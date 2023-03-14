الاغبياء‭ ‬الأذكياء

فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬

لم‭ ‬يمض‭ ‬سوى‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬البرمجيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬في‭ ‬صعود‭ ‬نجم‭ ‬برنامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي”‭ ‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي”‭ ‬حتى‭ ‬بات‭ ‬الهم‭ ‬الشاغل‭ ‬للشركات‭ ‬والجامعات‭ ‬والمراكز‭ ‬العلمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬استخدامه‭ ‬عبر‭ ‬برمجيات‭ ‬مضادة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬‭ ‬الذكاء‮»‬‭ ‬عامل‭ ‬هدم‭ ‬وتزييف‭ ‬وخداع‭ ‬فيها‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كبيرة‭ ‬لاسيما‭ ‬انّ‭ ‬برنامج‭ ‬الكتابة‭ ‬المطوّر‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يراوغ‭ ‬كل‭ ‬المهارات‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬هيئات‭ ‬التدريس‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الأداء‭ ‬الآلي‭ ‬للبحوث‭ ‬والواجبات‭ ‬الدراسية،‭ ‬بما‭ ‬يخلط‭ ‬الحابل‭ ‬بالنابل‭ ‬ويُضيع‭ ‬جهد‭ ‬الطالب‭ ‬المتميز‭ ‬امام‭ ‬الطالب‭ ‬الكسول‭ ‬والمخادع‭ ‬الذي‭ ‬يملأ‭ ‬الفراغ‭ ‬بمساعدة‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬عناء‭ ‬منه‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬فهم‭ ‬شيئاً‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬الدراسية‭. ‬وهذه‭ ‬المعضلة‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬الذي‭ ‬يسرقون‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬‮«‬‭ ‬غوغل‮»‬‭.‬

المصيبة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تعترضنا‭ ‬هي‭ ‬وجود‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬“المحللين‭ ‬والكتّاب”‭ ‬الذين‭ ‬استسهلوا‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الذكي‭ ‬وراحوا‭ ‬يمطون‭ ‬بمقالاتهم‭ ‬لتبلغ‭ ‬عشرات‭ ‬الالاف‭ ‬من‭ ‬الكلمات‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انهم‭ ‬لم‭ ‬يكتبوا‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬سوى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسطر‭ ‬كأقصى‭ ‬حد‭.‬

المتمرسون‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الصحافة‭ ‬لا‭ ‬يحتاجون‭ ‬الى‭ ‬برمجيات‭ ‬متقدمة‭ ‬مضادة‭ ‬لكشف‭ ‬استغلال‭ ‬“الاغبياء”‭ ‬برامج‭ ‬الكتابة‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬الكتابة‭ ‬في‭ ‬الصحافة،‭ ‬أو‭ ‬البحث‭ ‬الادبي،‭ ‬أو‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬او‭ ‬الفكري‭ ‬لها‭ ‬نكهة‭ ‬متعاشقة‭ ‬مع‭ ‬روح‭ ‬الكاتب‭ ‬من‭ ‬اول‭ ‬كلمة‭ ‬يكتبها‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬المقال،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أن‭ ‬يمرره‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كون‭ ‬الكاتب‭ ‬والمتلقي‭ ‬من‭ ‬صنف‭ ‬الاغبياء‭ ‬والمتحجرين‭ ‬الجدد‭.‬

لكن‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ستبقى‭ ‬الحواضن‭ ‬الخصبة‭ ‬لانتشار‭ ‬هذه‭ ‬الصنف‭ ‬الهجين‭ ‬من‭ ‬الاغبياء‭ ‬المُخصبين‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬لأنها‭ ‬وسائل‭ ‬لا‭ ‬تخضع‭ ‬لمراقب‭ ‬الذوق‭ ‬العام‭ ‬او‭ ‬نوعية‭ ‬المادة‭ ‬الفكرية‭ ‬واصالتها،‭ ‬وتكون‭ ‬الرقابة‭ ‬لأغراض‭ ‬أمنية‭ ‬تحفظ‭ ‬“عورات”‭ ‬السلطات‭ ‬من‭ ‬الاختراق‭ ‬ليس‭ ‬أكثر‭.‬

السؤال‭ ‬الذي‭ ‬يبدر‭ ‬الى‭ ‬الذهن‭: ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الموقف‭ ‬الذي‭ ‬ينبغي‭ ‬اتخاذه‭ ‬إزاء‭ ‬تطور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬هل‭ ‬نقاطعه‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬طبقة‭ ‬الاغبياء‭ ‬المستغلين؟‭ ‬طبعا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الاستسلام‭ ‬للمزورين‭ ‬والمخادعين‭ ‬وغلق‭ ‬مسارات‭ ‬التقدم‭ ‬العلمي‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬الاستغلال‭ ‬السيء،‭ ‬فذلك‭ ‬الاستغلال‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يحصل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬مجال‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬لذلك‭ ‬ينبغي‭ ‬تقنين‭ ‬مسارات‭ ‬استخدام‭ ‬البرمجيات‭ ‬لما‭ ‬يخدم‭ ‬تطوير‭ ‬المجتمع‭ ‬والعلم‭ ‬وكسب‭ ‬الوقت‭ ‬وفتح‭ ‬افاق‭ ‬المستقبل،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬ستحدث‭ ‬اختراقات‭ ‬معينة،‭ ‬ولابدّ‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬السريع‭ ‬لكشفها‭ ‬حتى‭ ‬تضيق‭ ‬خيارات‭ ‬المُزورين‭ ‬الى‭ ‬درجة‭ ‬الخنق‭.‬

غير‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التكهن‭ ‬بالذي‭ ‬سيقوم‭ ‬بتزويره‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أولئك‭ ‬السياسيون‭ ‬الذين‭ ‬سرقوا‭ ‬الوطن،‭ ‬وعزاؤنا‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬انهم‭ ‬لايزالون‭ ‬يجهلون‭ ‬الف‭ ‬باء‭ ‬عالم‭ ‬البرمجيات‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬جهلهم‭ ‬بألف‭ ‬باء‭ ‬الأبجدية‭. ‬

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