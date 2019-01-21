الاردن‭ ‬يعلن‭ ‬رفضه‭ ‬للمطار‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬قرب‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر

عمان‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعرب‭ ‬مسؤول‭ ‬أردني‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬بلاده‭ ‬لافتتاح‭ ‬إسرائيل‭ ‬مطارا‭ ‬دوليا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بالقرب‭ ‬الحدود‭ ‬الاردنية،‭ ‬لتأثيره‭ ‬على‭ ‬‮«‬سيادة‭ ‬الأجواء‮»‬‭ ‬الأردنية‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الأردنية‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الأردني‭ ‬هيثم‭ ‬ميستو‭ ‬تأكيده‭ ‬‮«‬موقف‭ ‬الأردن‭ ‬الرافض‭ ‬لإقامة‭ ‬المطار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬موقعه‭ ‬الحالي،‭ ‬وقرار‭ ‬تشغيله‭ ‬الأحادي‭ ‬الجانب،‭ ‬الا‭ ‬إذا‭ ‬التزمت‭ ‬اسرائيل‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬واتخذت‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬المصالح‭ ‬الاردنية‭ ‬كاملة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬ميستو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرفض‭ ‬يأتي‭ ‬لمخالفة‭ ‬المطار‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬باحترام‭ ‬سيادة‭ ‬الأجواء‭ ‬والأراضي‭ ‬للدول‭ ‬الأخرى‭ ‬عند‭ ‬تشغيل‭ ‬المطار‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬إسرائيل‭ ‬باتفاقية‭ ‬شيكاغو‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‭ ‬لعام‭ ‬1944‭ ‬الموقعة‭ ‬من‭ ‬192‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬الأردن‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬وهي‭ ‬اتفاقية‭ ‬ملزمة‭ ‬لجميع‭ ‬الأطراف‮»‬‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬ممثلة‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬بصفتها‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بهذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬قامت‭ ‬بإبلاغ‭ ‬منظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي‭ ‬باعتراض‭ ‬المملكة‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المخالفة،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬تقيد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالمعايير‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الهيئة‭ ‬قامت‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬سلطة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬وإعلامهم‭ ‬بضرورة‭ ‬عدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬التشغيل‭ ‬للمطار‭ ‬بشكل‭ ‬أحادي‭ ‬الجانب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬حل‭ ‬جميع‭ ‬الأمور‭ ‬العالقة‭ ‬تحت‭ ‬المظلة‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬أنّ‮»‬‭ ‬الحكومة‭ ‬تحتفظ‭ ‬بجميع‭ ‬الخيارات‭ ‬لضمان‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالح‭ ‬المملكة‭ ‬وحمايتها،‭ ‬وهي‭ ‬تتابع‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي‭ ‬لضمان‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬وفق‭ ‬القوانين‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

واعتراض‭ ‬الاردن‭ ‬يأتي‭ ‬بسبب‭ ‬قرب‭ ‬المطار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬الملك‭ ‬حسين‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العقبة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬السيادة‭ ‬الجوية‭ ‬للمملكة‭. ‬وسبق‭ ‬للاردن‭ ‬ان‭ ‬اعلن‭ ‬رسميا‭ ‬إعتراضه‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬هذا‭ ‬المطار‭ ‬عند‭ ‬بدء‭ ‬الاشغال‭ ‬فيه‭ ‬عام‭ ‬2013‭. ‬وافتتحت‭ ‬اسرائيل‭ ‬الاثنين‭ ‬مطارا‭ ‬دوليا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬الجنوبية‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بديلا‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬بن‭ ‬غوريون‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الطوارىء‭. ‬وفي‭ ‬بادىء‭ ‬الامر‭ ‬سيستخدم‭ ‬المطار‭ ‬الذي‭ ‬اطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬مطار‭ ‬رامون‭ ‬للرحلات‭ ‬الداخلية‭ ‬فقط‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬شركتا‭ ‬النقل‭ ‬الإسرائيليتان‭ ‬‮«‬أركيَع‮»‬‭ ‬و‭ ‬إسراير‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬بدء‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية‭. ‬وأطلق‭ ‬على‭ ‬المطار‭ ‬اسم‭ ‬رامون‭ ‬تيمنا‭ ‬بايلان‭ ‬رامون‭ ‬أول‭ ‬رائد‭ ‬فضاء‭ ‬اسرائيلي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬تحطم‭ ‬مكوك‭ ‬الفضاء‭ ‬كولومبيا‭ ‬عام‭ ‬2003‭.‬