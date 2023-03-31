الامارات‭ ‬تدعو‭ ‬لتبني‭ ‬مبادرة‭ ‬اسكات‭ ‬البنادق‭ ‬في‭ ‬افريقيا

ابوظبي‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬الاماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬شخبوط‭ ‬بن‭ ‬نهيان‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬مصلحة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬نجاح‭ ‬مبادرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬‮«‬إسكات‭ ‬البنادق‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بشأن‭ ‬تأثير‭ ‬سياسات‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المبادرة‭. ‬وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬شخبوط‭ ‬بن‭ ‬نهيان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬ناقش‭ ‬المجلس‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬مبادرة‭ ‬إسكات‭ ‬البنادق‭ ‬مرات‭ ‬عديدة‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬ولاشك‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬لتقييم‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬لهذا‭ ‬الجدول‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬التصور‭ ‬بأنّ‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الناشبة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بعينها‭ ‬لن‭ ‬تطال‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬تصوّر‭ ‬غير‭ ‬صحيح،‭ ‬فنجاح‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬لا‭ ‬يصب‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مصلحتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬واجب‭ ‬أخلاقي‭ ‬لإحلال‭ ‬السلام‭ ‬بأية‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭.‬

وأشار‭ ‬الشيخ‭ ‬شخبوط‭ ‬بن‭ ‬نهيان‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬تتوفر‭ ‬لدى‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‭ ‬لتوظيفها‭ ‬في‭ ‬ممارسات‭ ‬تسوية‭ ‬النزاعات،‭ ‬ومعالجة‭ ‬الأسباب‭ ‬الجذرية‭ ‬للنزاعات،‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وبناء‭ ‬السلام‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬المعقدة‭ ‬قبل‭ ‬حدوثها‮»‬‭.‬