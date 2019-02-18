الامارات‭ ‬تشتري‭ ‬منصات‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬باتريوت

ابوظبي – الزمان
أعلنت أبوظبي الاثنين توقيع صفقة مع شركة «ريثيون» الاميركية لشراء منصات إطلاق صواريخ خاصة بمنظومة باتريوت، بتكلفة بلغت 5,871 مليارات درهم (نحو 1,6 مليار دولار).
وقال العميد ركن محمد خميس الحساني ان الصفقة التي وقّعت في اليوم الثاني من معرض «آيدكس» الدفاعي والأمني في أبوظبي، جزء من مجموعة صفقات تسليحية اخرى مع شركات أجنبية بلغ مجموعها نحو 3,2 مليارات دولار في يومين.
وبين هذه الصفقات عقد بقيمة 1,3 مليار درهم (نحو 353 مليون دولار) مع «ريثيون» لشراء صواريخ مستحدثة على منظومة باتريوت، جرى توقيعها الاحد، في اليوم الاول من المعرض الذي ينظّم كل عامين.
والامارات حليف رئيسي للولايات المتحدة في الخليج، وتقيم علاقات وطيدة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. وتقاتل القوات الاماراتية المتمردين الحوثيين في اليمن المجاور ضمن تحالف عسكري تقوده السعودية.
والاحد أعلن مدير وكالة التعاون الامني الدفاعي الاميركية الجنرال تشارلز هوبر أن الولايات المتحدة ستبني مستشفى عسكريا ضخما في العاصمة الاماراتية بتمويل من الدولة الخليجية لمعالجة الجنود الاماراتيين والاميركيين المتمركزين في المنطقة.