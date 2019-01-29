الاسد‭: ‬اتفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬لمواجهة‭ ‬الحرب‭ ‬الإقتصادية

طهران‭ ‬تنفي‭ ‬نيتها‭ ‬تطوير‭ ‬مدى‭ ‬صواريخها

طهران‭ – ‬دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬إيراني‭ ‬رفيع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬“لا‭ ‬تعتزم‭ ‬تطوير‭ ‬مدى‭ ‬صواريخها”،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تأتي‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬التحذيرات‭ ‬الأوروبية‭ ‬والأميركية‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬عليها‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬برنامجها‭ ‬للصواريخ‭ ‬البالستية‭. ‬وحددت‭ ‬إيران‭ ‬طوعا‭ ‬مدى‭ ‬صواريخها‭ ‬بألفي‭ ‬كيلومتر،‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬والقواعد‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬الاخير‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬مكرس‭ ‬لمواجهة‭ ‬الحرب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ضد‭ ‬البلدين‭ .‬

وقال‭ ‬أمن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬علي‭ ‬شمخاني‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬“إرنا”‭ ‬إن‭ ‬“إران‭ ‬لا‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نقص‭ ‬من‭ ‬الناحة‭ ‬العلمة‭ ‬والتنفذة‭ ‬لزادة‭ ‬مدى‭ ‬صوارخها‭ ‬العسكرة،‭ ‬لكنها‭ ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتحسن‭ ‬الدقة،‭ ‬لا‭ ‬تعتزم‭ ‬واستنادا‭ ‬لاستراتجتها‭ ‬الدفاعة‭ ‬تطور‭ ‬مدى‭ ‬صوارخها”‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬الصاروخي‭ ‬كأحد‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬دفعته‭ ‬لإعلان‭ ‬انسحاب‭ ‬واشنطن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬المبرم‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬وبينما‭ ‬أصرت‭ ‬الحكومات‭ ‬الأوروبية‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بعضها‭ ‬طالب‭ ‬باتفاق‭ ‬تكميلي‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬للصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬وتدخلها‭ ‬بالنزاعات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬شمخاني‭ ‬بعدما‭ ‬حذرت‭ ‬فرنسا‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬مستعدة‭ ‬لفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمسألة‭ ‬الاتفاق‭ ‬التكميلي‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬“أطلقنا‭ ‬حوارا‭ ‬صعبا‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يستمر،‭ ‬ونحن‭ ‬مستعدون‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فشله‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬صارمة‭. ‬وهم‭ ‬يعرفون‭ ‬ذلك”‭.‬

بدورها،‭ ‬ردت‭ ‬إيران‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مبيعات‭ ‬الأسلحة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتعرض‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬الفضائي‭ ‬إلى‭ ‬انتقادات‭ ‬غربية‭ ‬عدة‭ ‬إذ‭ ‬اعتبرت‭ ‬واشنطن‭ ‬أن‭ ‬المحاولة‭ ‬الفاشلة‭ ‬لإطلاق‭ ‬قمر‭ ‬اصطناعي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تغطية‭ ‬على‭ ‬مساع‭ ‬لتطوير‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬عابرة‭ ‬للقارات‭.‬

لكن‭ ‬شمخاني،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬خلال‭ ‬“المؤتمر‭ ‬الوطن‭ ‬لتكنولوجا‭ ‬الفضاء‭ ‬وتطبقاته”‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬لن‭ ‬تقبل‭ ‬بوضع‭ ‬أي‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭.‬

ونقلت‭ ‬“إرنا”‭ ‬عنه‭ ‬قوله‭ ‬“سنتابع‭ ‬وبشكل‭ ‬جاد‭ ‬تطور‭ ‬البرنامج‭ ‬الفضائي”‭.‬

فيما‭ ‬رأى‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬اتفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬وقعته‭ ‬سوريا‭ ‬مع‭ ‬حليفتها‭ ‬إيران،‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬“الحرب‭ ‬الاقتصادية”‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬البلدان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬“سانا”‭.‬

ووقع‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬اتفاق‭ ‬تعاون‭ ‬اقتصادي‭ ‬“طويل‭ ‬الأمد”،‭ ‬شمل‭ ‬قطاعات‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭ ‬النفط‭ ‬والطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والزراعة‭ ‬والقطاع‭ ‬المصرفي‭.‬

وقال‭ ‬الأسد‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬للرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إسحاق‭ ‬جهانغيري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬سانا،‭ ‬إنّ‭ ‬“الاتفاقيات‭ ‬ومشاريع‭ ‬التعاون‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭ ‬تحمل‭ ‬بعداً‭ ‬إستراتيجياً‭ ‬وتشكل‭ ‬أساساً‭ ‬اقتصادياً‭ ‬متيناً،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬صمود‭ ‬سوريا‭ ‬وإيران‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الحرب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬عليهما‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الغربية”‭.‬

وتفرض‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬شملت‭ ‬أفراداً‭ ‬وكيانات،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬تجميد‭ ‬أصولهم‭ ‬وعزلهم‭ ‬مالياً‭. ‬كما‭ ‬يفرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عقوبات‭ ‬أخرى‭ ‬بينها‭ ‬حظر‭ ‬على‭ ‬الأسلحة‭ ‬والنفط‭ ‬وقيود‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭.‬

وتخضع‭ ‬إيران‭ ‬بدورها‭ ‬لعقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬أميركية‭ ‬بهدف‭ ‬ممارسة‭ ‬ضغط‭ ‬اقتصادي‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬واشنطن‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬التاريخي‭ ‬حول‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬في‭ ‬تحرك‭ ‬عارضته‭ ‬باقي‭ ‬الأطراف‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭.‬

وشدد‭ ‬الأسد‭ ‬على‭ ‬“أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬لتفويت‭ ‬الفرصة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬بمحاولة‭ ‬إضعاف‭ ‬البلدين‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬قرارهما‭ ‬المستقل‭ ‬وكسر‭ ‬إرادة‭ ‬شعبيهما،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فشلت‭ ‬بتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬دعمها‭ ‬للإرهاب”‭.‬

وتتهم‭ ‬دمشق‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بدعم‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬لها‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع،‭ ‬تصنّف‭ ‬دمشق‭ ‬كافة‭ ‬الفصائل‭ ‬من‭ ‬معارضة‭ ‬وجهادية‭ ‬بـ”الإرهابية”‭.‬

وقدّمت‭ ‬طهران‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬دعماً‭ ‬سياسياً‭ ‬واقتصادياً‭ ‬وعسكرياً‭ ‬لدمشق‭. ‬وبادرت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬خط‭ ‬ائتماني‭ ‬بلغت‭ ‬قيمته‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬5,5‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ترسل‭ ‬مستشارين‭ ‬عسكريين‭ ‬ومقاتلين‭ ‬لدعم‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬معاركه‭.‬

ومنحت‭ ‬شركات‭ ‬حكومية‭ ‬سورية‭ ‬الشركات‭ ‬الإيرانية‭ ‬حصرية‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬مناقصات،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬نشرة‭ ‬“سيريا‭ ‬ريبورت”‭ ‬الإلكترونية‭.‬