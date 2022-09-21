الاستعداد‭ ‬للرحيل

فاتح عبدالسلام
معلومات مؤكدة ومتداولة وعلنية تشير الى ارتفاع نسبة اعداد السياسيين الذين يقومون بشراء جنسيات دول أخرى وجوازات سفرها بطرق قانونية متاحة وبأموال طائلة. في الأساس هناك اعداد لا يستهان بها من السياسيين وعوائلهم، في بغداد او الإقليم الكردي يحملون جوازات دول عاشوا فيها في العقود الماضية لأسباب سياسية او إنسانية، ويثار الجدل حولهم بين فترة وأخرى بشأن شرعية ازدواجية الجنسية لأصحاب المناصب العليا والسيادية، ويجري تعليل ذلك بأنها كانت من متعلقات مرحلة النضال لاسقاط النظام السابق والوصول الى الحكم. أمّا اليوم فالظاهرة واسعة الانتشار ويجري التكتم عليها كون الأغلبية الساحقة متورطة في هذا المنحى، وهو سلوك يثير تساؤلات جدية حول شرعية الأموال التي ينفقها السياسيون في سبيل الحصول على جنسيات دول أخرى لاسيما ان من وسائل ذلك امتلاك عقارات غالية الثمن في تلك الدول، لكن الأهم من الاموال التي باتت أغطيتها «الشرعية» متاحة للجميع، هو هذا الاعتقاد القوي في نفوس السياسيين في انّ العراق ليس آمناً وانه ليس مستقرا نهائيا للسياسيين مهما شغلوا الناس عبر شاشات المحطات التلفزيونية، ذلك انّ في دواخلهم اكثر من انهيار نفسي مكتمل الاركان ولا يحتاج سوى هزة خفيفة.
الفساد المتراكم منذ سنوات طويلة له ثمن في يوم ما، إن لم يكن الثمن قضائيا وعبر المحاكم، فقد يكون في سياق غضب العراقيين ويأسهم من انجاز حل مقبول واحد لمشاكلهم وازماتهم المعيشية والحياتية والمستقبلية المستعصية.
الفساد ليس شيئاً سائباً، وانّما هو منظومة لها دوائر، اعتاد افرادها على حمل ما خفّ وزنه وغلا ثمنه، وهي العمولات والصفقات والمساومات المتزاوجة بين المال الحرام والمناصب، ومن هنا فإنّ اللصوص يعرفون على الفطرة، انّ يوم الحساب قادم لا محالة، وانّ القصاص قد يكون بيد الشعب قبل الجهات الرسمية، كون الشارع لا يثق بأية جهة في الوقت الحالي. لذلك نراهم قد استعدوا للرحيل من دون حقائب، لأنهم سبق ان أرسلوها شهراً بعد شهر وسنة بعد أخرى، متخمة بالدولارات الى بنوك في الخارج واستثمارات ومشاريع في دول آمنة. لأنّ الفاسدين من صنف واحد، ويدركون انّ القوي بينهم قد يقدم الضعيف على مذبح التقر ب الى الشعب حين يدرك ان الحبل لا محالة يلتفت حول رقبته. لا نستغرب ان يقوم فاسدون كبار بتسقيط وانهاء فاسدين من درجات اقل او بنفس المستوى لم تعد الضرورات تقتضي وجودهم.
هناك في الافق يوم حساب عراقي عسير، إن لم يكن وشيكاً، فهو ليس ببعيد أبداً.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية