الاسد‭: ‬اتفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬لمواجهة‭ ‬الحرب‭ ‬الإقتصادية

طهران تنفي نيتها تطوير مدى صواريخها
طهران – دمشق – الزمان
أعلن مسؤول عسكري إيراني رفيع الثلاثاء أن بلاده “لا تعتزم تطوير مدى صواريخها”، في تصريحات تأتي على وقع التحذيرات الأوروبية والأميركية بفرض عقوبات عليها ردا على برنامجها للصواريخ البالستية. وحددت إيران طوعا مدى صواريخها بألفي كيلومتر، ما يكفي لتصل إلى إسرائيل والقواعد الغربية في الشرق الأوسط. فيما قال الرئيس السوري بشار الاسد ان الاتفاق الاخير الاستراتيجي مع ايران مكرس لمواجهة الحرب الاقتصادية ضد البلدين .
وقال أمن المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني بحسب ما نقلت عنه وكالة “إرنا” إن “إران لا تعاني من أي نقص من الناحة العلمة والتنفذة لزادة مدى صوارخها العسكرة، لكنها وإلى جانب الجهود المتواصلة لتحسن الدقة، لا تعتزم واستنادا لاستراتجتها الدفاعة تطور مدى صوارخها”.
ويذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار إلى برنامج إيران الصاروخي كأحد الأسباب التي دفعته لإعلان انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وبينما أصرت الحكومات الأوروبية على المحافظة على الاتفاق النووي إلا أن بعضها طالب باتفاق تكميلي للتعامل مع برنامج إيران للصواريخ البالستية وتدخلها بالنزاعات في المنطقة.
وتأتي تصريحات شمخاني بعدما حذرت فرنسا الجمعة من أنها مستعدة لفرض عقوبات جديدة في حال لم يتم تحقيق أي تقدم في المحادثات المرتبطة بمسألة الاتفاق التكميلي. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان “أطلقنا حوارا صعبا مع إيران يفترض أن يستمر، ونحن مستعدون في حال فشله إلى فرض عقوبات صارمة. وهم يعرفون ذلك”.
بدورها، ردت إيران بالإشارة إلى أن مبيعات الأسلحة الفرنسية في الشرق الأوسط من أسباب زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وتعرض برنامج إيران الفضائي إلى انتقادات غربية عدة إذ اعتبرت واشنطن أن المحاولة الفاشلة لإطلاق قمر اصطناعي في وقت سابق هذا الشهر لم تكن أكثر من تغطية على مساع لتطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات.
لكن شمخاني، الذي كان يتحدث خلال “المؤتمر الوطن لتكنولوجا الفضاء وتطبقاته” في طهران، قال إن إيران لن تقبل بوضع أي قيود على عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية.
ونقلت “إرنا” عنه قوله “سنتابع وبشكل جاد تطور البرنامج الفضائي”.
فيما رأى الرئيس بشار الأسد الثلاثاء أن من شأن اتفاق التعاون الاقتصادي الذي وقعته سوريا مع حليفتها إيران، أن يسهم في مواجهة “الحرب الاقتصادية” التي يتعرض لها البلدان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.
ووقع مسؤولون من البلدين مساء الإثنين في دمشق اتفاق تعاون اقتصادي “طويل الأمد”، شمل قطاعات عدة أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والقطاع المصرفي.
وقال الأسد خلال لقائه النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الثلاثاء وفق ما نقلت وكالة سانا، إنّ “الاتفاقيات ومشاريع التعاون التي تمّ التوصل إليها تحمل بعداً إستراتيجياً وتشكل أساساً اقتصادياً متيناً، من شأنه أن يسهم في تعزيز صمود سوريا وإيران في وجه الحرب الاقتصادية التي تشنها عليهما بعض الدول الغربية”.
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ بدء النزاع السوري في العام 2011 عقوبات اقتصادية صارمة على سوريا شملت أفراداً وكيانات، ما يعني تجميد أصولهم وعزلهم مالياً. كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أخرى بينها حظر على الأسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.
وتخضع إيران بدورها لعقوبات اقتصادية أميركية بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقع في العام 2015، في تحرك عارضته باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق.
وشدد الأسد على “أهمية تكثيف الجهود المشتركة في هذه المرحلة لتفويت الفرصة على هذه الدول التي تستمر بمحاولة إضعاف البلدين والسيطرة على قرارهما المستقل وكسر إرادة شعبيهما، بعد أن فشلت بتحقيق ذلك عبر دعمها للإرهاب”.
وتتهم دمشق الدول الغربية والولايات المتحدة بدعم الفصائل المعارضة لها. ومنذ بدء النزاع، تصنّف دمشق كافة الفصائل من معارضة وجهادية بـ”الإرهابية”.
وقدّمت طهران منذ بدء النزاع دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لدمشق. وبادرت في العام 2011 إلى فتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5,5 مليار دولار، قبل أن ترسل مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش السوري في معاركه.
ومنحت شركات حكومية سورية الشركات الإيرانية حصرية التقديم على مناقصات، وفق ما ذكرت نشرة “سيريا ريبورت” الإلكترونية.