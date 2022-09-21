الاستعداد‭ ‬للرحيل

فاتح عبدالسلام

معلومات‭ ‬مؤكدة‭ ‬ومتداولة‭ ‬وعلنية‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬اعداد‭ ‬السياسيين‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بشراء‭ ‬جنسيات‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬وجوازات‭ ‬سفرها‭ ‬بطرق‭ ‬قانونية‭ ‬متاحة‭ ‬وبأموال‭ ‬طائلة‭. ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬هناك‭ ‬اعداد‭ ‬لا‭ ‬يستهان‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬وعوائلهم،‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬او‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي‭ ‬يحملون‭ ‬جوازات‭ ‬دول‭ ‬عاشوا‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬لأسباب‭ ‬سياسية‭ ‬او‭ ‬إنسانية،‭ ‬ويثار‭ ‬الجدل‭ ‬حولهم‭ ‬بين‭ ‬فترة‭ ‬وأخرى‭ ‬بشأن‭ ‬شرعية‭ ‬ازدواجية‭ ‬الجنسية‭ ‬لأصحاب‭ ‬المناصب‭ ‬العليا‭ ‬والسيادية،‭ ‬ويجري‭ ‬تعليل‭ ‬ذلك‭ ‬بأنها‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬متعلقات‭ ‬مرحلة‭ ‬النضال‭ ‬لاسقاط‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬والوصول‭ ‬الى‭ ‬الحكم‭. ‬أمّا‭ ‬اليوم‭ ‬فالظاهرة‭ ‬واسعة‭ ‬الانتشار‭ ‬ويجري‭ ‬التكتم‭ ‬عليها‭ ‬كون‭ ‬الأغلبية‭ ‬الساحقة‭ ‬متورطة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنحى،‭ ‬وهو‭ ‬سلوك‭ ‬يثير‭ ‬تساؤلات‭ ‬جدية‭ ‬حول‭ ‬شرعية‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬ينفقها‭ ‬السياسيون‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جنسيات‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬لاسيما‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬ذلك‭ ‬امتلاك‭ ‬عقارات‭ ‬غالية‭ ‬الثمن‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الدول،‭ ‬لكن‭ ‬الأهم‭ ‬من‭ ‬الاموال‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬أغطيتها‭ ‬‮«‬الشرعية‮»‬‭ ‬متاحة‭ ‬للجميع،‭ ‬هو‭ ‬هذا‭ ‬الاعتقاد‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬انّ‭ ‬العراق‭ ‬ليس‭ ‬آمناً‭ ‬وانه‭ ‬ليس‭ ‬مستقرا‭ ‬نهائيا‭ ‬للسياسيين‭ ‬مهما‭ ‬شغلوا‭ ‬الناس‭ ‬عبر‭ ‬شاشات‭ ‬المحطات‭ ‬التلفزيونية،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬في‭ ‬دواخلهم‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬انهيار‭ ‬نفسي‭ ‬مكتمل‭ ‬الاركان‭ ‬ولا‭ ‬يحتاج‭ ‬سوى‭ ‬هزة‭ ‬خفيفة‭.‬

الفساد‭ ‬المتراكم‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬له‭ ‬ثمن‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬ما،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الثمن‭ ‬قضائيا‭ ‬وعبر‭ ‬المحاكم،‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬غضب‭ ‬العراقيين‭ ‬ويأسهم‭ ‬من‭ ‬انجاز‭ ‬حل‭ ‬مقبول‭ ‬واحد‭ ‬لمشاكلهم‭ ‬وازماتهم‭ ‬المعيشية‭ ‬والحياتية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬المستعصية‭.‬

الفساد‭ ‬ليس‭ ‬شيئاً‭ ‬سائباً،‭ ‬وانّما‭ ‬هو‭ ‬منظومة‭ ‬لها‭ ‬دوائر،‭ ‬اعتاد‭ ‬افرادها‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬ما‭ ‬خفّ‭ ‬وزنه‭ ‬وغلا‭ ‬ثمنه،‭ ‬وهي‭ ‬العمولات‭ ‬والصفقات‭ ‬والمساومات‭ ‬المتزاوجة‭ ‬بين‭ ‬المال‭ ‬الحرام‭ ‬والمناصب،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬فإنّ‭ ‬اللصوص‭ ‬يعرفون‭ ‬على‭ ‬الفطرة،‭ ‬انّ‭ ‬يوم‭ ‬الحساب‭ ‬قادم‭ ‬لا‭ ‬محالة،‭ ‬وانّ‭ ‬القصاص‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬بيد‭ ‬الشعب‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية،‭ ‬كون‭ ‬الشارع‭ ‬لا‭ ‬يثق‭ ‬بأية‭ ‬جهة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭. ‬لذلك‭ ‬نراهم‭ ‬قد‭ ‬استعدوا‭ ‬للرحيل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حقائب،‭ ‬لأنهم‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬أرسلوها‭ ‬شهراً‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬وسنة‭ ‬بعد‭ ‬أخرى،‭ ‬متخمة‭ ‬بالدولارات‭ ‬الى‭ ‬بنوك‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬واستثمارات‭ ‬ومشاريع‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬آمنة‭. ‬لأنّ‭ ‬الفاسدين‭ ‬من‭ ‬صنف‭ ‬واحد،‭ ‬ويدركون‭ ‬انّ‭ ‬القوي‭ ‬بينهم‭ ‬قد‭ ‬يقدم‭ ‬الضعيف‭ ‬على‭ ‬مذبح‭ ‬التقر‭ ‬ب‭ ‬الى‭ ‬الشعب‭ ‬حين‭ ‬يدرك‭ ‬ان‭ ‬الحبل‭ ‬لا‭ ‬محالة‭ ‬يلتفت‭ ‬حول‭ ‬رقبته‭. ‬لا‭ ‬نستغرب‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬فاسدون‭ ‬كبار‭ ‬بتسقيط‭ ‬وانهاء‭ ‬فاسدين‭ ‬من‭ ‬درجات‭ ‬اقل‭ ‬او‭ ‬بنفس‭ ‬المستوى‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬الضرورات‭ ‬تقتضي‭ ‬وجودهم‭.‬

‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬الافق‭ ‬يوم‭ ‬حساب‭ ‬عراقي‭ ‬عسير،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬وشيكاً،‭ ‬فهو‭ ‬ليس‭ ‬ببعيد‭ ‬أبداً‭.‬

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