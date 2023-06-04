الاعمار‭ ‬قبل‭ ‬الخراب‭ ‬لا‭ ‬بعده

فاتح عبدالسلام

لا‭ ‬نعرف‭ ‬مصطلح‭ ‬اعمار‭ ‬المدن‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬خرابها‭ ‬بالحروب‭ ‬الخارجية‭ ‬او‭ ‬الداخلية‭. ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يتوقف‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭ ‬الاكيدة‭ ‬ليكون‭ ‬لدينا‭ ‬خطة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬وزارة‭ ‬او‭ ‬محافظة‭ ‬لإعمار‭ ‬كل‭ ‬مفاصل‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬بلادنا،‭ ‬فقد‭ ‬تخرب‭ ‬في‭ ‬بضعة‭ ‬عقود‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بأيد‭ ‬بشرية،‭ ‬أو‭ ‬بفعل‭ ‬خارجي،‭ ‬أو‭ ‬بالاستهلاك‭ ‬الصحيح،‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬الصحيح،‭ ‬أو‭ ‬بالتقادم‭ ‬الزمني‭. ‬أي‭ ‬مبنى‭ ‬عمره‭ ‬خمسون‭ ‬عاما‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نراجع‭ ‬خرائط‭ ‬بنائه‭ ‬ونقدر‭ ‬مدى‭ ‬صموده‭ ‬وعمره‭ ‬الافتراضي،‭ ‬ونجد‭ ‬العلاجات‭ ‬اللازمة‭ ‬له‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تطلب‭ ‬الامر‭ ‬هدمه،‭ ‬فالإعمار‭ ‬هو‭ ‬هدم‭ ‬وبناء‭.‬

‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نبدأ‭ ‬من‭ ‬تخطيط‭ ‬المدن‭ ‬الذي‭ ‬غزته‭ ‬العشوائيات‭ ‬والمقاولات‭ ‬المغشوشة‭ ‬وجعلت‭ ‬وظيفة‭ ‬المدينة‭ ‬الحديثة‭ ‬من‭ ‬تسهيل‭ ‬أداء‭ ‬مهمات‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والحياة،‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬التعقيدات‭ ‬والنقص‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭.‬

الاعمار‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬الخطط‭ ‬المستشرفة‭ ‬للمستقبل‭ ‬والتي‭ ‬تعنى‭ ‬بتطور‭ ‬الحياة‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭. ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نبني‭ ‬بيوتاً‭ ‬قد‭ ‬هدمت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬افق‭ ‬تصميمي‭ ‬لمدارس‭ ‬تستوعب‭ ‬الزيادات‭ ‬السكانية‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭ ‬محددة‭ ‬لمدة‭ ‬معينة‭.‬

مراجعة‭ ‬الخطط‭ ‬الاستثمارية‭ ‬هي‭ ‬عملية‭ ‬اعمار‭ ‬ذاتية‭ ‬أساسية،‭ ‬لأن‭ ‬التأسيس‭ ‬سيقوم‭ ‬عليها‭.‬

التقصير‭ ‬الواضح‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬الحكومات‭ ‬المركزية‭ ‬ببغداد،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬إدارات‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬بناء‭ ‬ذات‭ ‬رؤية‭ ‬مستقبلية‭ ‬وان‭ ‬أعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات‭ ‬هم‭ ‬نتاجات‭ ‬حزبية‭ ‬قليلة‭ ‬الدراية‭ ‬والاحاطة‭ ‬بتطور‭ ‬المدن‭ ‬وبنائها‭ ‬لذلك‭ ‬نحتاج‭ ‬الى‭ ‬قيام‭ ‬المجالس‭ ‬الاستشارية‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬واكاديميين‭ ‬،‭ ‬ولابأس‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬الكفاءات‭ ‬وأصحاب‭ ‬الرؤى‭ ‬المتقدمة‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬خبرات‭ ‬أجنبية‭ ‬قليلة‭ ‬عند‭ ‬الضرورة‭ ‬القصوى‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الخاصة‭ .‬

كما‭ ‬ينبغي‭ ‬النظر‭ ‬بعين‭ ‬الاهتمام‭ ‬للمدن‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تلي‭ ‬مراكز‭ ‬المحافظات،‭ ‬اقصد‭ ‬الاقضية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬التي‭ ‬تستوعب‭ ‬أعداداً‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬سياقات‭ ‬حياتهم‭ ‬أقرب‭ ‬للطبيعة‭ ‬الريفية‭ ‬منها‭ ‬الى‭ ‬البناء‭ ‬الحضري‭ ‬والمديني‭ ‬المتقدم‭.‬

إنّ‭ ‬كل‭ ‬اعمار‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يراعي‭ ‬بناء‭ ‬أحسن‭ ‬الصلات‭ ‬بين‭ ‬مراكز‭ ‬المدن‭ ‬ومحيطها‭ ‬الإنتاجي‭ ‬الزراعي‭ ‬والصناعي‭ ‬في‭ ‬ادامة‭ ‬الخدمات‭ ‬ووسائل‭ ‬الصلة‭ ‬والنقل‭. ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬عبر‭ ‬اجتهادات‭ ‬وموازنات‭ ‬جزئية،‭ ‬وانّما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطة‭ ‬تنمية‭ ‬خمسية‭ ‬في‭ ‬الأقل،‭ ‬لا‭ ‬تتأثر‭ ‬بتغير‭ ‬الحكومات‭.‬

رئيس التحرير -الطبعة الدولية

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