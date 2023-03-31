الامارات‭ ‬تدعو‭ ‬لتبني‭ ‬مبادرة‭ ‬اسكات‭ ‬البنادق‭ ‬في‭ ‬افريقيا

ابوظبي – الزمان
أكد وزير الدولة الاماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أنه من مصلحة المجتمع الدولي نجاح مبادرة الاتحاد الإفريقي «إسكات البنادق»، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن تأثير سياسات التنمية في تنفيذ جدول أعمال المبادرة. وقال الشيخ شخبوط بن نهيان في بيان لدولة الإمارات أمام مجلس الأمن «لقد ناقش المجلس جدول أعمال مبادرة إسكات البنادق مرات عديدة على امتداد الأعوام الماضية، ولاشك أنّ هناك حاجة لتقييم الوضع الراهن لهذا الجدول». وأضاف أنّ «التصور بأنّ الاضطرابات الناشبة في منطقة بعينها لن تطال مناطق أخرى من العالم تصوّر غير صحيح، فنجاح هذه المبادرة لا يصب فقط في مصلحتنا المشتركة بل هو واجب أخلاقي لإحلال السلام بأية طريقة ممكنة وفقاً للقانون الدولي.
وأشار الشيخ شخبوط بن نهيان إلى أنه «ينبغي على المجتمع الدولي الاستفادة الكاملة من الأدوات التي تتوفر لدى القارة الإفريقية لتوظيفها في ممارسات تسوية النزاعات، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، والاستثمار في التنمية المستدامة، وبناء السلام للحد من التهديدات المعقدة قبل حدوثها».