وتتيح الولوج إلى التراب المغربي من أجل الإقامة لمدة تصل إلى 30 يوما كحد أقصى. وستستفيد ثلاث فئات من المواطنين الأجانب من التأشيرة الالكترونية، وهم مواطنو عدد من البلدان، المحددة في قائمة موضوعة من طرف السلطات المغربية المختصة (تايلاند وإسرائيل كمرحلة أولى)، والمواطنون الأجانب الذين يتوفرون على تصريح بالإقامة أو بالإقامة المؤقتة ساري المفعول 180 يوما على الأقل عند تاريخ إيداع طلب التأشيرة الإلكترونية، والمقيمون في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة، واليابان، والنرويج، ونيوزيلندا، وسويسرا، وكذلك الرعايا الأجانب الحاملون لإحدى التأشيرات غير الإلكترونية من بلدان شنغن، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، ونيوزيلندا، متعددة الدخول وصالحة لمدة 90 يوما على الأقل في تاريخ إيداع طلب التأشيرة الالكترونية.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن معالجة الطلبات المقدمة عبر الإنترنت من طرف المواطنين المعنيين، عبر منصة رقمية والمتعلقة بتأشيرات «السياحة» أو «الأعمال»، في أجل 24 ساعة «تأشيرة سريعة» (Visa Express) و 72 ساعة «تأشيرة موحدة» (Visa Standard).