الاغذية‭ ‬المعلبة‭ ‬تقلّل‭ ‬الفوائد‭ ‬الصحية‭ ‬بنسبة‭ ‬أربعين‭ ‬في‭ ‬المائة

لندن‭ – ‬الزمان

حذر‭ ‬خبراء‭ ‬تغذية‭ ‬ألمان‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المواد‭ ‬الحافظة‭ ‬في‭ ‬المعلبات‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬الصحية‭ ‬للغذاء‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬40%،‭ ‬وتقلّل‭ ‬من‭ ‬نكهة‭ ‬المأكولات‭ ‬الطازجة‭ ‬بنسبة‭ ‬20%‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬وقالوا‭ ‬إن‭ ‬المعلّبات‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬حمضية‭ ‬لحفظها‭ ‬من‭ ‬العفن،‭ ‬ولكنها‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬التهابات‭ ‬حادة‭ ‬وقرحة‭ ‬في‭ ‬المعدة‭ ‬إذا‭ ‬كثُر‭ ‬استخدامها‭.‬

ونقلت‭ ‬ديلي‭ ‬ميل‭ ‬عن‭ ‬جوهشنبرغ‭ ‬ثيودور‭ ‬خبير‭ ‬التغذية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬شبيجل‭ ‬قوله:‭ ‬إن‭ ‬الأغذية‭ ‬المعلّبة‭ ‬تتميز‭ ‬بقلّة‭ ‬الألياف‭ ‬فيها،‭ ‬نتيجة‭ ‬فقدان‭ ‬الكثير‭ ‬منها‭ ‬أثناء‭ ‬خطوات‭ ‬إعدادها،‭ ‬وهذا‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬القولون‭ ‬والمستقيم،‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬ظهور‭ ‬السُّمنة‭ ‬المفرطة‭ ‬لاحتوائها‭ ‬على‭ ‬سعرات‭ ‬حرارية‭ ‬عالية‭.‬

وقد‭ ‬يحدث‭ ‬تسمم‭ ‬غذائي‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬هذه‭ ‬الأغذية،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تُراعَ‭ ‬الشروط‭ ‬الصحية‭ ‬أثناء‭ ‬تعليبها‭ ‬وتخزينها‭ ‬وتداولها،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬البكتيريا‭ ‬الضارة‭ ‬التي‭ ‬تفرز‭ ‬سمومها‭ ‬داخل‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬المعلبة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تسبب‭ ‬أضراراً‭ ‬صحية‭ ‬للإنسان‭.‬