الامارات‭ ‬تشتري‭ ‬منصات‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬باتريوت

ابوظبي‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬أبوظبي‭ ‬الاثنين‭ ‬توقيع‭ ‬صفقة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬«ريثيون»‭ ‬الاميركية‭ ‬لشراء‭ ‬منصات‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬خاصة‭ ‬بمنظومة‭ ‬باتريوت،‭ ‬بتكلفة‭ ‬بلغت‭ ‬5,871‭ ‬مليارات‭ ‬درهم‭ ‬(نحو‭ ‬1,6‭ ‬مليار‭ ‬دولار)‭.‬

وقال‭ ‬العميد‭ ‬ركن‭ ‬محمد‭ ‬خميس‭ ‬الحساني‭ ‬ان‭ ‬الصفقة‭ ‬التي‭ ‬وقّعت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬«آيدكس»‭ ‬الدفاعي‭ ‬والأمني‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬صفقات‭ ‬تسليحية‭ ‬اخرى‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬أجنبية‭ ‬بلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬نحو‭ ‬3,2‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬يومين‭.‬

وبين‭ ‬هذه‭ ‬الصفقات‭ ‬عقد‭ ‬بقيمة‭ ‬1,3‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬(نحو‭ ‬353‭ ‬مليون‭ ‬دولار)‭ ‬مع‭ ‬«ريثيون»‭ ‬لشراء‭ ‬صواريخ‭ ‬مستحدثة‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬باتريوت،‭ ‬جرى‭ ‬توقيعها‭ ‬الاحد،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬ينظّم‭ ‬كل‭ ‬عامين‭.‬

والامارات‭ ‬حليف‭ ‬رئيسي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬وتقيم‭ ‬علاقات‭ ‬وطيدة‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬وتقاتل‭ ‬القوات‭ ‬الاماراتية‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬المجاور‭ ‬ضمن‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭.‬

والاحد‭ ‬أعلن‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬التعاون‭ ‬الامني‭ ‬الدفاعي‭ ‬الاميركية‭ ‬الجنرال‭ ‬تشارلز‭ ‬هوبر‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستبني‭ ‬مستشفى‭ ‬عسكريا‭ ‬ضخما‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الاماراتية‭ ‬بتمويل‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬لمعالجة‭ ‬الجنود‭ ‬الاماراتيين‭ ‬والاميركيين‭ ‬المتمركزين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬