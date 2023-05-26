الاعتراف بمجلس الاعتماد العراقي – صلاح الدين الجنابي

الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) الذي تأسس في عام 1972م، هو منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح حيث تعنى بتحسين جودة التعليم الطبي في جميع انحاء العالم مع تعزيز أعلى المعايير العلمية والأخلاقية في التعليم الطبي، كما تعمل المنظمة بالشراكة مع عدد من الاتحادات الإقليمية للتعليم الطبي وعدد من المنظمات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية والرابطة الطبية العالمية وبشراكة من عديد من كليات الطب في العالم. للحصول على الاعتراف لاي مجلس او هيئة كـ (المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق)، هناك إجراءات تبدأ بتقديم طلب الى الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) مع تقرير شامل عن أداء المجلس أو الهيئة ومدى توافقها مع معايير الاعتراف من الاتحاد (WFME)? حيث تخضع جميع التقارير والمرافقات لدراسة تفصيلية، تتبعها زيارة من فريق الاتحاد العالمي للتعليم الطبي للمجلس أو الهيئة وتدقيق ومراقبة زيارة المراجعة لإحدى كليات الطب البشري الجاري مراجعتها من المجلس أو الهيئة، وحضور الفريق للاجتماع الذي يتخذ فيه المجلس أو الهيئة قرار اعتماد لواحدة من كليات الطب مع جولة تفقدية لإمكانات المجلس أو الهيئة والتأكد من كفايتها لتحقيق الغرض منها، يلي ذلك إصدار النسخة الأولية من تقرير المراجعة موضحا تقييم أداء المجلس أو الهيئة بناء على معايير الاعتراف ومن ثم يصدر القرار النهائي من المنظمة بحصول المجلس أو الهيئة على الاعتراف، لتصبح جهة مخولة دوليا لاعتماد كليات الطب البشري. وهذا الاعتراف اكتسب أهمية كبيرة لمجموعة أسباب ابرزها التصريح الذي أصدرته هيئة التعليم الأمريكية للاعتراف بخريجي الطب الأجانب (ECFMG)? والذي تكلم عن (عدم الاعتراف بشهادة خريج كلية الطب غير المعتمدة من هيئة اعتماد معترف بها من قبل (WFME)? وذلك بحلول عام 2024). ونتيجة لاتخاذها جميع الإجراءات اللازمة والاذعان للمتطلبات والمعايير حصلت على الاعتراف ولمدة 10 سنوات كل من الهيئة الأردنية والسعودية للاعتماد.

هنا لا بد من التأكيد ان المجلس أو الهيئة كـ (المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق) لكي يحصل على اعتراف كامل من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) لابد من الاذعان لتقييم شامل لعمليات الاعتماد الأكاديمي لبرامج الطب متضمنة معايير الاعتماد وسياساته وإجراءاته المطبقة، وتشكيل فرق المراجعة والتدقيق والتأكد من جودتها ومناسبة كفايات وخبرات المشاركين فيها، وآليات اتخاذ القرار ومصداقيته ودقة أحكامه.

بكلمات.. لا بد ان يكون المجلس أو الهيئة مؤهلا للحصول على الاعتراف من خلال توافق أداء المجلس مع معايير الاعتراف من الاتحاد (WFME) وهذا لا يمكن دون قيام المجلس أو الهيئة بعمليات وإجراءات التدقيق والمراقبة وزيارات المراجعة لإحدى كليات الطب البشري التي يروم المجلس أو الهيئة مراجعتها بما يتوافق ومعايير الاتحاد (WFME). وهذا يشيرنا الى أن الاعتراف يعتمد على إجراءات وتقارير ومراجعات وزيارات المجلس أو الهيئة لكليات الطب (واحدة أو اكثر). الاعتراف لا يمكن ان يتم دون إذعان المجلس أو الهيئة للمعايير والذي تؤكده جودة المراجعات والتدقيق (لمعرفة وتقييم جميع الإجراءات المتبعة لاعتماد كليات الطب ومدى موائمة المعايير المحلية لاعتماد كليات الطب مع معايير الاتحاد (WFME)) مرورا بكفايات وخبرات الفرق المشاركة وصولا الى الآليات التي يتخذ فيها القرار وصدقيته ودقة أحكامه لواحدة أو أكثر من كليات الطب لغرض الاعتماد.

# فائدة معيارية: الاعتراف (WFME) بعيد المنال دون إجراءات دقيقة وواضحة ومعيارية لعمليات الاعتماد، والاعتماد غير ممكن دون الحصول على الاعتراف، والهيئة التي لا تستطيع الحصول على الاعتراف (WFME) تواجه صعوبات اكثر للحصول على الاعتماد (لاحد كليات الطب) من هيئة أخرى معترف بها من الاتحاد (WFME).