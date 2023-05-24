الاستثمار الفاسد – ماجد مرهج السلطاني

ماجد مرهج السلطاني

اغلب المعامل والمصانع الحكومية قد توقفت بعد ٢٠٠٣ ومنها معمل المعجون في النعمانية في محافظة واسط، الذي کان یغطي حاجة البلد.

اعادة تشغیل المعامل والمصانع حتی تسد حاجة البلد، واجب وطني،لان ذلك سوف يؤدي الى تشغیل الأيدي العاملة بدلا من الاعتماد على التوظیف الحكومي، فقط.

العمل بالمصانع المحلیة مع ضمان اجتماعي وقانون الاحالة على التقاعد سوف یساهم بتنمیة الانتاج المحلي، وتشغیل العاطلین عن العمل.

ومثال آخر هو معمل تعلیب وتغلیف‌ التمور في بابل الذي کلف بنائه أکثر من ٧ ملیار دینار وجلبت له مكائن متهالكة بسبب فساد الشرکة المنفذة، الأمر الذي أدى إلى عدم الانتفاع منها.

لقد اضطررنا نحن المواطنون إلى تجهيز المعمل بمكائن جدیدة وحدیثة وتم تشغیل احد خطوطه وسبتم اکمال ثلاثة خطوط اخری قریبا بعون الله .

ملف الفساد في بناء المعمل واستيراد مكائنه، جهزته کاملا وسیتم عرضه على الجهات المختصة، عندما یحین الوقت المناسب.

وظاهرة الفساد في بناء المعامل واستيراد المكائن غير الصالحة للعمل هي مشكلة تواجه المشاريع في العراق ما يؤدي إلى تكديس المشاريع وتبديد الموارد وتأثير سلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إن وجود نظام فساد يمتد إلى مختلف مستويات الإدارة العامة، ساهم في انتشار الرشاوى والممارسات غير القانونية للحصول على عقود البناء واستيراد المعدات، وتمرير المشاريع بالتحايل.